https://ria.ru/20250117/zasedanie-1994282341.html

Путин назвал сроки проведения следующего заседания МПК России и Ирана

Путин назвал сроки проведения следующего заседания МПК России и Ирана - РИА Новости, 17.01.2025

Путин назвал сроки проведения следующего заседания МПК России и Ирана

Следующее заседание постоянной российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству (межправкомиссии, МПК) пройдет в первом полугодии в Москве,... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T19:38:00+03:00

2025-01-17T19:38:00+03:00

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Следующее заседание постоянной российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству (межправкомиссии, МПК) пройдет в первом полугодии в Москве, заявил президент РФ Владимир Путин. Президент Ирана Масуд Пезешкиан находится в России с официальным визитом. Встреча Путина и Пезешкиана проходит в Кремле. "Все вопросы двустороннего взаимодействия держит на контроле постоянная российско-иранская комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству. Условлено, что ее очередное заседание состоится в первой половине текущего года в Москве", - сказал Путин во время заявления для прессы по итогам переговоров.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

цены на нефть, россия, москва, иран, владимир путин, масуд пезешкиан