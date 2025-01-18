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В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА
В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 18.01.2025
В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменена в Тульской области, сообщило министерство региональной безопасности в Telegram-канале. РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T06:48:00+03:00
2025-01-18T06:48:00+03:00
2025-01-18T06:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
тульская область
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Тульской области, сообщило министерство региональной безопасности в Telegram-канале. Об угрозе атаки БПЛА сообщалось в 0.44 мск, ее отменили спустя шесть часов. "Внимание! На территории Тульской области отбой опасности атаки БПЛА", - говорится в сообщении ведомства.
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тульская область
Специальная военная операция на Украине, Тульская область
В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА
В Тульской области спустя шесть часов отменили опасность атаки БПЛА