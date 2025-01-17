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Россиянам объяснили, почему нельзя оставлять телефон на зарядке на ночь - РИА Новости, 17.01.2025
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03:46 17.01.2025 (обновлено: 06:01 17.01.2025)
https://ria.ru/20250117/zaryadka-1994107034.html
Россиянам объяснили, почему нельзя оставлять телефон на зарядке на ночь
Россиянам объяснили, почему нельзя оставлять телефон на зарядке на ночь - РИА Новости, 17.01.2025
Россиянам объяснили, почему нельзя оставлять телефон на зарядке на ночь
Телефон категорически не рекомендуется оставлять заряжаться на всю ночь: когда заряд достигает ста процентов, зарядное устройство не выключается, что повышает... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T03:46:00+03:00
2025-01-17T06:01:00+03:00
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Телефон категорически не рекомендуется оставлять заряжаться на всю ночь: когда заряд достигает ста процентов, зарядное устройство не выключается, что повышает температуру аккумулятора и ускоряет его износ, рассказала РИА Новости руководитель отдела телефонии розничной сети МТС Наталья Голицына. "Когда батарея достигает ста процентов, зарядное устройство не выключается, а поддерживает полный заряд в течение всего времени подключения. Этот процесс, известный как капельная подзарядка, повышает температуру аккумулятора и со временем снижает его емкость", — сказала она. Литий-ионным батареям, которыми оснащены современные смартфоны, достаточно примерно двух часов для полного заряда, отметила эксперт.По ее словам, если держать устройство на зарядке всю ночь, фактически оно будет непрерывно находиться под током около трех—четырех месяцев в году. Это ускоряет деградацию аккумулятора, поскольку литий-ионные элементы не требуют постоянного максимального заряда и плохо переносят высокое напряжение. "Не стоит ждать, пока заряд телефона упадет до 0%. Оптимально подключать телефон к зарядке, когда уровень заряда снижается до 35–40%. Это связано с тем, что полные разряды изнашивают аккумулятор быстрее, чем частичные", — посоветовала также Голицына. По словам эксперта, чтобы дольше сохранить емкость батареи, важно также следить за температурой корпуса и не допускать перегрева.
https://ria.ru/20241009/gadzhet-1977079595.html
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общество, технологии, мтс
Общество, Технологии, МТС
Россиянам объяснили, почему нельзя оставлять телефон на зарядке на ночь

Специалист Голицына: износ аккумулятора ускоряется после полной зарядки

© Fotolia / chachanitЗарядка смартфона
Зарядка смартфона - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© Fotolia / chachanit
Зарядка смартфона. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Телефон категорически не рекомендуется оставлять заряжаться на всю ночь: когда заряд достигает ста процентов, зарядное устройство не выключается, что повышает температуру аккумулятора и ускоряет его износ, рассказала РИА Новости руководитель отдела телефонии розничной сети МТС Наталья Голицына.
«
"Когда батарея достигает ста процентов, зарядное устройство не выключается, а поддерживает полный заряд в течение всего времени подключения. Этот процесс, известный как капельная подзарядка, повышает температуру аккумулятора и со временем снижает его емкость", — сказала она.
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Литий-ионным батареям, которыми оснащены современные смартфоны, достаточно примерно двух часов для полного заряда, отметила эксперт.
По ее словам, если держать устройство на зарядке всю ночь, фактически оно будет непрерывно находиться под током около трех—четырех месяцев в году. Это ускоряет деградацию аккумулятора, поскольку литий-ионные элементы не требуют постоянного максимального заряда и плохо переносят высокое напряжение.
"Не стоит ждать, пока заряд телефона упадет до 0%. Оптимально подключать телефон к зарядке, когда уровень заряда снижается до 35–40%. Это связано с тем, что полные разряды изнашивают аккумулятор быстрее, чем частичные", — посоветовала также Голицына.
По словам эксперта, чтобы дольше сохранить емкость батареи, важно также следить за температурой корпуса и не допускать перегрева.
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