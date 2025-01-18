https://ria.ru/20250118/bespilotniki-1994326740.html

В Воронежской области уничтожили несколько беспилотников

В Воронежской области уничтожили несколько беспилотников - РИА Новости, 18.01.2025

В Воронежской области уничтожили несколько беспилотников

Несколько беспилотников уничтожены в Воронеже и Воронежской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Гусев. РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T04:25:00+03:00

2025-01-18T04:25:00+03:00

2025-01-18T04:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

воронежская область

воронеж

происшествия

александр гусев (губернатор)

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Несколько беспилотников уничтожены в Воронеже и Воронежской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Гусев."Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Воронеже и одном из районов области были обнаружены и уничтожены несколько БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал он в своем Telegram-канале.Губернатор уточнил, что режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется.

https://ria.ru/20250117/akhmat-1994307491.html

воронежская область

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воронежская область, воронеж, происшествия, александр гусев (губернатор)