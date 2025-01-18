https://ria.ru/20250118/energobezopasnost-1994365175.html

Вучич обсудит с Орбаном энергетическую безопасность

Вучич обсудит с Орбаном энергетическую безопасность - РИА Новости, 18.01.2025

Вучич обсудит с Орбаном энергетическую безопасность

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что в ходе визита премьера Венгрии Виктора Орбана и главы МИД Петера Сийярто планирует обсудить энергетическую... РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T13:53:00+03:00

2025-01-18T13:53:00+03:00

2025-01-18T13:53:00+03:00

сербия

венгрия

сша

александр вучич

виктор орбан

петер сийярто

газпром

турецкий поток

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БЕЛГРАД, 18 янв – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что в ходе визита премьера Венгрии Виктора Орбана и главы МИД Петера Сийярто планирует обсудить энергетическую безопасность и инфраструктурные проекты. Премьер и министр иностранных дел Венгрии прибыли в Белград в субботу. "Всегда честь и удовольствие принять в Белграде наших венгерских друзей Виктора Орбана и Петера Сийярто. С (главой минфина Сербии – ред.) Синишей Мали рассмотрим актуальные геополитические и региональные вопросы, как и укрепление сотрудничества двух наших стран с целью нахождения решения для новых вызовов. В фокусе у нас реализация инфраструктурных проектов и энергетическая безопасность с учетом стратегического значения наших стран как ключевых энергетических коридоров в регионе", - написал Вучич в Instagram* и приложил фото "без галстуков". Сербия и Венгрия получают природный газ из РФ по газопроводу, который доставляет топливо через ГТС Болгарии из "Турецкого потока". Руководство Сербии и Венгрии ранее подтвердили планы строительства нефтепровода протяженностью 128 километров для соединения с "Дружбой", по которой поставляется российская нефть в Венгрию и поставок ее на переработку на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) NIS в городе Панчево. США ввели санкции против NIS, рабочая группа правительства Сербии провела в понедельник первую встречу с представителями Управлением по контролю над иностранными активами США (OFAC, Office of Foreign Assets Control), в пятницу - предварительные консультации с российской стороной. Министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович по итогам заявила, что следующие 4 недели станут ключевыми в переговорах о санкциях США против Нефтяной индустрии Сербии (NIS, 56,15% принадлежит "Газпром нефти" и "Газпром").*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250103/gaz-1992345203.html

https://ria.ru/20241219/gaz-1990042098.html

https://ria.ru/20250114/ukraina-1993539547.html

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венгрия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сербия, венгрия, сша, александр вучич, виктор орбан, петер сийярто, газпром, турецкий поток, в мире