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В Запорожской области уничтожили группу украинских диверсантов
В Запорожской области уничтожили группу украинских диверсантов - РИА Новости, 18.01.2025
В Запорожской области уничтожили группу украинских диверсантов
Противодиверсионная группа мотострелкового соединения группировки войск "Днепр" Вооруженных сил России организовала засаду и уничтожила ДРГ украинских боевиков... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T13:14:00+03:00
2025-01-18T13:14:00+03:00
2025-01-18T13:14:00+03:00
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МЕЛИТОПОЛЬ, 18 янв — РИА Новости. Противодиверсионная группа мотострелкового соединения группировки войск "Днепр" Вооруженных сил России организовала засаду и уничтожила ДРГ украинских боевиков в районе населенного пункта Работино в Запорожской области, рассказал РИА Новости командир группы с позывным "Стеллит". "Расчёт БПЛА нашего подразделения в районе 3.00 ночи выявил скрытую попытку группы противника в количестве пяти человек проникнуть в тыл наших позиций. Наша группа была направлена на перехват. Мы просчитали вероятный маршрут их движения, устроили засаду. В светлое время суток диверсанты попытались переместиться. Группа ликвидирована, с нашей стороны потерь нет", - сказал "Стеллит".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, работино, запорожская область, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Работино, Запорожская область, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В Запорожской области уничтожили группу украинских диверсантов
Противодиверсионная группа "Днепра" уничтожила ДРГ ВСУ в районе Работино