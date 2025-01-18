Рейтинг@Mail.ru
В Тульской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 18.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:47 18.01.2025 (обновлено: 01:58 18.01.2025)
https://ria.ru/20250118/bespilotniki-1994320771.html
В Тульской области объявили опасность атаки БПЛА
В Тульской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 18.01.2025
В Тульской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявлена в Тульской области, сообщило министерство региональной безопасности. РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T01:47:00+03:00
2025-01-18T01:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
тульская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/06/1762343688_0:319:3073:2047_1920x0_80_0_0_1409da168165592fa313ea1ae984d8e9.jpg
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Тульской области, сообщило министерство региональной безопасности. "Внимание! На территории Тульской области опасность атаки БПЛА", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Украинские военные практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. По данным Минобороны, в ночь на пятницу силы ПВО уничтожили 27 дронов ВСУ над Белгородской, Воронежской, Курской и Тамбовской областями.
https://ria.ru/20250118/trevoga-1994318923.html
тульская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/06/1762343688_208:0:2937:2047_1920x0_80_0_0_79556a71bde2b232dff856fdde40b8a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тульская область
Специальная военная операция на Украине, Тульская область
В Тульской области объявили опасность атаки БПЛА

В Тульской области власти объявили опасность атаки БПЛА

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкДом в деревне Бёхово Заокского района Тульской области
Дом в деревне Бёхово Заокского района Тульской области - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Дом в деревне Бёхово Заокского района Тульской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Тульской области, сообщило министерство региональной безопасности.
«
"Внимание! На территории Тульской области опасность атаки БПЛА", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Украинские военные практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. По данным Минобороны, в ночь на пятницу силы ПВО уничтожили 27 дронов ВСУ над Белгородской, Воронежской, Курской и Тамбовской областями.
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
В Киевской области объявили воздушную тревогу
00:58
 
Специальная военная операция на УкраинеТульская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала