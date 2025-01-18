Рейтинг@Mail.ru
Дрон ВСУ атаковал Белгородский район - РИА Новости, 18.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:11 18.01.2025
https://ria.ru/20250118/dron-1994374315.html
Дрон ВСУ атаковал Белгородский район
Дрон ВСУ атаковал Белгородский район - РИА Новости, 18.01.2025
Дрон ВСУ атаковал Белгородский район
Белгородский район подвергся атаке дрона ВСУ, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T15:11:00+03:00
2025-01-18T15:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
происшествия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/12/1994373975_0:178:1280:898_1920x0_80_0_0_cdbe3cb972da537c3e8b536f7ea39eb6.jpg
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Белгородский район подвергся атаке дрона ВСУ, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Белгородский район подвергся атаке дрона ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал он. Гладков добавил, что в селе Никольское в результате детонации FPV-дрона загорелась кровля жилого дома, пожарными расчетами возгорание ликвидировано. Отмечается, что домовладение получило значительные разрушения.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
белгородская область
белгородский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/12/1994373975_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_42957616cc35a656a52e11584947d2e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, происшествия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Происшествия, Вооруженные силы Украины
Дрон ВСУ атаковал Белгородский район

Гладков: при атаке дрона ВСУ на Белгородский район никто не пострадал

© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиПоследствия атаки дрона в селе Никольское Белгородской области
Последствия атаки дрона в селе Никольское Белгородской области - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Последствия атаки дрона в селе Никольское Белгородской области
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Белгородский район подвергся атаке дрона ВСУ, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Белгородский район подвергся атаке дрона ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал он.
Гладков добавил, что в селе Никольское в результате детонации FPV-дрона загорелась кровля жилого дома, пожарными расчетами возгорание ликвидировано. Отмечается, что домовладение получило значительные разрушения.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБелгородская областьБелгородский районВячеслав ГладковПроисшествияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала