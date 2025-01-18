https://ria.ru/20250118/energocom-1994400478.html

В Energocom рассказали о потреблении электроэнергии в Молдавии

В Energocom рассказали о потреблении электроэнергии в Молдавии - РИА Новости, 18.01.2025

В Energocom рассказали о потреблении электроэнергии в Молдавии

В молдавской компании Energocom заявили, что необходимое потребление электроэнергии в Молдавии на 19 января будет полностью покрыто. РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T19:29:00+03:00

2025-01-18T19:29:00+03:00

2025-01-18T19:29:00+03:00

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КИШИНЕВ, 18 янв - РИА Новости. В молдавской компании Energocom заявили, что необходимое потребление электроэнергии в Молдавии на 19 января будет полностью покрыто. С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Молдавский премьер Дорин Речан ранее заявил, что республика может столкнуться с дефицитом электроэнергии, поскольку расположенная на территории Приднестровья МГРЭС не может вырабатывать ее для правого берега Днестра, а закупка у других поставщиков приводит к росту тарифов. Компания Energocom заявила, что в январе будет обеспечивать потребности Молдавии в электроэнергии за счет местного производства и импорта из Румынии. "В воскресенье, 19 января, прогнозируется, что потребление электроэнергии на правом берегу Днестра будет примерно на 10% ниже, чем в предыдущий день, 18 января. Energocom полностью зарезервировал коммерческие мощности на границе с Румынией, необходимые для дополнения внутреннего производства импортом", - говорится в сообщении, опубликованном на странице компании в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская). Уточняется, что помимо электроэнергии, вырабатываемой теплоцентралями Кишинева и Бельц, а также установками возобновляемой энергии, остальная часть потребностей в потреблении будет покрываться за счет импортированной энергии на основе двусторонних контрактов или на бирже. С 1 января Приднестровье и Молдавия остались без газа из-за прекращения Украиной транзита и нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то ПМР оказалась в полной газовой блокаде. Молдавская ГРЭС, расположенная на территории непризнанной республики, перешла с газовой на угольную генерацию электроэнергии. С 3 января в Приднестровье начались веерные отключения электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды, тогда как на улице температура воздуха ниже нуля.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250117/moldavija-1994301347.html

https://ria.ru/20250111/moldaviya-1993286545.html

https://ria.ru/20250116/moldaviya-1994030892.html

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молдавия, кишинев, днестр, дорин речан, газпром, в мире