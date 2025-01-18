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Экс-депутат ЕП прокомментировал соглашение Израиля и Хамаса по Газе - РИА Новости, 18.01.2025
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13:39 18.01.2025
https://ria.ru/20250118/gaza-1994364196.html
Экс-депутат ЕП прокомментировал соглашение Израиля и Хамаса по Газе
Экс-депутат ЕП прокомментировал соглашение Израиля и Хамаса по Газе - РИА Новости, 18.01.2025
Экс-депутат ЕП прокомментировал соглашение Израиля и Хамаса по Газе
Соглашение Израиля и Хамаса о прекращении огня в секторе Газа дает зеленый свет реализации проекта экономического коридора Индия - Ближний Восток - Европа... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T13:39:00+03:00
2025-01-18T13:39:00+03:00
в мире
израиль
индия
европа
дональд трамп
джо байден
нотис мариас
евросоюз
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АФИНЫ, 18 янв - РИА Новости. Соглашение Израиля и Хамаса о прекращении огня в секторе Газа дает зеленый свет реализации проекта экономического коридора Индия - Ближний Восток - Европа (IMEC), но все определит решение нового президента США Дональда Трампа, сказал РИА Новости бывший депутат Европарламента, профессор институтов ЕС в Университете Крита Нотис Мариас. "Соглашение о прекращении огня в Газа вновь привлекло внимание к коридору IMEC. Это следует из заявлений Джо Байдена, когда он официально объявлял о соглашении между Израилем и Хамасом по Газе и заложникам. В этом контексте он отметил: "На встрече G20 в Дели 23 сентября 2023 года ключевые страны сплотились вокруг идеи создания экономического коридора из Индии в Европу через Ближний Восток. Теперь это видение может стать реальностью", - сказал Мариас. Он напомнил, что Запад в условиях новой холодной войны, помимо всего прочего, разрабатывает способы реагирования на успешный китайский проект под названием "Один пояс - один путь", на новый китайский "Шелковый путь". "С этой целью 9 сентября 2023 года в Нью-Дели был подписан Меморандум о взаимопонимании между США, Индией, ЕС, Германией, Францией, Италией, Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами с целью создания Экономического коридора Индия-Ближний Восток-Европа (IMEC) для соединения огромного индийского рынка с Европой. Это комбинированная транспортная система по морю через корабли и по суше через железную дорогу, которая будет начинаться в Мумбаи и заканчиваться в Пирее, который, помимо того, что будет являться въездными воротами для китайских товаров, станет также въездными воротами для индийских товаров", - отметил он Согласно плану, IMEC будет состоять из двух отдельных коридоров: Восточного коридора, который соединит Индию с Аравийским полуостровом через ОАЭ и Саудовскую Аравию, и Северного коридора, который соединит Саудовскую Аравию по железной дороге через Иорданию и Израиль с портом Хайфа, а затем морем пойдет в Пирей, откуда товары также будут доставляться по железной дороге в остальную Европу. "Инициатива IMEC была ускорена США, поскольку 12 января 2022 года Дамаск подписал Меморандум о взаимопонимании с Пекином о включении Сирии в китайский "Шелковый путь". Затем 22 сентября 2023 года состоялась встреча (Башара) Асада с лидером Китая Си Цзиньпином, который, среди прочего, заявил, что Пекин готов укреплять сотрудничество с Сирией в рамках инициативы "Один пояс, один путь" и увеличивать импорт из этой страны в Китай качественной сирийской сельскохозяйственной продукции. На фоне этого Франция, Италия и Греция начали соревноваться за то, какая страна в итоге станет воротами Индии в Европу через IMEC. И все это несмотря на то, Ближний Восток уже был охвачен пожаром из-за резни в Газе", - сказал Мариас. "Лозунг о разблокировании IMEC был впервые выдвинут (премьером Израиля Биньямином) Нетаньяху, который появился на трибуне Генеральной Ассамблеи ООН 27 сентября 2024 года, размахивая уставом IMEC. Далее история известна: после заключения соглашения о прекращении огня между Израилем и Хамасом Джо Байден дал зеленый свет для IMEC", - сказал эксперт. "Но решающий вопрос заключается в том, что Трамп и его приближенные в конечном итоге предпримут в отношении IMEC. Так что подождем и посмотрим, что будет дальше", - заметил Мариас.
https://ria.ru/20250118/izrail-1994323262.html
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в мире, израиль, индия, европа, дональд трамп, джо байден, нотис мариас, евросоюз, хамас, европарламент
В мире, Израиль, Индия, Европа, Дональд Трамп, Джо Байден, Нотис Мариас, Евросоюз, ХАМАС, Европарламент
Экс-депутат ЕП прокомментировал соглашение Израиля и Хамаса по Газе

Экс-депутат ЕП Мариас: соглашение с Израилем дает зеленый свет проекту IMEC

© AP Photo / Hatem MoussaРазрушенные в результате авиаударов Израиля здания в Джебалии
Разрушенные в результате авиаударов Израиля здания в Джебалии - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© AP Photo / Hatem Moussa
Разрушенные в результате авиаударов Израиля здания в Джебалии. Архивное фото
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АФИНЫ, 18 янв - РИА Новости. Соглашение Израиля и Хамаса о прекращении огня в секторе Газа дает зеленый свет реализации проекта экономического коридора Индия - Ближний Восток - Европа (IMEC), но все определит решение нового президента США Дональда Трампа, сказал РИА Новости бывший депутат Европарламента, профессор институтов ЕС в Университете Крита Нотис Мариас.
"Соглашение о прекращении огня в Газа вновь привлекло внимание к коридору IMEC. Это следует из заявлений Джо Байдена, когда он официально объявлял о соглашении между Израилем и Хамасом по Газе и заложникам. В этом контексте он отметил: "На встрече G20 в Дели 23 сентября 2023 года ключевые страны сплотились вокруг идеи создания экономического коридора из Индии в Европу через Ближний Восток. Теперь это видение может стать реальностью", - сказал Мариас.
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Он напомнил, что Запад в условиях новой холодной войны, помимо всего прочего, разрабатывает способы реагирования на успешный китайский проект под названием "Один пояс - один путь", на новый китайский "Шелковый путь".
"С этой целью 9 сентября 2023 года в Нью-Дели был подписан Меморандум о взаимопонимании между США, Индией, ЕС, Германией, Францией, Италией, Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами с целью создания Экономического коридора Индия-Ближний Восток-Европа (IMEC) для соединения огромного индийского рынка с Европой. Это комбинированная транспортная система по морю через корабли и по суше через железную дорогу, которая будет начинаться в Мумбаи и заканчиваться в Пирее, который, помимо того, что будет являться въездными воротами для китайских товаров, станет также въездными воротами для индийских товаров", - отметил он
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Согласно плану, IMEC будет состоять из двух отдельных коридоров: Восточного коридора, который соединит Индию с Аравийским полуостровом через ОАЭ и Саудовскую Аравию, и Северного коридора, который соединит Саудовскую Аравию по железной дороге через Иорданию и Израиль с портом Хайфа, а затем морем пойдет в Пирей, откуда товары также будут доставляться по железной дороге в остальную Европу.
"Инициатива IMEC была ускорена США, поскольку 12 января 2022 года Дамаск подписал Меморандум о взаимопонимании с Пекином о включении Сирии в китайский "Шелковый путь". Затем 22 сентября 2023 года состоялась встреча (Башара) Асада с лидером Китая Си Цзиньпином, который, среди прочего, заявил, что Пекин готов укреплять сотрудничество с Сирией в рамках инициативы "Один пояс, один путь" и увеличивать импорт из этой страны в Китай качественной сирийской сельскохозяйственной продукции. На фоне этого Франция, Италия и Греция начали соревноваться за то, какая страна в итоге станет воротами Индии в Европу через IMEC. И все это несмотря на то, Ближний Восток уже был охвачен пожаром из-за резни в Газе", - сказал Мариас.
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"Лозунг о разблокировании IMEC был впервые выдвинут (премьером Израиля Биньямином) Нетаньяху, который появился на трибуне Генеральной Ассамблеи ООН 27 сентября 2024 года, размахивая уставом IMEC. Далее история известна: после заключения соглашения о прекращении огня между Израилем и Хамасом Джо Байден дал зеленый свет для IMEC", - сказал эксперт.
"Но решающий вопрос заключается в том, что Трамп и его приближенные в конечном итоге предпримут в отношении IMEC. Так что подождем и посмотрим, что будет дальше", - заметил Мариас.
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В миреИзраильИндияЕвропаДональд ТрампДжо БайденНотис МариасЕвросоюзХАМАСЕвропарламент
 
 
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