https://ria.ru/20250118/bespilotniki-1994326740.html
В Воронежской области уничтожили несколько беспилотников
В Воронежской области уничтожили несколько беспилотников - РИА Новости, 18.01.2025
В Воронежской области уничтожили несколько беспилотников
Несколько беспилотников уничтожены в Воронеже и Воронежской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Гусев. РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T04:25:00+03:00
2025-01-18T04:25:00+03:00
2025-01-18T04:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
воронежская область
воронеж
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александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Несколько беспилотников уничтожены в Воронеже и Воронежской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Гусев."Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Воронеже и одном из районов области были обнаружены и уничтожены несколько БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал он в своем Telegram-канале.Губернатор уточнил, что режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется.
https://ria.ru/20250117/akhmat-1994307491.html
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воронежская область, воронеж, происшествия, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Воронеж, Происшествия, Александр Гусев (губернатор)
В Воронежской области уничтожили несколько беспилотников
Гусев: в Воронежской области уничтожили несколько беспилотников