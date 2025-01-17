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Путин назвал сроки проведения следующего заседания МПК России и Ирана - РИА Новости, 17.01.2025
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19:38 17.01.2025 (обновлено: 19:54 17.01.2025)
https://ria.ru/20250117/zasedanie-1994282341.html
Путин назвал сроки проведения следующего заседания МПК России и Ирана
Путин назвал сроки проведения следующего заседания МПК России и Ирана - РИА Новости, 17.01.2025
Путин назвал сроки проведения следующего заседания МПК России и Ирана
Следующее заседание постоянной российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству (межправкомиссии, МПК) пройдет в первом полугодии в Москве,... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T19:38:00+03:00
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Следующее заседание постоянной российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству (межправкомиссии, МПК) пройдет в первом полугодии в Москве, заявил президент РФ Владимир Путин. Президент Ирана Масуд Пезешкиан находится в России с официальным визитом. Встреча Путина и Пезешкиана проходит в Кремле. "Все вопросы двустороннего взаимодействия держит на контроле постоянная российско-иранская комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству. Условлено, что ее очередное заседание состоится в первой половине текущего года в Москве", - сказал Путин во время заявления для прессы по итогам переговоров.
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Путин назвал сроки проведения следующего заседания МПК России и Ирана

Путин: следующее заседание МПК РФ и Ирана пройдет в первом полугодии в Москве

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан выступают с заявлением для прессы после подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве
Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан выступают с заявлением для прессы после подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан выступают с заявлением для прессы после подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Следующее заседание постоянной российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству (межправкомиссии, МПК) пройдет в первом полугодии в Москве, заявил президент РФ Владимир Путин.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан находится в России с официальным визитом. Встреча Путина и Пезешкиана проходит в Кремле.
«
"Все вопросы двустороннего взаимодействия держит на контроле постоянная российско-иранская комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству. Условлено, что ее очередное заседание состоится в первой половине текущего года в Москве", - сказал Путин во время заявления для прессы по итогам переговоров.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
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