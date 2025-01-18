На Камчатке завели дело после заражения гепатитом пациентов онкодиспансера
На Камчатке суд закрыл кабинет в онкодиспансере из-за вспышки гепатита
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 янв – РИА Новости. Следственное управление СК России по Камчатскому краю возбудило уголовное дело о халатности после заражения вирусным гепатитом пациентов Камчатского краевого онкологического диспансера, сообщила пресс-служба ведомства.
«
"По результатам проверки возбуждено уголовное дело по факту преступной халатности неустановленных работников краевого онкологического диспансера, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ). По предварительным данным, в 2024 году заражение не менее девяти граждан антропонозным вирусным заболеванием произошло вследствие допущенных нарушений в ходе оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении СК.
Ранее министр здравоохранения Камчатского края Александр Гашков сообщил, что в Камчатском краевом онкологическом диспансере зафиксировано заражение не менее 36 пациентов гепатитами В и С.
Как ранее рассказал Гашков, медики сформировали списки пациентов, проходивших лечение в учреждении в 2023-2024 годах. В ближайшее время у каждого пациента будут взяты анализы, поставлен диагноз и проведено лечение в случае необходимости. По решению суда работа кабинета, в котором предположительно произошло заражение вирусами гепатита В и С, приостановлена.
В детском саду в Петербурге выявили гепатит А
24 октября 2024, 17:36