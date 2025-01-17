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"Ты что несешь?" В Польше сделали резкое заявление о Зеленском - РИА Новости, 17.01.2025
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09:25 17.01.2025 (обновлено: 12:11 17.01.2025)
https://ria.ru/20250117/zelenskiy-1994125963.html
"Ты что несешь?" В Польше сделали резкое заявление о Зеленском
"Ты что несешь?" В Польше сделали резкое заявление о Зеленском - РИА Новости, 17.01.2025
"Ты что несешь?" В Польше сделали резкое заявление о Зеленском
Депутат сейма Польши Пшемыслав Чарнек в социальной сети X раскритиковал Владимира Зеленского за вмешательство в политику страны. РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T09:25:00+03:00
2025-01-17T12:11:00+03:00
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владимир зеленский
дональд туск
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Депутат сейма Польши Пшемыслав Чарнек в социальной сети X раскритиковал Владимира Зеленского за вмешательство в политику страны.&quot;Мальчик, что ты несешь? Разве ты не помнишь? Не было бы и не будет украинской армии без Европы, особенно без Польши и нашей помощи вам. Остынь и извинись... И перед украинским народом тоже, потому что ты вредишь ему, агитируя за неудачника Тшасковского&quot;, — написал польский политик.Накануне издание Onet писало, что польская оппозиция обвинила Зеленского во вмешательстве в президентские выборы.Владимир Зеленский посетил Польшу 15 января, где провел совместную пресс-конференцию с премьер-министром страны Дональдом Туском.Первый тур голосования на президентских выборах в Польше пройдет 18 мая.
https://ria.ru/20250117/economist-1994119999.html
https://ria.ru/20250116/pokushenie-1994016433.html
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в мире, польша, европа, владимир зеленский, дональд туск, украина
В мире, Польша, Европа, Владимир Зеленский, Дональд Туск, Украина
"Ты что несешь?" В Польше сделали резкое заявление о Зеленском

Депутат сейма Польши раскритиковал Зеленского за вмешательство в политику страны

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Депутат сейма Польши Пшемыслав Чарнек в социальной сети X раскритиковал Владимира Зеленского за вмешательство в политику страны.
«

"Мальчик, что ты несешь? Разве ты не помнишь? Не было бы и не будет украинской армии без Европы, особенно без Польши и нашей помощи вам. Остынь и извинись... И перед украинским народом тоже, потому что ты вредишь ему, агитируя за неудачника Тшасковского", — написал польский политик.

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Накануне издание Onet писало, что польская оппозиция обвинила Зеленского во вмешательстве в президентские выборы.
Владимир Зеленский посетил Польшу 15 января, где провел совместную пресс-конференцию с премьер-министром страны Дональдом Туском.
Первый тур голосования на президентских выборах в Польше пройдет 18 мая.
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