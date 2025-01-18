https://ria.ru/20250118/baerbock-1994371240.html

На Западе высмеяли обиду Бербок из-за Украины

На Западе высмеяли обиду Бербок из-за Украины - РИА Новости, 18.01.2025

На Западе высмеяли обиду Бербок из-за Украины

Глава МИД Германии Анналена Бербок обиделась на мнение европейских политиков по поводу помощи Украине, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х. РИА Новости, 18.01.2025

2025-01-18T14:46:00+03:00

2025-01-18T14:46:00+03:00

2025-01-18T14:51:00+03:00

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украина

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Глава МИД Германии Анналена Бербок обиделась на мнение европейских политиков по поводу помощи Украине, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х."Министр иностранных дел Германии Бербок заявила, что ее "обидел" тот факт, что некоторые европейские политики ценят голоса избирателей больше, чем помощь Украине. Другими словами, забота о собственном народе оскорбительна", — написал он.К публикации Боуз прикрепил фотографию немецкого министра, покидающей заседание после отказа канцлера Олафа Шольца предоставить помощь Киеву.В субботу издание Bild прокомментировало этот инцидент, отметив "паршивую атмосферу" между политическими деятелями.Немецкий журнал Spiegel сообщал, что офис Шольца якобы тормозит предоставление Украине дополнительной военной поддержки на три миллиарда евро, за которую выступают Анналена Бербок и министр обороны Германии Борис Писториус. В среду канцлер заявил, что выделение нового пакета помощи возможно при условии приостановки "долгового тормоза", накладывающего ограничения на государственные заимствования.

https://ria.ru/20250118/germaniya-1994328599.html

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германия

киев

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