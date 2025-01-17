https://ria.ru/20250117/zverevo-1994296450.html

Российские войска вошли в Зверево в ДНР

Российские войска вошли в Зверево в ДНР - РИА Новости, 17.01.2025

Российские войска вошли в Зверево в ДНР

Российские войска вошли в Зверево южнее Красноармейска в ДНР, за освобождение села начались бои, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T21:05:00+03:00

2025-01-17T21:05:00+03:00

2025-01-17T21:05:00+03:00

специальная военная операция на украине

зверево

красноармейск

донецкая народная республика

владимир рогов

вооруженные силы украины

россия

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости. Российские войска вошли в Зверево южнее Красноармейска в ДНР, за освобождение села начались бои, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Подразделения российской армии вошли в Зверево и продвигаются там вперед", - сказал Рогов. Он уточнил, что Зверево находится южнее Красноармейска и фактически является его ближайшим пригородом. В минувшее воскресенье Минобороны РФ сообщало, что подразделения группировки российских войск "Центр" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах ряда населенных пунктов ДНР, в том числе Зверево. Тогда противник потерял более 450 военнослужащих. Красноармейск (украинское название - Покровск) - районный центр на северо-западе ДНР. В 2022 году население города превышало 61 тысячу человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР - Краматорском и Славянском.

https://ria.ru/20250117/vremevka-1994295692.html

https://ria.ru/20250116/akhmat-1994037177.html

зверево

красноармейск

донецкая народная республика

россия

украина

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зверево, красноармейск, донецкая народная республика, владимир рогов, вооруженные силы украины, россия, украина