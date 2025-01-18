https://ria.ru/20250118/bespilotniki-1994320771.html

В Тульской области объявили опасность атаки БПЛА

В Тульской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 18.01.2025

В Тульской области объявили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА объявлена в Тульской области, сообщило министерство региональной безопасности. РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T01:47:00+03:00

2025-01-18T01:47:00+03:00

2025-01-18T01:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

тульская область

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Тульской области, сообщило министерство региональной безопасности. "Внимание! На территории Тульской области опасность атаки БПЛА", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Украинские военные практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. По данным Минобороны, в ночь на пятницу силы ПВО уничтожили 27 дронов ВСУ над Белгородской, Воронежской, Курской и Тамбовской областями.

https://ria.ru/20250118/trevoga-1994318923.html

тульская область

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2025

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тульская область