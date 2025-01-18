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Бойцы "Востока" освободили Времевку в ДНР
Бойцы "Востока" освободили Времевку в ДНР - РИА Новости, 18.01.2025
Бойцы "Востока" освободили Времевку в ДНР
Российские войска освободили населенный пункт Времевка в ДНР, ВСУ потеряли за сутки в зоне действия группировки войск "Восток" до 135 военнослужащих, сообщили в РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T12:25:00+03:00
2025-01-18T12:25:00+03:00
2025-01-18T12:26:00+03:00
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Российские войска освободили населенный пункт Времевка в ДНР, ВСУ потеряли за сутки в зоне действия группировки войск "Восток" до 135 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Времевка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение механизированной и десантно-штурмовой бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Константинополь и Великая Новоселка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 135 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и пять орудий полевой артиллерии иностранного производства. Уничтожен склад боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства.
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россия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика
Бойцы "Востока" освободили Времевку в ДНР
МО РФ: подразделения группировки войск "Восток" освободили Времевку в ДНР