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В Запорожской области уничтожили группу украинских диверсантов - РИА Новости, 18.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:14 18.01.2025
https://ria.ru/20250118/diversanty-1994361642.html
В Запорожской области уничтожили группу украинских диверсантов
В Запорожской области уничтожили группу украинских диверсантов - РИА Новости, 18.01.2025
В Запорожской области уничтожили группу украинских диверсантов
Противодиверсионная группа мотострелкового соединения группировки войск "Днепр" Вооруженных сил России организовала засаду и уничтожила ДРГ украинских боевиков... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T13:14:00+03:00
2025-01-18T13:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
работино
запорожская область
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МЕЛИТОПОЛЬ, 18 янв — РИА Новости. Противодиверсионная группа мотострелкового соединения группировки войск "Днепр" Вооруженных сил России организовала засаду и уничтожила ДРГ украинских боевиков в районе населенного пункта Работино в Запорожской области, рассказал РИА Новости командир группы с позывным "Стеллит". "Расчёт БПЛА нашего подразделения в районе 3.00 ночи выявил скрытую попытку группы противника в количестве пяти человек проникнуть в тыл наших позиций. Наша группа была направлена на перехват. Мы просчитали вероятный маршрут их движения, устроили засаду. В светлое время суток диверсанты попытались переместиться. Группа ликвидирована, с нашей стороны потерь нет", - сказал "Стеллит".
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россия
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россия, работино, запорожская область, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Работино, Запорожская область, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В Запорожской области уничтожили группу украинских диверсантов

Противодиверсионная группа "Днепра" уничтожила ДРГ ВСУ в районе Работино

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 18 янв — РИА Новости. Противодиверсионная группа мотострелкового соединения группировки войск "Днепр" Вооруженных сил России организовала засаду и уничтожила ДРГ украинских боевиков в районе населенного пункта Работино в Запорожской области, рассказал РИА Новости командир группы с позывным "Стеллит".
"Расчёт БПЛА нашего подразделения в районе 3.00 ночи выявил скрытую попытку группы противника в количестве пяти человек проникнуть в тыл наших позиций. Наша группа была направлена на перехват. Мы просчитали вероятный маршрут их движения, устроили засаду. В светлое время суток диверсанты попытались переместиться. Группа ликвидирована, с нашей стороны потерь нет", - сказал "Стеллит".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияРаботиноЗапорожская областьБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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