https://ria.ru/20250118/efimov-1994234331.html
Ефимов: на торгах определены инвесторы 14 проектов в Москве
Ефимов: на торгах определены инвесторы 14 проектов в Москве - РИА Новости, 18.01.2025
Ефимов: на торгах определены инвесторы 14 проектов в Москве
Инвесторы для реализации 14 проектов в Москве были определены по результатам открытых конкурсов в 2024 году – они смогут построить более 1 миллиона квадратных... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T13:09:00+03:00
2025-01-18T13:09:00+03:00
2025-01-18T13:09:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Инвесторы для реализации 14 проектов в Москве были определены по результатам открытых конкурсов в 2024 году – они смогут построить более 1 миллиона квадратных метров недвижимости, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Инвесторы смогут построить более миллиона квадратных метров различной недвижимости в составе административно-делового центра около поселка Коммунарка, а также вблизи крупных транспортных узлов. Около 30% от общего объема придется на жилье, остальное – на торговые и офисные площади", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Как уточнил заммэра, реализация этих проектов позволит создать в городе более 16 тысяч рабочих мест.Как отметил министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман, активно развивается административно-деловой центр "Коммунарка". Для строительства в этой локации многофункциональных комплексов на 300 тысяч квадратных метров инвестору передали почти 4 гектара. Еще примерно 3 гектара отведено под 300 тысяч "квадратов" жилья.В сообщении подчеркивается, что восемь проектов реализуют в рамках транспортно-пересадочных узлов "Бирюлево-Пассажирская 2", "Мичуринский проспект", "Генерала Тюленева", "Тимирязевская", "Нижегородская" и "Петровско-Разумовская". В этих локациях суммарно возведут 470 тысяч "квадратов" недвижимости.
https://ria.ru/20250117/efimov-1994057993.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, градостроительный комплекс москвы, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)
Ефимов: на торгах определены инвесторы 14 проектов в Москве
Ефимов: в 2024 году на торгах определили инвесторов 14 проектов в Москве
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Инвесторы для реализации 14 проектов в Москве были определены по результатам открытых конкурсов в 2024 году – они смогут построить более 1 миллиона квадратных метров недвижимости, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Инвесторы смогут построить более миллиона квадратных метров различной недвижимости в составе административно-делового центра около поселка Коммунарка, а также вблизи крупных транспортных узлов. Около 30% от общего объема придется на жилье, остальное – на торговые и офисные площади", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Как уточнил заммэра, реализация этих проектов позволит создать в городе более 16 тысяч рабочих мест.
Как отметил министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман, активно развивается административно-деловой центр "Коммунарка". Для строительства в этой локации многофункциональных комплексов на 300 тысяч квадратных метров инвестору передали почти 4 гектара. Еще примерно 3 гектара отведено под 300 тысяч "квадратов" жилья.
В сообщении подчеркивается, что восемь проектов реализуют в рамках транспортно-пересадочных узлов "Бирюлево-Пассажирская 2", "Мичуринский проспект", "Генерала Тюленева", "Тимирязевская", "Нижегородская" и "Петровско-Разумовская". В этих локациях суммарно возведут 470 тысяч "квадратов" недвижимости.