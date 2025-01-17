https://ria.ru/20250117/yugra-1994181931.html
Югра вошла в топ-5 органических регионов РФ
Югра вошла в топ-5 органических регионов РФ - РИА Новости, 17.01.2025
Югра вошла в топ-5 органических регионов РФ
Ханты-Мансийский автономный округ по итогам рейтинга Роскачества вошел в пятерку российских регионов-лидеров по количеству сертифицированных производителей... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T13:07:00+03:00
2025-01-17T13:07:00+03:00
2025-01-17T13:07:00+03:00
ханты-мансийский автономный округ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/145589/75/1455897573_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_0cdbdc40a9ba4735b3bcbf43c518f0bf.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 янв – РИА Новости. Ханты-Мансийский автономный округ по итогам рейтинга Роскачества вошел в пятерку российских регионов-лидеров по количеству сертифицированных производителей органической продукции, сообщает Фонд развития Югры. "Ханты-Мансийский автономный округ – Югра вошел в топ-5 регионов органических субъектов РФ, разделив 4-е место с Московской областью (11 производителей.) Лидерами рейтинга стали Воронежская область (21 производитель), Белгородская область (16 производителей), Краснодарский край (12 производителей)", - говорится в сообщении. Югорские компании при содействии Фонда развития Югры успешно проходят сертификацию органической продукции, в том числе из дикорастущего сырья, с 2022 года. В настоящее время 11 фирм имеют сертификаты соответствия стандартам "Органик" более чем на 75 видов продукции из дикоросов. Помимо этого, в Югре были сертифицированы несколько новых органических продуктов, ранее не имеющих аналогов на российском рынке: морошка, княженика, чага, маринованные грибы и ягель.
https://ria.ru/20250115/kompanii-1993805755.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/145589/75/1455897573_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_9cd013f2d38cc8657628d20c7e1ec6e3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Ханты-Мансийский Автономный Округ
Югра вошла в топ-5 органических регионов РФ
Югра по итогам рейтинга Роскачества вошла в топ-5 органических регионов РФ
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 янв – РИА Новости. Ханты-Мансийский автономный округ по итогам рейтинга Роскачества вошел в пятерку российских регионов-лидеров по количеству сертифицированных производителей органической продукции, сообщает Фонд развития Югры.
"Ханты-Мансийский автономный округ – Югра вошел в топ-5 регионов органических субъектов РФ, разделив 4-е место с Московской областью (11 производителей.) Лидерами рейтинга стали Воронежская область (21 производитель), Белгородская область (16 производителей), Краснодарский край (12 производителей)", - говорится в сообщении.
Югорские компании при содействии Фонда развития Югры успешно проходят сертификацию органической продукции, в том числе из дикорастущего сырья, с 2022 года. В настоящее время 11 фирм имеют сертификаты соответствия стандартам "Органик" более чем на 75 видов продукции из дикоросов.
Помимо этого, в Югре были сертифицированы несколько новых органических продуктов, ранее не имеющих аналогов на российском рынке: морошка, княженика, чага, маринованные грибы и ягель.