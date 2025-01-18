https://ria.ru/20250118/festival-1994274457.html

Фестиваль авторской песни "Покровский собор" в Гостином дворе в Москве

Фестиваль авторской песни "Покровский собор" в Гостином дворе в Москве - РИА Новости, 18.01.2025

Фестиваль авторской песни "Покровский собор" в Гостином дворе в Москве

Юбилейный V Всероссийский фестиваль авторской песни и поэзии "Покровский собор" пройдет в Гостином дворе в Москве 18-19 января: гостей ждут концерты, выставки,... РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T00:10:00+03:00

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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Юбилейный V Всероссийский фестиваль авторской песни и поэзии "Покровский собор" пройдет в Гостином дворе в Москве 18-19 января: гостей ждут концерты, выставки, мастер-классы, ярмарки, спектакли, кинопоказы, поэтическое и музыкальное соревнование - вход свободный.По данным организаторов, двухдневный музыкальный марафон посетят более 10 тысяч участников и гостей."Это грандиозный фестиваль, наверное, самый большой из всех, что сейчас вообще проходят в помещениях. Приходите заранее. Мы ждем и семьи с детьми: 18 января с открытия в 11 и до 15 часов - конкурс, который называется "Детское творчество". На семь вечера запланирован гала-концерт, где выступят в основном члены жюри и почётные гости: Александр Мирзаян, Александр Суханов, Борис Щеглов, Алексей Красавин, Феликс Давыдов, Театр поэтов Влада Маленко и другие", - рассказал РИА Новости художественный руководитель фестиваля, поэт, писатель, автор-исполнитель Алексей Витаков.В кинозале Гостиного двора будут демонстрировать короткометражные фильмы киноальманаха "Вслух!". В театральном зале состоится показ спектаклей по пьесам современных классиков. В зале "Белоруссия" можно будет послушать белорусские песни, познакомиться с танцевальными традициями, попробовать блюда национальной кухни. Особое место на V "Покровском соборе" занимает экспозиция, посвященная 80-летию Победы.Среди участников фестиваля – бойцы из зоны СВО. Больше всего заявок от них поступило в секции поэзии, уточнил Витаков: "будут бойцы, которые уже отслужили и не могут вернуться по ранению, будут ребята, которые приедут оттуда, выступят и вернутся обратно".Жюри "Покровского собора" возглавляет вице-президент Ассоциации бардов России, мэтр авторской песни Александр Мирзаян. В составе жюри: народный артист России Вячеслав Малежик, советский и российский поэт-песенник Александр Шаганов, президент Российского союза писателей, основатель литературных порталов "Стихи.ру" и "Проза.ру" Дмитрий Кравчук, музыкант и генеральный директор компании "АСТ-ПРЕСС" Сергей Деревянко, поэт, заслуженный деятель искусств РФ Влад Маленко.Среди приглашенных на фестиваль гостей: актёр и режиссёр Иван Охлобыстин и народный артист России Дмитрий Певцов – он выступит со своей группой "Певцовъ-оркестр" и поэтом Александром Шагановым сразу после завершения финальной битвы за гран-при фестиваля, 19 января около 20 часов.Конкурс проводится в трех номинациях: "Авторская песня", "Поэзия" и "Детское творчество". По словам художественного руководителя фестиваля, на конкурс юбилейного "Покровского собора" поступило более тысячи заявок из 80 регионов России, а также из Казахстана, Белоруссии, Северной Осетии, Абхазии и Сербии. Победитель фестиваля в основной номинации – "Авторская песня" - определится 19 января. За первое место вручат 350 тысяч рублей, приз за второе место - 250 тысяч рублей, за третье место (обоим полуфиналистам, не вышедшим в финал) - по 100 тысяч рублей, за четвертьфинал (четырем участникам, не прошедшим в полуфинал) - по 50 тысяч рублей. Также десять финалистов смогут выступить на десяти лучших бард-фестивалях страны.Миссия фестиваля, учредителем которого выступил предприниматель и общественный деятель Михаил Хубутия, - поддержка талантливых авторов-исполнителей и духовно-нравственных ценностей, развитие русской песенной культуры, передача наследия будущим поколениям, гражданско-патриотическое воспитание детей и молодёжи. Название фестиваля "Покровский собор" выбрано не случайно: он проводится в московском Гостином дворе – рядом с историческим Покровским собором (Василия Блаженного).

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https://ria.ru/20250117/festival-1994264085.html

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https://ria.ru/20250117/glava-1994155479.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

россия, москва, казахстан, религия