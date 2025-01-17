https://ria.ru/20250117/zaryadka-1994107034.html

Россиянам объяснили, почему нельзя оставлять телефон на зарядке на ночь

Россиянам объяснили, почему нельзя оставлять телефон на зарядке на ночь - РИА Новости, 17.01.2025

Россиянам объяснили, почему нельзя оставлять телефон на зарядке на ночь

Телефон категорически не рекомендуется оставлять заряжаться на всю ночь: когда заряд достигает ста процентов, зарядное устройство не выключается, что повышает... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T03:46:00+03:00

2025-01-17T03:46:00+03:00

2025-01-17T06:01:00+03:00

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Телефон категорически не рекомендуется оставлять заряжаться на всю ночь: когда заряд достигает ста процентов, зарядное устройство не выключается, что повышает температуру аккумулятора и ускоряет его износ, рассказала РИА Новости руководитель отдела телефонии розничной сети МТС Наталья Голицына. "Когда батарея достигает ста процентов, зарядное устройство не выключается, а поддерживает полный заряд в течение всего времени подключения. Этот процесс, известный как капельная подзарядка, повышает температуру аккумулятора и со временем снижает его емкость", — сказала она. Литий-ионным батареям, которыми оснащены современные смартфоны, достаточно примерно двух часов для полного заряда, отметила эксперт.По ее словам, если держать устройство на зарядке всю ночь, фактически оно будет непрерывно находиться под током около трех—четырех месяцев в году. Это ускоряет деградацию аккумулятора, поскольку литий-ионные элементы не требуют постоянного максимального заряда и плохо переносят высокое напряжение. "Не стоит ждать, пока заряд телефона упадет до 0%. Оптимально подключать телефон к зарядке, когда уровень заряда снижается до 35–40%. Это связано с тем, что полные разряды изнашивают аккумулятор быстрее, чем частичные", — посоветовала также Голицына. По словам эксперта, чтобы дольше сохранить емкость батареи, важно также следить за температурой корпуса и не допускать перегрева.

https://ria.ru/20241009/gadzhet-1977079595.html

https://ria.ru/20250107/smartfon-1992753776.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, технологии, мтс