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В Челябинске мужчина с ребенком выпрыгнули со второго этажа из-за пожара - РИА Новости, 18.01.2025
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12:06 18.01.2025
https://ria.ru/20250118/chelyabinsk-1994353747.html
В Челябинске мужчина с ребенком выпрыгнули со второго этажа из-за пожара
В Челябинске мужчина с ребенком выпрыгнули со второго этажа из-за пожара - РИА Новости, 18.01.2025
В Челябинске мужчина с ребенком выпрыгнули со второго этажа из-за пожара
Мужчина выпрыгнул со 2 этажа балкона многоэтажного жилого дома в Челябинске и поймал брошенного ему мамой 3-летнего сына, оба живы, предварительно, возгорание в РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T12:06:00+03:00
2025-01-18T12:06:00+03:00
происшествия
россия
челябинск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЧЕЛЯБИНСК, 18 янв – РИА Новости. Мужчина выпрыгнул со 2 этажа балкона многоэтажного жилого дома в Челябинске и поймал брошенного ему мамой 3-летнего сына, оба живы, предварительно, возгорание в доме произошло из-за игры мальчика со спичками, сообщило в субботу МЧС РФ. "Огонь вспыхнул в квартире на 2-м этаже челябинской многоэтажки по улице Пожарского. Папа выпрыгнул из жилья, а затем поймал 3-летнего сына. По трехколенной лестнице огнеборцы МЧС России эвакуировали из опасной зоны маму", - говорится в сообщении. Пожар на 10 квадратах потушили 10 специалистов и 3 единицы техники, отмечает МЧС. Мальчик был доставлен в больницу на осмотр, госпитализация не потребовалась, уточняется в сообщении. Со слов родителей, ребенок баловался спичками, поясняется в сообщении. В пресс-центре ГУМЧС России по региону пояснили, что мужчина поймал сына, которого ему скинула из окна балкона мама.
https://ria.ru/20250118/pozhar-1994332626.html
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происшествия, россия, челябинск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Челябинск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Челябинске мужчина с ребенком выпрыгнули со второго этажа из-за пожара

В Челябинске мужчина выпрыгнул с балкона и поймал брошенного мамой ребенка

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкСотрудники противопожарной службы МЧС РФ во время ликвидации пожара
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ во время ликвидации пожара - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ во время ликвидации пожара. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 18 янв – РИА Новости. Мужчина выпрыгнул со 2 этажа балкона многоэтажного жилого дома в Челябинске и поймал брошенного ему мамой 3-летнего сына, оба живы, предварительно, возгорание в доме произошло из-за игры мальчика со спичками, сообщило в субботу МЧС РФ.
«
"Огонь вспыхнул в квартире на 2-м этаже челябинской многоэтажки по улице Пожарского. Папа выпрыгнул из жилья, а затем поймал 3-летнего сына. По трехколенной лестнице огнеборцы МЧС России эвакуировали из опасной зоны маму", - говорится в сообщении.
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Пожар на 10 квадратах потушили 10 специалистов и 3 единицы техники, отмечает МЧС.
Мальчик был доставлен в больницу на осмотр, госпитализация не потребовалась, уточняется в сообщении. Со слов родителей, ребенок баловался спичками, поясняется в сообщении.
В пресс-центре ГУМЧС России по региону пояснили, что мужчина поймал сына, которого ему скинула из окна балкона мама.
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ПроисшествияРоссияЧелябинскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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