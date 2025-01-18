https://ria.ru/20250118/dtp-1994372569.html

В Мурманской области маршрутка опрокинулась на трассе, есть пострадавшие

В Мурманской области маршрутка опрокинулась на трассе, есть пострадавшие - РИА Новости, 18.01.2025

В Мурманской области маршрутка опрокинулась на трассе, есть пострадавшие

Маршрутка с 11 пассажирами съехала в кювет и опрокинулась на трассе "Кола" в Оленегорском районе Мурманской области, два человека госпитализированы, один... РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T14:58:00+03:00

2025-01-18T14:58:00+03:00

2025-01-18T16:13:00+03:00

происшествия

мурманская область

дтп

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МУРМАНСК, 18 янв — РИА Новости. Маршрутка с 11 пассажирами съехала в кювет и опрокинулась на трассе "Кола" в Оленегорском районе Мурманской области, два человека госпитализированы, один обслужен амбулаторно, сообщили в региональном УМВД.Сообщается, что в дежурную часть УМВД России по Мурманской области поступило сообщение о дорожном происшествии на 1305 км автодороги Р-21 "Кола" (Оленегорский район) с участием маршрутного транспортного средства "Мурманск-Ловозеро-Ревда-Оленегорск"."На данную минуту известно, что водитель автомобиля допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В салоне автомобиля находились 12 пассажиров, два человека госпитализированы, один обслужен амбулаторно на месте", - говорится в сообщении.Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины дорожно-транспортного происшествия.Как сообщили в региональной прокуратуре, по предварительным данным, в районе 13.00 в субботу водитель пассажирского микроавтобуса Mercedes Sprinter, который ехал по маршруту № 234 "Мурманск-Ловозеро", находясь на 1305 км автодороги Р-21 "Кола", выполнял обгон впереди идущих транспортных средств."При этом автомобиль Mitsubishi, двигающийся перед микроавтобусом, также стал осуществлять обгон транспортных средств, не убедившись при совершении маневра в отсутствии иных автомобилей, в результате чего микроавтобус, уходя от столкновения с впереди идущим транспортным средством, задел снежный вал обочины и допустил опрокидывание в кювет", - рассказали в прокуратуре.В салоне микроавтобуса помимо водителя находились 11 пассажиров, один из которых доставлен в медицинское учреждение, двое в больницу обратились самостоятельно.

https://ria.ru/20250118/dtp-1994344868.html

https://ria.ru/20250115/avtobus-1993880776.html

https://ria.ru/20241125/dtp-1985557966.html

мурманская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, мурманская область, дтп, министерство внутренних дел рф (мвд россии)