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На Западе высмеяли обиду Бербок из-за Украины - РИА Новости, 18.01.2025
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14:46 18.01.2025 (обновлено: 14:51 18.01.2025)
https://ria.ru/20250118/baerbock-1994371240.html
На Западе высмеяли обиду Бербок из-за Украины
На Западе высмеяли обиду Бербок из-за Украины - РИА Новости, 18.01.2025
На Западе высмеяли обиду Бербок из-за Украины
Глава МИД Германии Анналена Бербок обиделась на мнение европейских политиков по поводу помощи Украине, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х. РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T14:46:00+03:00
2025-01-18T14:51:00+03:00
в мире
украина
анналена бербок
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киев
чей боуз
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Глава МИД Германии Анналена Бербок обиделась на мнение европейских политиков по поводу помощи Украине, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х."Министр иностранных дел Германии Бербок заявила, что ее "обидел" тот факт, что некоторые европейские политики ценят голоса избирателей больше, чем помощь Украине. Другими словами, забота о собственном народе оскорбительна", — написал он.К публикации Боуз прикрепил фотографию немецкого министра, покидающей заседание после отказа канцлера Олафа Шольца предоставить помощь Киеву.В субботу издание Bild прокомментировало этот инцидент, отметив "паршивую атмосферу" между политическими деятелями.Немецкий журнал Spiegel сообщал, что офис Шольца якобы тормозит предоставление Украине дополнительной военной поддержки на три миллиарда евро, за которую выступают Анналена Бербок и министр обороны Германии Борис Писториус. В среду канцлер заявил, что выделение нового пакета помощи возможно при условии приостановки "долгового тормоза", накладывающего ограничения на государственные заимствования.
https://ria.ru/20250118/germaniya-1994328599.html
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в мире, украина, анналена бербок, германия, киев, чей боуз, олаф шольц
В мире, Украина, Анналена Бербок, Германия, Киев, Чей Боуз, Олаф Шольц
На Западе высмеяли обиду Бербок из-за Украины

Журналист Боуз заявил, что для Бербок забота о собственном народе оскорбительна

© AP Photo / Ebrahim NorooziКанцлер Германии Олаф Шольц подает знак министру иностранных дел Германии Анналене Бербок перед заседанием кабинета министров в Берлине
Канцлер Германии Олаф Шольц подает знак министру иностранных дел Германии Анналене Бербок перед заседанием кабинета министров в Берлине - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Олаф Шольц подает знак министру иностранных дел Германии Анналене Бербок перед заседанием кабинета министров в Берлине
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Глава МИД Германии Анналена Бербок обиделась на мнение европейских политиков по поводу помощи Украине, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х.
"Министр иностранных дел Германии Бербок заявила, что ее "обидел" тот факт, что некоторые европейские политики ценят голоса избирателей больше, чем помощь Украине. Другими словами, забота о собственном народе оскорбительна", — написал он.
К публикации Боуз прикрепил фотографию немецкого министра, покидающей заседание после отказа канцлера Олафа Шольца предоставить помощь Киеву.
В субботу издание Bild прокомментировало этот инцидент, отметив "паршивую атмосферу" между политическими деятелями.
Немецкий журнал Spiegel сообщал, что офис Шольца якобы тормозит предоставление Украине дополнительной военной поддержки на три миллиарда евро, за которую выступают Анналена Бербок и министр обороны Германии Борис Писториус. В среду канцлер заявил, что выделение нового пакета помощи возможно при условии приостановки "долгового тормоза", накладывающего ограничения на государственные заимствования.
Глава МИД Германии Анналена Бербок во время пленарного заседания Совета глав МИД стран ОБСЕ на Мальте - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
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В миреУкраинаАнналена БербокГерманияКиевЧей БоузОлаф Шольц
 
 
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