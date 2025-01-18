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Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ на Кураховском направлении
Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ на Кураховском направлении - РИА Новости, 18.01.2025
Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ на Кураховском направлении
Минобороны России опубликовало кадры уничтожения блиндажа ВСУ на Кураховском направлении. РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T16:20:00+03:00
2025-01-18T16:20:00+03:00
2025-01-18T16:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения блиндажа ВСУ на Кураховском направлении. "Оператор разведывательного беспилотника координировал действия российских военнослужащих при штурме опорного пункта ВСУ. Военнослужащий штурмовой подразделения "Южной" группировки войск подобрался ко входу блиндажа ВСУ и забросил внутрь боеприпас повышенной мощности", - говорится в сообщении. Уточняется, что боекомплект сдетонировал в блиндаже и опорный пункт ВСУ был успешно уничтожен.
https://ria.ru/20250107/kurakhovo-1992691561.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Вооруженные силы РФ
Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ на Кураховском направлении
МО РФ показало уничтожение бойцом "Юга" блиндажа ВСУ на Кураховском направлении