https://ria.ru/20250118/gepatit-1994343161.html

На Камчатке завели дело после заражения гепатитом пациентов онкодиспансера

На Камчатке завели дело после заражения гепатитом пациентов онкодиспансера - РИА Новости, 18.01.2025

На Камчатке завели дело после заражения гепатитом пациентов онкодиспансера

Следственное управление СК России по Камчатскому краю возбудило уголовное дело о халатности после заражения вирусным гепатитом пациентов Камчатского краевого... РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T10:06:00+03:00

2025-01-18T10:06:00+03:00

2025-01-18T10:39:00+03:00

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 янв – РИА Новости. Следственное управление СК России по Камчатскому краю возбудило уголовное дело о халатности после заражения вирусным гепатитом пациентов Камчатского краевого онкологического диспансера, сообщила пресс-служба ведомства. "По результатам проверки возбуждено уголовное дело по факту преступной халатности неустановленных работников краевого онкологического диспансера, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ). По предварительным данным, в 2024 году заражение не менее девяти граждан антропонозным вирусным заболеванием произошло вследствие допущенных нарушений в ходе оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении СК. Ранее министр здравоохранения Камчатского края Александр Гашков сообщил, что в Камчатском краевом онкологическом диспансере зафиксировано заражение не менее 36 пациентов гепатитами В и С. Как ранее рассказал Гашков, медики сформировали списки пациентов, проходивших лечение в учреждении в 2023-2024 годах. В ближайшее время у каждого пациента будут взяты анализы, поставлен диагноз и проведено лечение в случае необходимости. По решению суда работа кабинета, в котором предположительно произошло заражение вирусами гепатита В и С, приостановлена.

https://ria.ru/20241024/gepatit-1979863067.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, здоровье - общество, россия, камчатский край, следственный комитет россии (ск рф)