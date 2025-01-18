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В Запорожской области уничтожили группу украинских диверсантов

В Запорожской области уничтожили группу украинских диверсантов - РИА Новости, 18.01.2025

В Запорожской области уничтожили группу украинских диверсантов

Противодиверсионная группа мотострелкового соединения группировки войск "Днепр" Вооруженных сил России организовала засаду и уничтожила ДРГ украинских боевиков... РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T13:14:00+03:00

2025-01-18T13:14:00+03:00

2025-01-18T13:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МЕЛИТОПОЛЬ, 18 янв — РИА Новости. Противодиверсионная группа мотострелкового соединения группировки войск "Днепр" Вооруженных сил России организовала засаду и уничтожила ДРГ украинских боевиков в районе населенного пункта Работино в Запорожской области, рассказал РИА Новости командир группы с позывным "Стеллит". "Расчёт БПЛА нашего подразделения в районе 3.00 ночи выявил скрытую попытку группы противника в количестве пяти человек проникнуть в тыл наших позиций. Наша группа была направлена на перехват. Мы просчитали вероятный маршрут их движения, устроили засаду. В светлое время суток диверсанты попытались переместиться. Группа ликвидирована, с нашей стороны потерь нет", - сказал "Стеллит".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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работино

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, работино, запорожская область, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф