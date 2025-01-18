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На Камчатке завели дело после заражения гепатитом пациентов онкодиспансера - РИА Новости, 18.01.2025
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10:06 18.01.2025 (обновлено: 10:39 18.01.2025)
https://ria.ru/20250118/gepatit-1994343161.html
На Камчатке завели дело после заражения гепатитом пациентов онкодиспансера
На Камчатке завели дело после заражения гепатитом пациентов онкодиспансера - РИА Новости, 18.01.2025
На Камчатке завели дело после заражения гепатитом пациентов онкодиспансера
Следственное управление СК России по Камчатскому краю возбудило уголовное дело о халатности после заражения вирусным гепатитом пациентов Камчатского краевого... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T10:06:00+03:00
2025-01-18T10:39:00+03:00
происшествия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 янв – РИА Новости. Следственное управление СК России по Камчатскому краю возбудило уголовное дело о халатности после заражения вирусным гепатитом пациентов Камчатского краевого онкологического диспансера, сообщила пресс-служба ведомства. "По результатам проверки возбуждено уголовное дело по факту преступной халатности неустановленных работников краевого онкологического диспансера, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ). По предварительным данным, в 2024 году заражение не менее девяти граждан антропонозным вирусным заболеванием произошло вследствие допущенных нарушений в ходе оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении СК. Ранее министр здравоохранения Камчатского края Александр Гашков сообщил, что в Камчатском краевом онкологическом диспансере зафиксировано заражение не менее 36 пациентов гепатитами В и С. Как ранее рассказал Гашков, медики сформировали списки пациентов, проходивших лечение в учреждении в 2023-2024 годах. В ближайшее время у каждого пациента будут взяты анализы, поставлен диагноз и проведено лечение в случае необходимости. По решению суда работа кабинета, в котором предположительно произошло заражение вирусами гепатита В и С, приостановлена.
https://ria.ru/20241024/gepatit-1979863067.html
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происшествия, здоровье - общество, россия, камчатский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Здоровье - Общество, Россия, Камчатский край, Следственный комитет России (СК РФ)
На Камчатке завели дело после заражения гепатитом пациентов онкодиспансера

На Камчатке суд закрыл кабинет в онкодиспансере из-за вспышки гепатита

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 янв – РИА Новости. Следственное управление СК России по Камчатскому краю возбудило уголовное дело о халатности после заражения вирусным гепатитом пациентов Камчатского краевого онкологического диспансера, сообщила пресс-служба ведомства.
«
"По результатам проверки возбуждено уголовное дело по факту преступной халатности неустановленных работников краевого онкологического диспансера, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ). По предварительным данным, в 2024 году заражение не менее девяти граждан антропонозным вирусным заболеванием произошло вследствие допущенных нарушений в ходе оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении СК.
Ранее министр здравоохранения Камчатского края Александр Гашков сообщил, что в Камчатском краевом онкологическом диспансере зафиксировано заражение не менее 36 пациентов гепатитами В и С.
Как ранее рассказал Гашков, медики сформировали списки пациентов, проходивших лечение в учреждении в 2023-2024 годах. В ближайшее время у каждого пациента будут взяты анализы, поставлен диагноз и проведено лечение в случае необходимости. По решению суда работа кабинета, в котором предположительно произошло заражение вирусами гепатита В и С, приостановлена.
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