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В Афганистане назвали доклад Human Rights Watch необъективным - РИА Новости, 18.01.2025
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11:20 18.01.2025 (обновлено: 11:34 18.01.2025)
https://ria.ru/20250118/afganistan-1994349016.html
В Афганистане назвали доклад Human Rights Watch необъективным
В Афганистане назвали доклад Human Rights Watch необъективным - РИА Новости, 18.01.2025
В Афганистане назвали доклад Human Rights Watch необъективным
Официальный представитель и пресс-секретарь Исламского эмирата Афганистан (самоназвание государства при нынешнем правительстве) Забиулла Моджахед назвал... РИА Новости, 18.01.2025
2025-01-18T11:20:00+03:00
2025-01-18T11:34:00+03:00
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Официальный представитель и пресс-секретарь Исламского эмирата Афганистан (самоназвание государства при нынешнем правительстве) Забиулла Моджахед назвал необъективным ежегодный доклад международной правозащитной организации Human Rights Watch (HRW), где говорится об ухудшении ситуации с соблюдением прав человека в Афганистане в 2024 году. Согласно докладу, ограничения в отношении афганских женщин и девочек в 2024 году усилились. "Меры, принимаемые в отношении наших сестер, основаны на принципах исламского шариата, и мы также ищем решения некоторых социальных проблем. Однако ничьи права в Афганистане нарушены не были", - заявил пресс-секретарь Исламского эмирата Афганистан, которого цитирует новостной портал Tolo news. Забиулла Моджахед утверждает, что "обеспечение прав граждан в рамках исламских установлений" является "исключительной прерогативой временного правительства", и в Афганистане "никому не позволено нарушать права отдельных граждан". По данным HRW, афганским женщинам и девочкам запрещено получать среднее и высшее образование, они сталкиваются с трудностями при трудоустройстве. "Ситуация в Афганистане в 2024 году ухудшилась, поскольку движение "Талибан"*(находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) не обеспечило соблюдения права человека и усилило репрессии, особенно в отношении женщин и девочек. Афганистан остается единственной страной, где девочкам и женщинам запрещено получать среднее и университетское образование и где они сталкиваются со значительными препятствиями на пути трудоустройства, свободы передвижения, собраний и слова", - приводит выдержку из доклада организации Tolo news. Также в докладе отмечается, что в 2024 году в Афганистане были арестованы некоторые критически настроенные по отношению к нынешним властям журналисты и введен целый ряд ограничений для СМИ. Кроме того, правозащитники отметили ухудшение гуманитарной ситуации в стране, в результате чего 23 миллиона человек стали нуждаться в неотложной помощи. "Талибы* также задерживали журналистов и критиков власти, ввели жесткие ограничения в отношении средств массовой информации. Экономический кризис в Афганистане привел к тому, что 23 миллиона человек стали нуждаться в гуманитарной помощи, при этом особенно сильно пострадали женщины и девочки", - говорится в докладе.*Находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20241211/vlasti-1988539993.html
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в мире, здоровье - общество, афганистан, human rights watch, талибан, оон
В мире, Здоровье - Общество, Афганистан, Human Rights Watch, Талибан, ООН
В Афганистане назвали доклад Human Rights Watch необъективным

Пресс-секретарь Афганистана Моджахед назвал доклад HRW необъективным

© AP Photo / Rahmat GulБоевики радикального движения "Талибан"* в Афганистане
Боевики радикального движения Талибан* в Афганистане - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
© AP Photo / Rahmat Gul
Боевики радикального движения "Талибан"* в Афганистане. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Официальный представитель и пресс-секретарь Исламского эмирата Афганистан (самоназвание государства при нынешнем правительстве) Забиулла Моджахед назвал необъективным ежегодный доклад международной правозащитной организации Human Rights Watch (HRW), где говорится об ухудшении ситуации с соблюдением прав человека в Афганистане в 2024 году.
Согласно докладу, ограничения в отношении афганских женщин и девочек в 2024 году усилились.
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"Меры, принимаемые в отношении наших сестер, основаны на принципах исламского шариата, и мы также ищем решения некоторых социальных проблем. Однако ничьи права в Афганистане нарушены не были", - заявил пресс-секретарь Исламского эмирата Афганистан, которого цитирует новостной портал Tolo news.
Забиулла Моджахед утверждает, что "обеспечение прав граждан в рамках исламских установлений" является "исключительной прерогативой временного правительства", и в Афганистане "никому не позволено нарушать права отдельных граждан".
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По данным HRW, афганским женщинам и девочкам запрещено получать среднее и высшее образование, они сталкиваются с трудностями при трудоустройстве.
"Ситуация в Афганистане в 2024 году ухудшилась, поскольку движение "Талибан"*(находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) не обеспечило соблюдения права человека и усилило репрессии, особенно в отношении женщин и девочек. Афганистан остается единственной страной, где девочкам и женщинам запрещено получать среднее и университетское образование и где они сталкиваются со значительными препятствиями на пути трудоустройства, свободы передвижения, собраний и слова", - приводит выдержку из доклада организации Tolo news.
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Также в докладе отмечается, что в 2024 году в Афганистане были арестованы некоторые критически настроенные по отношению к нынешним властям журналисты и введен целый ряд ограничений для СМИ.
Кроме того, правозащитники отметили ухудшение гуманитарной ситуации в стране, в результате чего 23 миллиона человек стали нуждаться в неотложной помощи.
"Талибы* также задерживали журналистов и критиков власти, ввели жесткие ограничения в отношении средств массовой информации. Экономический кризис в Афганистане привел к тому, что 23 миллиона человек стали нуждаться в гуманитарной помощи, при этом особенно сильно пострадали женщины и девочки", - говорится в докладе.
*Находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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