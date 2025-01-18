В Германии предложили выслать всех украинских беженцев
SZ: глава фракции АдГ Эбнер-Штайнер предложила выслать всех украинских беженцев
© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЖители Украины, эвакуированные из Мариуполя по гуманитарному коридору, в пункте временного размещения в селе Безыменное Донецкой народной республики
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Глава фракции "Альтернативы для Германии" (АдГ) в баварском парламенте (ландтаге) Катрин Эбнер-Штайнер предложила немедленно выслать всех украинских беженцев из ФРГ, сообщила в субботу газета Süddeutsche Zeitung (SZ).
Как отмечается в публикации, в четверг в конце заседания фракции Эбнер-Штайнер сказала, что АдГ призывает к "комплексной ремиграции", чтобы не допустить "наводнения страны получателями пособий, которые не желают интегрироваться".
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"Как объяснила Эбнер-Штайнер, отвечая на уточняющий вопрос, по ее представлению, все украинские военные беженцы также должны покинуть страну - причем немедленно, "уже сейчас", - пишет SZ.
По мнению главы фракции, Украина - большая страна, где достаточно мест, куда беженцы могут вернуться.
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Кроме того, глава баварской АдГ считает, что "при необходимости" следует приступать к возведению заборов на границах Германии. Также Эбнер-Штайнер полагает, что баварские города и общины должны иметь право объявлять чрезвычайную ситуацию в сфере предоставления убежища, чтобы у них была возможность отказывать беженцам в размещении. Наконец, она предлагает выдавать помощь беженцам только товарами и, соответственно, прекратить переводить им деньги на банковские карты.
По данным SZ, в Германии сейчас находятся 1,2 миллиона беженцев с Украины, из них в Баварии - до 200 тысяч.