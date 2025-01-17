https://ria.ru/20250117/zavod-1994204390.html

Завод по производству рыбных кормов готовится к открытию в Карелии

Завод по производству рыбных кормов готовится к открытию в Карелии - РИА Новости, 17.01.2025

Завод по производству рыбных кормов готовится к открытию в Карелии

Высокотехнологичный завод по производству экструдированных кормов для рыб ценных пород завершает пусконаладку оборудования в поселке Березовка Республики... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T14:47:00+03:00

2025-01-17T14:47:00+03:00

2025-01-17T14:49:00+03:00

республика карелия

артур парфенчиков

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Высокотехнологичный завод по производству экструдированных кормов для рыб ценных пород завершает пусконаладку оборудования в поселке Березовка Республики Карелия и готовится к открытию, сообщает пресс-служба правительства региона. Производительность нового завода компании Николая Федоренко "Аква Фид" составит до 50 тысяч тонн продукции в год. На данный момент группа компаний работает над формированием рыбохозяйственного кластера полного цикла производства. Большая часть процессов выращивания рыбы уже удалось объединить в самодостаточную производственную цепочку, начиная от инкубации икры и заканчивая собственной розничной сетью фирменных магазинов. На данный момент усилия направлены на формирование кормовой и научных баз. "В Карелии появилась новая современная отрасль. Здесь изначально использовались наработки датские, все сделано по мировому уровню. Завод будет производить высококачественные корма, не только для рыб. Для Карелии такие корма это актуально, особенно такого класса. Завод обеспечит полностью потребности региона, какая-то часть пойдет за пределы республики, что тоже очень радует", - сказал глава Карелии Артур Парфенчиков, его слова приводит пресс-служба. Он подчеркнул, что в Карелии построен завод мирового уровня, на котором установлено большое количество различного оборудования. "Ранее многое из того, что сегодня производим сами, импортировали. В 2022 году западные поставщики ограничили сотрудничество, поэтому нами было принято решение инвестировать в собственное производство. Важнейший вопрос для отрасли - создание центра селекции", – отметила директор компании "Аква Фид" Анастасия Федоренко. Производственные мощности нового предприятия позволят обеспечить существенную долю потребности рынка рыбных кормов. Инвестиции в производство уже превысили 1 650 миллионов рублей. Здесь будет создано более 100 новых рабочих мест. "Предприятие "Аква Фид" на сегодняшний день – это один из самых современных и крупных заводов по производству рыбных кормов. Мощность: до 50 тысяч тонн в год", - сказал заместитель генерального директора ООО "Аква Фид" Игорь Лимонов. Он добавил, что присутствуют корма для рыб всех возрастных категорий, начиная от стартовых кормов, мальковых, также для продукционного, родительского стада, то есть весь ассортимент и все потребности рыбоводов способны закрываться. Новый завод "Аква Фид" является получателем комплексной поддержки со стороны правительства Карелии. В рамках федерального механизма поддержки инвестиций за счет регионального бюджета проведена реконструкция трансформаторной подстанции и проложена новая линия электропередачи. В августе 2023 года предприятием получен статус резидента ТОCЭР "Кондопога" и право на применение пониженных ставок по налогу на прибыль организаций, налогу на имущество, страховым взносам.

https://ria.ru/20240605/pmef-1950746977.html

https://ria.ru/20250116/popova-1993964725.html

https://ria.ru/20241222/rybaki-1990688792.html

республика карелия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

республика карелия, артур парфенчиков