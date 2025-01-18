https://ria.ru/20250118/dtp-1994357324.html

Появились подробности ДТП с тремя грузовиками на трассе "Сибирь"

Появились подробности ДТП с тремя грузовиками на трассе "Сибирь" - РИА Новости, 18.01.2025

Появились подробности ДТП с тремя грузовиками на трассе "Сибирь"

Два водителя погибли, еще один пострадал в ДТП с тремя грузовиками на автодороге "Сибирь", сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T12:40:00+03:00

2025-01-18T12:40:00+03:00

2025-01-18T13:00:00+03:00

происшествия

россия

иркутская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Два водителя погибли, еще один пострадал в ДТП с тремя грузовиками на автодороге "Сибирь", сообщило МЧС РФ в Telegram-канале. Ранее ГУМВД по Иркутской области сообщало, что три большегруза столкнулись на трассе "Сибирь" недалеко от поселка Алзамай, возник пожар, есть погибшие. "На 1259 километре автодороги Р-255 "Сибирь" столкнулись три грузовика. Огнеборцы МЧС России ликвидируют возгорание. К сожалению, два водителя погибли. Еще один - передан врачам. На месте работают 12 специалистов и четыре единицы техники МЧС России", - говорится в сообщении.Движение на федеральной дороге перекрыто, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев."Обстоятельства и подробности происшествия выясняются. Движение на федеральной дороге перекрыто. Прошу водителей быть внимательными и осторожными на данном участке дороги", - написал он в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240618/dtp-1953640713.html

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ДТП в Иркутской области, где столкнулись три фуры ДТП в Иркутской области, где столкнулись три фуры 2025-01-18T12:40 true PT0M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, иркутская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)