https://ria.ru/20250118/gaza-1994345819.html

Прекращение огня в Газе начнется 19 января в 8:30 по местному времени

Прекращение огня в Газе начнется 19 января в 8:30 по местному времени - РИА Новости, 18.01.2025

Прекращение огня в Газе начнется 19 января в 8:30 по местному времени

Соглашение о прекращении огня в палестинском секторе Газа вступит в силу в 8.30 по местному времени (совпадает с мск) 19 января, сообщил в своём микроблоге в... РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T10:40:00+03:00

2025-01-18T10:40:00+03:00

2025-01-18T10:55:00+03:00

в мире

катар

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

египет

сша

хамас

сектор газа

израиль

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/10/1993977674_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_bf25d88b5b78519c1ad6dd83f37f2b22.jpg

ДОХА, 18 янв — РИА Новости. Соглашение о прекращении огня в палестинском секторе Газа вступит в силу в 8.30 по местному времени (совпадает с мск) 19 января, сообщил в своём микроблоге в социальной сети Х официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари."Согласно договорённости между сторонами соглашения и посредниками соглашение о прекращении огня в секторе Газа начнется в 8.30 утра в воскресенье, 19 января по времени сектора Газа", - уточнил он.Ранее власти Катара объявили, что посредникам из Катара, Египта и США удалось добиться заключения соглашения о прекращении огня в секторе Газа между сторонами конфликта - Израилем и палестинским движением ХАМАС спустя 15 месяцев военных действий, которое вступит в силу 19 января.

https://ria.ru/20250117/konflikt-1915630213.html

катар

египет

сша

сектор газа

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, катар, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, египет, сша, хамас, сектор газа, израиль