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В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА

В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 18.01.2025

В Тульской области отменили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА отменена в Тульской области, сообщило министерство региональной безопасности в Telegram-канале. РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T06:48:00+03:00

2025-01-18T06:48:00+03:00

2025-01-18T06:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

тульская область

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Тульской области, сообщило министерство региональной безопасности в Telegram-канале. Об угрозе атаки БПЛА сообщалось в 0.44 мск, ее отменили спустя шесть часов. "Внимание! На территории Тульской области отбой опасности атаки БПЛА", - говорится в сообщении ведомства.

тульская область

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2025

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тульская область