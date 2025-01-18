https://ria.ru/20250118/chelyabinsk-1994353747.html

В Челябинске мужчина с ребенком выпрыгнули со второго этажа из-за пожара

В Челябинске мужчина с ребенком выпрыгнули со второго этажа из-за пожара - РИА Новости, 18.01.2025

В Челябинске мужчина с ребенком выпрыгнули со второго этажа из-за пожара

Мужчина выпрыгнул со 2 этажа балкона многоэтажного жилого дома в Челябинске и поймал брошенного ему мамой 3-летнего сына, оба живы, предварительно, возгорание в РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T12:06:00+03:00

2025-01-18T12:06:00+03:00

2025-01-18T12:06:00+03:00

происшествия

россия

челябинск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЧЕЛЯБИНСК, 18 янв – РИА Новости. Мужчина выпрыгнул со 2 этажа балкона многоэтажного жилого дома в Челябинске и поймал брошенного ему мамой 3-летнего сына, оба живы, предварительно, возгорание в доме произошло из-за игры мальчика со спичками, сообщило в субботу МЧС РФ. "Огонь вспыхнул в квартире на 2-м этаже челябинской многоэтажки по улице Пожарского. Папа выпрыгнул из жилья, а затем поймал 3-летнего сына. По трехколенной лестнице огнеборцы МЧС России эвакуировали из опасной зоны маму", - говорится в сообщении. Пожар на 10 квадратах потушили 10 специалистов и 3 единицы техники, отмечает МЧС. Мальчик был доставлен в больницу на осмотр, госпитализация не потребовалась, уточняется в сообщении. Со слов родителей, ребенок баловался спичками, поясняется в сообщении. В пресс-центре ГУМЧС России по региону пояснили, что мужчина поймал сына, которого ему скинула из окна балкона мама.

https://ria.ru/20250118/pozhar-1994332626.html

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происшествия, россия, челябинск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)