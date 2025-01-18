https://ria.ru/20250118/germaniya-1994395360.html

Аграрии в Берлине вышли на митинг против политики правительства

Аграрии в Берлине вышли на митинг против политики правительства - РИА Новости, 18.01.2025

Аграрии в Берлине вышли на митинг против политики правительства

Не менее 3,5 тысячи человек вышли в субботу на митинг в центре Берлина против политики правительства ФРГ в сфере сельского хозяйства, сообщила радиостанция... РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T18:29:00+03:00

2025-01-18T18:29:00+03:00

2025-01-18T18:35:00+03:00

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Не менее 3,5 тысячи человек вышли в субботу на митинг в центре Берлина против политики правительства ФРГ в сфере сельского хозяйства, сообщила радиостанция RBB24. "Демонстрация альянса "Мы сыты по горло" за поворот в сфере сельского хозяйства началась в Берлине в субботу днем. Как сообщили RBB24 в полиции, в начале акции между зданием офиса канцлера и рейхстагом собрались 3500 человек. Организаторы ожидают 10 тысяч участников", - пишет RBB24. В числе прочего протестующие требуют от правительства принятия закона, который обеспечит аграриям покрытие издержек, а также финансирование мер по защите животных и окружающей среды. Отмечается, что, в отличие от прошлогодних протестов, на демонстрации нет тракторов: от них было решено отказаться для предотвращения распространения ящура. Протесты проводятся на фоне проходящей в Берлине "Зеленой недели", одной из крупнейших в мире выставок продовольствия и сельского хозяйства. Кроме того, в субботу в Берлине проходит международная конференция министров сельского хозяйства, на которой будет и министр сельского хозяйства ФРГ Джем Оздемир.Прошлой зимой Германию сотрясли массовые протесты фермеров, которые были недовольны попыткой правительства отменить субсидии на дизельное топливо, а также льготное налогообложение транспортных средств, применяемых в лесном и сельском хозяйстве.

https://ria.ru/20250106/fermery-1992652811.html

https://ria.ru/20241216/volkswagen-1989479659.html

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в мире, германия, берлин (город)