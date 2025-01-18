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В Карлсруэ проходят протесты против АдГ - РИА Новости, 18.01.2025
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21:05 18.01.2025
https://ria.ru/20250118/germaniya-1994408111.html
В Карлсруэ проходят протесты против АдГ
В Карлсруэ проходят протесты против АдГ - РИА Новости, 18.01.2025
В Карлсруэ проходят протесты против АдГ
Около 3,5 тысячи человек вышли на протесты против правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в немецком городе Карлсруэ после того, как местное отделение... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T21:05:00+03:00
2025-01-18T21:05:00+03:00
в мире
германия
карлсруэ
альтернатива для германии (партия)
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Около 3,5 тысячи человек вышли на протесты против правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в немецком городе Карлсруэ после того, как местное отделение партии выпустило агитационные листы в виде авиабилетов для мигрантов в страну их происхождения, сообщило в субботу издание Bild. "По данным полиции, около 3,5 тысячи человек вышли на демонстрацию на рыночной площади в Карлсруэ против предвыборной кампании АдГ. Протест был направлен против "депортационных билетов" АдГ: листовок, визуально напоминающих авиабилеты", - пишет Bild. В ходе акции протестующие сравнивали АдГ с нацистами. Как сообщает Bild, акция прошла мирно. Ранее на этой неделе немецкие СМИ стали активно писать о листовках АдГ в Карлсруэ, которые выполнены в форме авиабилетов. К качестве пункта отправления указана Германия, в качестве пункта назначение - "безопасная страна происхождения". Кроме того, датой полета указано 23 февраля - день предстоящих досрочных выборов в Германии. На обратной стороне листовки изложена предвыборная программа АдГ по проблеме нелегальных мигрантов. Позднее телеканал ZDF сообщил, что полиция начала расследование по подозрению в разжигании ненависти. Согласно недавнему опросу института INSA для издания Bild, АдГ имеет рейтинг поддержки 22%, уступая лишь оппозиционному блоку Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Досрочные выборы пройдут в Германии 23 февраля.
https://ria.ru/20250118/bezhentsy-1994377028.html
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в мире, германия, карлсруэ, альтернатива для германии (партия)
В мире, Германия, Карлсруэ, Альтернатива для Германии (партия)
В Карлсруэ проходят протесты против АдГ

Bild: около 3,5 тысяч человек вышли на протест против АдГ в немецком Карлсруэ

© Getty Images / picture alliance / Uli DeckУчастники акции протеста против правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Карлсруэ
Участники акции протеста против правой партии Альтернатива для Германии (АдГ) в Карлсруэ - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© Getty Images / picture alliance / Uli Deck
Участники акции протеста против правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в Карлсруэ
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Около 3,5 тысячи человек вышли на протесты против правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в немецком городе Карлсруэ после того, как местное отделение партии выпустило агитационные листы в виде авиабилетов для мигрантов в страну их происхождения, сообщило в субботу издание Bild.
"По данным полиции, около 3,5 тысячи человек вышли на демонстрацию на рыночной площади в Карлсруэ против предвыборной кампании АдГ. Протест был направлен против "депортационных билетов" АдГ: листовок, визуально напоминающих авиабилеты", - пишет Bild.
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В ходе акции протестующие сравнивали АдГ с нацистами. Как сообщает Bild, акция прошла мирно.
Ранее на этой неделе немецкие СМИ стали активно писать о листовках АдГ в Карлсруэ, которые выполнены в форме авиабилетов. К качестве пункта отправления указана Германия, в качестве пункта назначение - "безопасная страна происхождения". Кроме того, датой полета указано 23 февраля - день предстоящих досрочных выборов в Германии. На обратной стороне листовки изложена предвыборная программа АдГ по проблеме нелегальных мигрантов. Позднее телеканал ZDF сообщил, что полиция начала расследование по подозрению в разжигании ненависти.
Согласно недавнему опросу института INSA для издания Bild, АдГ имеет рейтинг поддержки 22%, уступая лишь оппозиционному блоку Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Досрочные выборы пройдут в Германии 23 февраля.
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