https://ria.ru/20250118/dtp-1994392994.html
В ДТП на юго-востоке Москвы погибли два человека
В ДТП на юго-востоке Москвы погибли два человека - РИА Новости, 18.01.2025
В ДТП на юго-востоке Москвы погибли два человека
В ДТП на юго-востоке Москвы погибло два человека, двоих направили в больницу, водителя осматривают медики, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T18:05:00+03:00
2025-01-18T18:05:00+03:00
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. В ДТП на юго-востоке Москвы погибло два человека, двоих направили в больницу, водителя осматривают медики, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского главка МВД РФ. "Примерно в 17 часов в районе дома 25 по Новохохловской улице произошло ДТП. По предварительным данным, водитель управляя легковой автомашиной совершил наезд на препятствие (мачта городского освещения). В результате произошедшего двое пассажиров погибли, двоих направили в медицинское учреждение. Водителя осматривают медики", - говорится в сообщении. На месте работают сотрудники ГАИ. Устанавливаются обстоятельства дорожной аварии, заключили в ведомстве.
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россия, москва, происшествия, дтп, министерство внутренних дел рф (мвд россии), гибдд мвд рф
Россия, Москва, Происшествия, ДТП, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), ГИБДД МВД РФ
В ДТП на юго-востоке Москвы погибли два человека
МВД: в ДТП на юго-востоке Москвы погибло два человека, еще двое в больнице