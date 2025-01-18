Украинские войска обстреляли Горловку
ВСУ с утра выпустили по Горловке 11 натовских снарядов, в том числе кассетных
Стела на въезде в Горловку. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 янв — РИА Новости. Украинские войска с начала суток обстреляли Горловку 11 снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров, в том числе кассетными, заявило управление правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 09.15 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): три снаряда калибром 155 миллиметров... 11.00 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)... 11.15 - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - сообщается в Telegram-канале управления.
Украинские войска обстреляли Горловку
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Также ВСУ обстреляли Никитовский район Горловки в 2.40 двумя снарядами и в 3.40 двумя снарядами, заявило управление.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% поставленных Киеву боеприпасов такого типа могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
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