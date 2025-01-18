https://ria.ru/20250118/barankin-1994343321.html

Суд не стал арестовывать экс-главу красноярского центра ФМБА

Суд не стал арестовывать экс-главу красноярского центра ФМБА - РИА Новости, 18.01.2025

Суд не стал арестовывать экс-главу красноярского центра ФМБА

Суд не стал арестовывать бывшего генерального директора красноярского центра ФМБА Бориса Баранкина из-за состояния его здоровья после попытки суицида в... РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T10:09:00+03:00

2025-01-18T10:09:00+03:00

2025-01-18T10:09:00+03:00

происшествия

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

следственный комитет россии (ск рф)

красноярский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1486c843735c80685efa79b4ffd1817c.jpg

КРАСНОЯРСК, 18 янв – РИА Новости. Суд не стал арестовывать бывшего генерального директора красноярского центра ФМБА Бориса Баранкина из-за состояния его здоровья после попытки суицида в изоляторе временного содержания, сообщает объединенная пресс-служба красноярских судов. "Ходатайство следователя оставлено без рассмотрения, возвращено следователю в связи с недоставлением следователем подозреваемого и невозможностью его участия в судебном заседании по состоянию здоровья", - говорится в сообщении.В пресс-службе регионального СК сообщили РИА Новости, что следователь позже повторно заявит ходатайство, когда Баранкину станет лучше. Срок задержания заканчивается в субботу в 18.30 (14.30 мск). Также собеседник агентства уточнил, что пока мужчина будет находиться в больнице, кроме того, он будет оставаться под домашним арестом по прежнему делу о хищении путем растраты денежных средств, совершенном организованной группой в особо крупном размере при поставке лекарственных препаратов для нужд бюджетного учреждения в сумме 15,5 миллиона рублей. Баранкин был задержан во вторник по подозрению в получении взяток на сумму свыше 16,5 миллиона рублей от фирмы, которая выбиралась поставщиком медицинских изделий для нужд Федерального сибирского научно-клинического центра Федерального медико-биологического агентства (ФСНКЦ ФМБА России) с 2017 по 2022 годы. По данным СК, за этот период фигурант заключил с ней более 85 контрактов. После задержания, как сообщали РИА Новости в правоохранительных органах, Баранкин пытался совершить суицид в ИВС, был госпитализирован в БСМП, где врачи ввели его в искусственную кому. В четверг он пришел в себя.

https://ria.ru/20241214/vzyatka-1989228797.html

https://ria.ru/20240424/vzyatochnichestvo-1941991625.html

красноярский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), следственный комитет россии (ск рф), красноярский край