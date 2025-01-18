В Карлсруэ проходят протесты против АдГ
Bild: около 3,5 тысяч человек вышли на протест против АдГ в немецком Карлсруэ
© Getty Images / picture alliance / Uli DeckУчастники акции протеста против правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Карлсруэ
© Getty Images / picture alliance / Uli Deck
Участники акции протеста против правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Карлсруэ
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Около 3,5 тысячи человек вышли на протесты против правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в немецком городе Карлсруэ после того, как местное отделение партии выпустило агитационные листы в виде авиабилетов для мигрантов в страну их происхождения, сообщило в субботу издание Bild.
"По данным полиции, около 3,5 тысячи человек вышли на демонстрацию на рыночной площади в Карлсруэ против предвыборной кампании АдГ. Протест был направлен против "депортационных билетов" АдГ: листовок, визуально напоминающих авиабилеты", - пишет Bild.
В ходе акции протестующие сравнивали АдГ с нацистами. Как сообщает Bild, акция прошла мирно.
Ранее на этой неделе немецкие СМИ стали активно писать о листовках АдГ в Карлсруэ, которые выполнены в форме авиабилетов. К качестве пункта отправления указана Германия, в качестве пункта назначение - "безопасная страна происхождения". Кроме того, датой полета указано 23 февраля - день предстоящих досрочных выборов в Германии. На обратной стороне листовки изложена предвыборная программа АдГ по проблеме нелегальных мигрантов. Позднее телеканал ZDF сообщил, что полиция начала расследование по подозрению в разжигании ненависти.
Согласно недавнему опросу института INSA для издания Bild, АдГ имеет рейтинг поддержки 22%, уступая лишь оппозиционному блоку Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Досрочные выборы пройдут в Германии 23 февраля.