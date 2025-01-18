https://ria.ru/20250118/dtp-1994392994.html

В ДТП на юго-востоке Москвы погибли два человека

В ДТП на юго-востоке Москвы погибли два человека - РИА Новости, 18.01.2025

В ДТП на юго-востоке Москвы погибли два человека

В ДТП на юго-востоке Москвы погибло два человека, двоих направили в больницу, водителя осматривают медики, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского... РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T18:05:00+03:00

2025-01-18T18:05:00+03:00

2025-01-18T20:46:00+03:00

россия

москва

происшествия

дтп

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

гибдд мвд рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979501289_0:309:3092:2048_1920x0_80_0_0_22124efd5b123db2e9adc1c3514baaea.jpg

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. В ДТП на юго-востоке Москвы погибло два человека, двоих направили в больницу, водителя осматривают медики, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского главка МВД РФ. "Примерно в 17 часов в районе дома 25 по Новохохловской улице произошло ДТП. По предварительным данным, водитель управляя легковой автомашиной совершил наезд на препятствие (мачта городского освещения). В результате произошедшего двое пассажиров погибли, двоих направили в медицинское учреждение. Водителя осматривают медики", - говорится в сообщении. На месте работают сотрудники ГАИ. Устанавливаются обстоятельства дорожной аварии, заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20250118/dtp-1994345200.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, происшествия, дтп, министерство внутренних дел рф (мвд россии), гибдд мвд рф