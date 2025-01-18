https://ria.ru/20250118/bespilotniki-1994319263.html

В Смоленской области сбили пять украинских БПЛА

В Смоленской области сбили пять украинских БПЛА - РИА Новости, 18.01.2025

В Смоленской области сбили пять украинских БПЛА

Пять украинских беспилотников сбиты в Смоленской области, предварительно, жертв и разрушений нет, сообщил губернатор Василий Анохин. РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T01:05:00+03:00

2025-01-18T01:05:00+03:00

2025-01-18T01:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

смоленская область

василий анохин

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Пять украинских беспилотников сбиты в Смоленской области, предварительно, жертв и разрушений нет, сообщил губернатор Василий Анохин. "Сегодня средствами РЭБ министерства обороны России пресечена атака 5 украинских БПЛА на территории Починковского района", - написал он в Telegram-канале. Губернатор добавил, что, по предварительной информации, в результате падения сбитых беспилотных летательных аппаратов на земле жертв и разрушений нет.

https://ria.ru/20250117/bpla-1994308951.html

смоленская область

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происшествия, смоленская область, василий анохин, министерство обороны рф (минобороны рф)