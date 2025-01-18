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Дрон ВСУ атаковал Белгородский район
Дрон ВСУ атаковал Белгородский район - РИА Новости, 18.01.2025
Дрон ВСУ атаковал Белгородский район
Белгородский район подвергся атаке дрона ВСУ, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T15:11:00+03:00
2025-01-18T15:11:00+03:00
2025-01-18T15:11:00+03:00
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вячеслав гладков
происшествия
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Белгородский район подвергся атаке дрона ВСУ, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Белгородский район подвергся атаке дрона ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал он. Гладков добавил, что в селе Никольское в результате детонации FPV-дрона загорелась кровля жилого дома, пожарными расчетами возгорание ликвидировано. Отмечается, что домовладение получило значительные разрушения.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Происшествия, Вооруженные силы Украины
Дрон ВСУ атаковал Белгородский район
Гладков: при атаке дрона ВСУ на Белгородский район никто не пострадал