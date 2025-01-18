https://ria.ru/20250118/dron-1994374315.html

Дрон ВСУ атаковал Белгородский район

Дрон ВСУ атаковал Белгородский район - РИА Новости, 18.01.2025

Дрон ВСУ атаковал Белгородский район

Белгородский район подвергся атаке дрона ВСУ, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T15:11:00+03:00

2025-01-18T15:11:00+03:00

2025-01-18T15:11:00+03:00

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вячеслав гладков

происшествия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Белгородский район подвергся атаке дрона ВСУ, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Белгородский район подвергся атаке дрона ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал он. Гладков добавил, что в селе Никольское в результате детонации FPV-дрона загорелась кровля жилого дома, пожарными расчетами возгорание ликвидировано. Отмечается, что домовладение получило значительные разрушения.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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белгородская область

белгородский район

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2025

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россия, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, происшествия, вооруженные силы украины