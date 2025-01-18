Вучич обсудит с Орбаном энергетическую безопасность
Вучич обсудит энергобезопасность с прибывшими в Белград Орбаном и Сийярто
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Сербии Александр Вучич
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 18 янв – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что в ходе визита премьера Венгрии Виктора Орбана и главы МИД Петера Сийярто планирует обсудить энергетическую безопасность и инфраструктурные проекты.
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"Всегда честь и удовольствие принять в Белграде наших венгерских друзей Виктора Орбана и Петера Сийярто. С (главой минфина Сербии – ред.) Синишей Мали рассмотрим актуальные геополитические и региональные вопросы, как и укрепление сотрудничества двух наших стран с целью нахождения решения для новых вызовов. В фокусе у нас реализация инфраструктурных проектов и энергетическая безопасность с учетом стратегического значения наших стран как ключевых энергетических коридоров в регионе", - написал Вучич в Instagram* и приложил фото "без галстуков".
Сербия и Венгрия получают природный газ из РФ по газопроводу, который доставляет топливо через ГТС Болгарии из "Турецкого потока".
Руководство Сербии и Венгрии ранее подтвердили планы строительства нефтепровода протяженностью 128 километров для соединения с "Дружбой", по которой поставляется российская нефть в Венгрию и поставок ее на переработку на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) NIS в городе Панчево.
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США ввели санкции против NIS, рабочая группа правительства Сербии провела в понедельник первую встречу с представителями Управлением по контролю над иностранными активами США (OFAC, Office of Foreign Assets Control), в пятницу - предварительные консультации с российской стороной. Министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович по итогам заявила, что следующие 4 недели станут ключевыми в переговорах о санкциях США против Нефтяной индустрии Сербии (NIS, 56,15% принадлежит "Газпром нефти" и "Газпром").
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