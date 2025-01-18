https://ria.ru/20250118/bespilotniki-1994320771.html
В Тульской области объявили опасность атаки БПЛА
В Тульской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 18.01.2025
В Тульской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявлена в Тульской области, сообщило министерство региональной безопасности. РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T01:47:00+03:00
2025-01-18T01:47:00+03:00
2025-01-18T01:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
тульская область
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Тульской области, сообщило министерство региональной безопасности. "Внимание! На территории Тульской области опасность атаки БПЛА", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Украинские военные практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. По данным Минобороны, в ночь на пятницу силы ПВО уничтожили 27 дронов ВСУ над Белгородской, Воронежской, Курской и Тамбовской областями.
https://ria.ru/20250118/trevoga-1994318923.html
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тульская область
Специальная военная операция на Украине, Тульская область
В Тульской области объявили опасность атаки БПЛА
В Тульской области власти объявили опасность атаки БПЛА