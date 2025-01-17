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Югра вошла в топ-5 органических регионов РФ - РИА Новости, 17.01.2025
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
13:07 17.01.2025
https://ria.ru/20250117/yugra-1994181931.html
Югра вошла в топ-5 органических регионов РФ
Югра вошла в топ-5 органических регионов РФ - РИА Новости, 17.01.2025
Югра вошла в топ-5 органических регионов РФ
Ханты-Мансийский автономный округ по итогам рейтинга Роскачества вошел в пятерку российских регионов-лидеров по количеству сертифицированных производителей... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T13:07:00+03:00
2025-01-17T13:07:00+03:00
ханты-мансийский автономный округ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 янв – РИА Новости. Ханты-Мансийский автономный округ по итогам рейтинга Роскачества вошел в пятерку российских регионов-лидеров по количеству сертифицированных производителей органической продукции, сообщает Фонд развития Югры. "Ханты-Мансийский автономный округ – Югра вошел в топ-5 регионов органических субъектов РФ, разделив 4-е место с Московской областью (11 производителей.) Лидерами рейтинга стали Воронежская область (21 производитель), Белгородская область (16 производителей), Краснодарский край (12 производителей)", - говорится в сообщении. Югорские компании при содействии Фонда развития Югры успешно проходят сертификацию органической продукции, в том числе из дикорастущего сырья, с 2022 года. В настоящее время 11 фирм имеют сертификаты соответствия стандартам "Органик" более чем на 75 видов продукции из дикоросов. Помимо этого, в Югре были сертифицированы несколько новых органических продуктов, ранее не имеющих аналогов на российском рынке: морошка, княженика, чага, маринованные грибы и ягель.
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Ханты-Мансийский Автономный Округ
Югра вошла в топ-5 органических регионов РФ

Югра по итогам рейтинга Роскачества вошла в топ-5 органических регионов РФ

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкГорода России. Сургут
Города России. Сургут - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 янв – РИА Новости. Ханты-Мансийский автономный округ по итогам рейтинга Роскачества вошел в пятерку российских регионов-лидеров по количеству сертифицированных производителей органической продукции, сообщает Фонд развития Югры.
"Ханты-Мансийский автономный округ – Югра вошел в топ-5 регионов органических субъектов РФ, разделив 4-е место с Московской областью (11 производителей.) Лидерами рейтинга стали Воронежская область (21 производитель), Белгородская область (16 производителей), Краснодарский край (12 производителей)", - говорится в сообщении.
Югорские компании при содействии Фонда развития Югры успешно проходят сертификацию органической продукции, в том числе из дикорастущего сырья, с 2022 года. В настоящее время 11 фирм имеют сертификаты соответствия стандартам "Органик" более чем на 75 видов продукции из дикоросов.
Помимо этого, в Югре были сертифицированы несколько новых органических продуктов, ранее не имеющих аналогов на российском рынке: морошка, княженика, чага, маринованные грибы и ягель.
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