https://ria.ru/20250118/germaniya-1994408111.html

В Карлсруэ проходят протесты против АдГ

В Карлсруэ проходят протесты против АдГ - РИА Новости, 18.01.2025

В Карлсруэ проходят протесты против АдГ

Около 3,5 тысячи человек вышли на протесты против правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в немецком городе Карлсруэ после того, как местное отделение... РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T21:05:00+03:00

2025-01-18T21:05:00+03:00

2025-01-18T21:05:00+03:00

в мире

германия

карлсруэ

альтернатива для германии (партия)

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Около 3,5 тысячи человек вышли на протесты против правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в немецком городе Карлсруэ после того, как местное отделение партии выпустило агитационные листы в виде авиабилетов для мигрантов в страну их происхождения, сообщило в субботу издание Bild. "По данным полиции, около 3,5 тысячи человек вышли на демонстрацию на рыночной площади в Карлсруэ против предвыборной кампании АдГ. Протест был направлен против "депортационных билетов" АдГ: листовок, визуально напоминающих авиабилеты", - пишет Bild. В ходе акции протестующие сравнивали АдГ с нацистами. Как сообщает Bild, акция прошла мирно. Ранее на этой неделе немецкие СМИ стали активно писать о листовках АдГ в Карлсруэ, которые выполнены в форме авиабилетов. К качестве пункта отправления указана Германия, в качестве пункта назначение - "безопасная страна происхождения". Кроме того, датой полета указано 23 февраля - день предстоящих досрочных выборов в Германии. На обратной стороне листовки изложена предвыборная программа АдГ по проблеме нелегальных мигрантов. Позднее телеканал ZDF сообщил, что полиция начала расследование по подозрению в разжигании ненависти. Согласно недавнему опросу института INSA для издания Bild, АдГ имеет рейтинг поддержки 22%, уступая лишь оппозиционному блоку Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Досрочные выборы пройдут в Германии 23 февраля.

https://ria.ru/20250118/bezhentsy-1994377028.html

https://ria.ru/20250118/germaniya-1994395360.html

германия

карлсруэ

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в мире, германия, карлсруэ, альтернатива для германии (партия)