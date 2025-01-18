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В Мурманской области маршрутка опрокинулась на трассе, есть пострадавшие - РИА Новости, 18.01.2025
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14:58 18.01.2025 (обновлено: 16:13 18.01.2025)
https://ria.ru/20250118/dtp-1994372569.html
В Мурманской области маршрутка опрокинулась на трассе, есть пострадавшие
В Мурманской области маршрутка опрокинулась на трассе, есть пострадавшие - РИА Новости, 18.01.2025
В Мурманской области маршрутка опрокинулась на трассе, есть пострадавшие
Маршрутка с 11 пассажирами съехала в кювет и опрокинулась на трассе "Кола" в Оленегорском районе Мурманской области, два человека госпитализированы, один... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T14:58:00+03:00
2025-01-18T16:13:00+03:00
происшествия
мурманская область
дтп
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МУРМАНСК, 18 янв — РИА Новости. Маршрутка с 11 пассажирами съехала в кювет и опрокинулась на трассе "Кола" в Оленегорском районе Мурманской области, два человека госпитализированы, один обслужен амбулаторно, сообщили в региональном УМВД.Сообщается, что в дежурную часть УМВД России по Мурманской области поступило сообщение о дорожном происшествии на 1305 км автодороги Р-21 "Кола" (Оленегорский район) с участием маршрутного транспортного средства "Мурманск-Ловозеро-Ревда-Оленегорск"."На данную минуту известно, что водитель автомобиля допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В салоне автомобиля находились 12 пассажиров, два человека госпитализированы, один обслужен амбулаторно на месте", - говорится в сообщении.Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины дорожно-транспортного происшествия.Как сообщили в региональной прокуратуре, по предварительным данным, в районе 13.00 в субботу водитель пассажирского микроавтобуса Mercedes Sprinter, который ехал по маршруту № 234 "Мурманск-Ловозеро", находясь на 1305 км автодороги Р-21 "Кола", выполнял обгон впереди идущих транспортных средств."При этом автомобиль Mitsubishi, двигающийся перед микроавтобусом, также стал осуществлять обгон транспортных средств, не убедившись при совершении маневра в отсутствии иных автомобилей, в результате чего микроавтобус, уходя от столкновения с впереди идущим транспортным средством, задел снежный вал обочины и допустил опрокидывание в кювет", - рассказали в прокуратуре.В салоне микроавтобуса помимо водителя находились 11 пассажиров, один из которых доставлен в медицинское учреждение, двое в больницу обратились самостоятельно.
https://ria.ru/20250118/dtp-1994344868.html
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происшествия, мурманская область, дтп, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Мурманская область, ДТП, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Мурманской области маршрутка опрокинулась на трассе, есть пострадавшие

На трассе "Кола" маршрутка съехала в кювет и опрокинулась, 3 человека пострадали

© Фото : Прокуратура Мурманской областиНа месте ДТП в Мурманской области
На месте ДТП в Мурманской области - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© Фото : Прокуратура Мурманской области
На месте ДТП в Мурманской области
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МУРМАНСК, 18 янв — РИА Новости. Маршрутка с 11 пассажирами съехала в кювет и опрокинулась на трассе "Кола" в Оленегорском районе Мурманской области, два человека госпитализированы, один обслужен амбулаторно, сообщили в региональном УМВД.
Сообщается, что в дежурную часть УМВД России по Мурманской области поступило сообщение о дорожном происшествии на 1305 км автодороги Р-21 "Кола" (Оленегорский район) с участием маршрутного транспортного средства "Мурманск-Ловозеро-Ревда-Оленегорск".
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"На данную минуту известно, что водитель автомобиля допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В салоне автомобиля находились 12 пассажиров, два человека госпитализированы, один обслужен амбулаторно на месте", - говорится в сообщении.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины дорожно-транспортного происшествия.
Как сообщили в региональной прокуратуре, по предварительным данным, в районе 13.00 в субботу водитель пассажирского микроавтобуса Mercedes Sprinter, который ехал по маршруту № 234 "Мурманск-Ловозеро", находясь на 1305 км автодороги Р-21 "Кола", выполнял обгон впереди идущих транспортных средств.
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"При этом автомобиль Mitsubishi, двигающийся перед микроавтобусом, также стал осуществлять обгон транспортных средств, не убедившись при совершении маневра в отсутствии иных автомобилей, в результате чего микроавтобус, уходя от столкновения с впереди идущим транспортным средством, задел снежный вал обочины и допустил опрокидывание в кювет", - рассказали в прокуратуре.
В салоне микроавтобуса помимо водителя находились 11 пассажиров, один из которых доставлен в медицинское учреждение, двое в больницу обратились самостоятельно.
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