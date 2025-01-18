https://ria.ru/20250118/bezhentsy-1994377028.html

В Германии предложили выслать всех украинских беженцев

В Германии предложили выслать всех украинских беженцев - РИА Новости, 18.01.2025

В Германии предложили выслать всех украинских беженцев

Глава фракции "Альтернативы для Германии" (АдГ) в баварском парламенте (ландтаге) Катрин Эбнер-Штайнер предложила немедленно выслать всех украинских беженцев из РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T15:34:00+03:00

2025-01-18T15:34:00+03:00

2025-01-18T16:55:00+03:00

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Глава фракции "Альтернативы для Германии" (АдГ) в баварском парламенте (ландтаге) Катрин Эбнер-Штайнер предложила немедленно выслать всех украинских беженцев из ФРГ, сообщила в субботу газета Süddeutsche Zeitung (SZ). Как отмечается в публикации, в четверг в конце заседания фракции Эбнер-Штайнер сказала, что АдГ призывает к "комплексной ремиграции", чтобы не допустить "наводнения страны получателями пособий, которые не желают интегрироваться". "Как объяснила Эбнер-Штайнер, отвечая на уточняющий вопрос, по ее представлению, все украинские военные беженцы также должны покинуть страну - причем немедленно, "уже сейчас", - пишет SZ. По мнению главы фракции, Украина - большая страна, где достаточно мест, куда беженцы могут вернуться. Кроме того, глава баварской АдГ считает, что "при необходимости" следует приступать к возведению заборов на границах Германии. Также Эбнер-Штайнер полагает, что баварские города и общины должны иметь право объявлять чрезвычайную ситуацию в сфере предоставления убежища, чтобы у них была возможность отказывать беженцам в размещении. Наконец, она предлагает выдавать помощь беженцам только товарами и, соответственно, прекратить переводить им деньги на банковские карты. По данным SZ, в Германии сейчас находятся 1,2 миллиона беженцев с Украины, из них в Баварии - до 200 тысяч.

https://ria.ru/20241230/germanija-1992070045.html

https://ria.ru/20241205/bezhentsy-1987624115.html

https://ria.ru/20250118/ssha-1994384956.html

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в мире, германия, украина, бавария