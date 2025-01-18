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Вучич обсудит с Орбаном энергетическую безопасность - РИА Новости, 18.01.2025
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13:53 18.01.2025
https://ria.ru/20250118/energobezopasnost-1994365175.html
Вучич обсудит с Орбаном энергетическую безопасность
Вучич обсудит с Орбаном энергетическую безопасность - РИА Новости, 18.01.2025
Вучич обсудит с Орбаном энергетическую безопасность
Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что в ходе визита премьера Венгрии Виктора Орбана и главы МИД Петера Сийярто планирует обсудить энергетическую... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T13:53:00+03:00
2025-01-18T13:53:00+03:00
сербия
венгрия
сша
александр вучич
виктор орбан
петер сийярто
газпром
турецкий поток
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БЕЛГРАД, 18 янв – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что в ходе визита премьера Венгрии Виктора Орбана и главы МИД Петера Сийярто планирует обсудить энергетическую безопасность и инфраструктурные проекты. Премьер и министр иностранных дел Венгрии прибыли в Белград в субботу. "Всегда честь и удовольствие принять в Белграде наших венгерских друзей Виктора Орбана и Петера Сийярто. С (главой минфина Сербии – ред.) Синишей Мали рассмотрим актуальные геополитические и региональные вопросы, как и укрепление сотрудничества двух наших стран с целью нахождения решения для новых вызовов. В фокусе у нас реализация инфраструктурных проектов и энергетическая безопасность с учетом стратегического значения наших стран как ключевых энергетических коридоров в регионе", - написал Вучич в Instagram* и приложил фото "без галстуков". Сербия и Венгрия получают природный газ из РФ по газопроводу, который доставляет топливо через ГТС Болгарии из "Турецкого потока". Руководство Сербии и Венгрии ранее подтвердили планы строительства нефтепровода протяженностью 128 километров для соединения с "Дружбой", по которой поставляется российская нефть в Венгрию и поставок ее на переработку на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) NIS в городе Панчево. США ввели санкции против NIS, рабочая группа правительства Сербии провела в понедельник первую встречу с представителями Управлением по контролю над иностранными активами США (OFAC, Office of Foreign Assets Control), в пятницу - предварительные консультации с российской стороной. Министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович по итогам заявила, что следующие 4 недели станут ключевыми в переговорах о санкциях США против Нефтяной индустрии Сербии (NIS, 56,15% принадлежит "Газпром нефти" и "Газпром").*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250103/gaz-1992345203.html
https://ria.ru/20241219/gaz-1990042098.html
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сербия, венгрия, сша, александр вучич, виктор орбан, петер сийярто, газпром, турецкий поток, в мире
Сербия, Венгрия, США, Александр Вучич, Виктор Орбан, Петер Сийярто, Газпром, Турецкий поток, В мире
Вучич обсудит с Орбаном энергетическую безопасность

Вучич обсудит энергобезопасность с прибывшими в Белград Орбаном и Сийярто

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Сербии Александр Вучич
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 18 янв – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что в ходе визита премьера Венгрии Виктора Орбана и главы МИД Петера Сийярто планирует обсудить энергетическую безопасность и инфраструктурные проекты.
Премьер и министр иностранных дел Венгрии прибыли в Белград в субботу.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
Российский газ в Европе — все только начинается
3 января, 08:00
"Всегда честь и удовольствие принять в Белграде наших венгерских друзей Виктора Орбана и Петера Сийярто. С (главой минфина Сербии – ред.) Синишей Мали рассмотрим актуальные геополитические и региональные вопросы, как и укрепление сотрудничества двух наших стран с целью нахождения решения для новых вызовов. В фокусе у нас реализация инфраструктурных проектов и энергетическая безопасность с учетом стратегического значения наших стран как ключевых энергетических коридоров в регионе", - написал Вучич в Instagram* и приложил фото "без галстуков".
Сербия и Венгрия получают природный газ из РФ по газопроводу, который доставляет топливо через ГТС Болгарии из "Турецкого потока".
Руководство Сербии и Венгрии ранее подтвердили планы строительства нефтепровода протяженностью 128 километров для соединения с "Дружбой", по которой поставляется российская нефть в Венгрию и поставок ее на переработку на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) NIS в городе Панчево.
Газоприемная станция - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Итоги года на рынке газа: украинский транзит – сохранить нельзя остановить
19 декабря 2024, 08:17
США ввели санкции против NIS, рабочая группа правительства Сербии провела в понедельник первую встречу с представителями Управлением по контролю над иностранными активами США (OFAC, Office of Foreign Assets Control), в пятницу - предварительные консультации с российской стороной. Министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович по итогам заявила, что следующие 4 недели станут ключевыми в переговорах о санкциях США против Нефтяной индустрии Сербии (NIS, 56,15% принадлежит "Газпром нефти" и "Газпром").
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
Украинский терроризм пришел в Европу
14 января, 08:00
 
СербияВенгрияСШААлександр ВучичВиктор ОрбанПетер СийяртоГазпромТурецкий потокВ мире
 
 
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