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Российские войска вошли в Зверево в ДНР - РИА Новости, 17.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:05 17.01.2025
https://ria.ru/20250117/zverevo-1994296450.html
Российские войска вошли в Зверево в ДНР
Российские войска вошли в Зверево в ДНР - РИА Новости, 17.01.2025
Российские войска вошли в Зверево в ДНР
Российские войска вошли в Зверево южнее Красноармейска в ДНР, за освобождение села начались бои, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T21:05:00+03:00
2025-01-17T21:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
зверево
красноармейск
донецкая народная республика
владимир рогов
вооруженные силы украины
россия
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости. Российские войска вошли в Зверево южнее Красноармейска в ДНР, за освобождение села начались бои, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Подразделения российской армии вошли в Зверево и продвигаются там вперед", - сказал Рогов. Он уточнил, что Зверево находится южнее Красноармейска и фактически является его ближайшим пригородом. В минувшее воскресенье Минобороны РФ сообщало, что подразделения группировки российских войск "Центр" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах ряда населенных пунктов ДНР, в том числе Зверево. Тогда противник потерял более 450 военнослужащих. Красноармейск (украинское название - Покровск) - районный центр на северо-западе ДНР. В 2022 году население города превышало 61 тысячу человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР - Краматорском и Славянском.
https://ria.ru/20250117/vremevka-1994295692.html
https://ria.ru/20250116/akhmat-1994037177.html
зверево
красноармейск
донецкая народная республика
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зверево, красноармейск, донецкая народная республика, владимир рогов, вооруженные силы украины, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Зверево, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина
Российские войска вошли в Зверево в ДНР

Российские войска вошли в Зверево южнее Красноармейска в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости. Российские войска вошли в Зверево южнее Красноармейска в ДНР, за освобождение села начались бои, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Подразделения российской армии вошли в Зверево и продвигаются там вперед", - сказал Рогов.
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Он уточнил, что Зверево находится южнее Красноармейска и фактически является его ближайшим пригородом.
В минувшее воскресенье Минобороны РФ сообщало, что подразделения группировки российских войск "Центр" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах ряда населенных пунктов ДНР, в том числе Зверево. Тогда противник потерял более 450 военнослужащих.
Красноармейск (украинское название - Покровск) - районный центр на северо-западе ДНР. В 2022 году население города превышало 61 тысячу человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР - Краматорском и Славянском.
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Специальная военная операция на УкраинеЗверевоКрасноармейскДонецкая Народная РеспубликаВладимир РоговВооруженные силы УкраиныРоссияУкраина
 
 
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