https://ria.ru/20250118/blindazh-1994382844.html

Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ на Кураховском направлении

Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ на Кураховском направлении - РИА Новости, 18.01.2025

Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ на Кураховском направлении

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения блиндажа ВСУ на Кураховском направлении. РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T16:20:00+03:00

2025-01-18T16:20:00+03:00

2025-01-18T16:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры уничтожения блиндажа ВСУ на Кураховском направлении. "Оператор разведывательного беспилотника координировал действия российских военнослужащих при штурме опорного пункта ВСУ. Военнослужащий штурмовой подразделения "Южной" группировки войск подобрался ко входу блиндажа ВСУ и забросил внутрь боеприпас повышенной мощности", - говорится в сообщении. Уточняется, что боекомплект сдетонировал в блиндаже и опорный пункт ВСУ был успешно уничтожен.

https://ria.ru/20250107/kurakhovo-1992691561.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы рф