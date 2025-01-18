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В Смоленской области сбили пять украинских БПЛА
В Смоленской области сбили пять украинских БПЛА - РИА Новости, 18.01.2025
В Смоленской области сбили пять украинских БПЛА
Пять украинских беспилотников сбиты в Смоленской области, предварительно, жертв и разрушений нет, сообщил губернатор Василий Анохин. РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T01:05:00+03:00
2025-01-18T01:05:00+03:00
2025-01-18T01:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
смоленская область
василий анохин
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Пять украинских беспилотников сбиты в Смоленской области, предварительно, жертв и разрушений нет, сообщил губернатор Василий Анохин. "Сегодня средствами РЭБ министерства обороны России пресечена атака 5 украинских БПЛА на территории Починковского района", - написал он в Telegram-канале. Губернатор добавил, что, по предварительной информации, в результате падения сбитых беспилотных летательных аппаратов на земле жертв и разрушений нет.
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происшествия, смоленская область, василий анохин, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Смоленская область, Василий Анохин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Смоленской области сбили пять украинских БПЛА
Губернатор Анохин: пять БПЛА ВСУ сбиты в Смоленской области