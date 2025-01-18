https://ria.ru/20250118/dnr-1994355841.html

Бойцы "Востока" освободили Времевку в ДНР

Бойцы "Востока" освободили Времевку в ДНР - РИА Новости, 18.01.2025

Бойцы "Востока" освободили Времевку в ДНР

Российские войска освободили населенный пункт Времевка в ДНР, ВСУ потеряли за сутки в зоне действия группировки войск "Восток" до 135 военнослужащих, сообщили в РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T12:25:00+03:00

2025-01-18T12:25:00+03:00

2025-01-18T12:26:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Российские войска освободили населенный пункт Времевка в ДНР, ВСУ потеряли за сутки в зоне действия группировки войск "Восток" до 135 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Времевка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение механизированной и десантно-штурмовой бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Константинополь и Великая Новоселка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 135 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и пять орудий полевой артиллерии иностранного производства. Уничтожен склад боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20250118/spetsoperatsiya-1994327802.html

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россия, донецкая народная республика