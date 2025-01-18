https://ria.ru/20250118/gaza-1994345819.html
Прекращение огня в Газе начнется 19 января в 8:30 по местному времени
Прекращение огня в Газе начнется 19 января в 8:30 по местному времени - РИА Новости, 18.01.2025
Прекращение огня в Газе начнется 19 января в 8:30 по местному времени
Соглашение о прекращении огня в палестинском секторе Газа вступит в силу в 8.30 по местному времени (совпадает с мск) 19 января, сообщил в своём микроблоге в... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T10:40:00+03:00
2025-01-18T10:40:00+03:00
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ДОХА, 18 янв — РИА Новости. Соглашение о прекращении огня в палестинском секторе Газа вступит в силу в 8.30 по местному времени (совпадает с мск) 19 января, сообщил в своём микроблоге в социальной сети Х официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари."Согласно договорённости между сторонами соглашения и посредниками соглашение о прекращении огня в секторе Газа начнется в 8.30 утра в воскресенье, 19 января по времени сектора Газа", - уточнил он.Ранее власти Катара объявили, что посредникам из Катара, Египта и США удалось добиться заключения соглашения о прекращении огня в секторе Газа между сторонами конфликта - Израилем и палестинским движением ХАМАС спустя 15 месяцев военных действий, которое вступит в силу 19 января.
https://ria.ru/20250117/konflikt-1915630213.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, катар, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, египет, сша, хамас, сектор газа, израиль
В мире, Катар, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Египет, США, ХАМАС, Сектор Газа, Израиль
Прекращение огня в Газе начнется 19 января в 8:30 по местному времени
МИД Катара: соглашение о прекращении огня в Газе вступит в силу 19 января в 8:30