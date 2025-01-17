https://ria.ru/20250117/zelenskiy-1994125963.html

"Ты что несешь?" В Польше сделали резкое заявление о Зеленском

"Ты что несешь?" В Польше сделали резкое заявление о Зеленском - РИА Новости, 17.01.2025

"Ты что несешь?" В Польше сделали резкое заявление о Зеленском

Депутат сейма Польши Пшемыслав Чарнек в социальной сети X раскритиковал Владимира Зеленского за вмешательство в политику страны. РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T09:25:00+03:00

2025-01-17T09:25:00+03:00

2025-01-17T12:11:00+03:00

в мире

польша

европа

владимир зеленский

дональд туск

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/09/1992939291_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_a04ca3c9736efb9bdb922318df974f03.jpg

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Депутат сейма Польши Пшемыслав Чарнек в социальной сети X раскритиковал Владимира Зеленского за вмешательство в политику страны."Мальчик, что ты несешь? Разве ты не помнишь? Не было бы и не будет украинской армии без Европы, особенно без Польши и нашей помощи вам. Остынь и извинись... И перед украинским народом тоже, потому что ты вредишь ему, агитируя за неудачника Тшасковского", — написал польский политик.Накануне издание Onet писало, что польская оппозиция обвинила Зеленского во вмешательстве в президентские выборы.Владимир Зеленский посетил Польшу 15 января, где провел совместную пресс-конференцию с премьер-министром страны Дональдом Туском.Первый тур голосования на президентских выборах в Польше пройдет 18 мая.

https://ria.ru/20250117/economist-1994119999.html

https://ria.ru/20250116/pokushenie-1994016433.html

польша

европа

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, польша, европа, владимир зеленский, дональд туск, украина