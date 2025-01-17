https://ria.ru/20250117/yugra-1994181931.html

Югра вошла в топ-5 органических регионов РФ

Югра вошла в топ-5 органических регионов РФ - РИА Новости, 17.01.2025

Югра вошла в топ-5 органических регионов РФ

Ханты-Мансийский автономный округ по итогам рейтинга Роскачества вошел в пятерку российских регионов-лидеров по количеству сертифицированных производителей... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T13:07:00+03:00

2025-01-17T13:07:00+03:00

2025-01-17T13:07:00+03:00

ханты-мансийский автономный округ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 янв – РИА Новости. Ханты-Мансийский автономный округ по итогам рейтинга Роскачества вошел в пятерку российских регионов-лидеров по количеству сертифицированных производителей органической продукции, сообщает Фонд развития Югры. "Ханты-Мансийский автономный округ – Югра вошел в топ-5 регионов органических субъектов РФ, разделив 4-е место с Московской областью (11 производителей.) Лидерами рейтинга стали Воронежская область (21 производитель), Белгородская область (16 производителей), Краснодарский край (12 производителей)", - говорится в сообщении. Югорские компании при содействии Фонда развития Югры успешно проходят сертификацию органической продукции, в том числе из дикорастущего сырья, с 2022 года. В настоящее время 11 фирм имеют сертификаты соответствия стандартам "Органик" более чем на 75 видов продукции из дикоросов. Помимо этого, в Югре были сертифицированы несколько новых органических продуктов, ранее не имеющих аналогов на российском рынке: морошка, княженика, чага, маринованные грибы и ягель.

https://ria.ru/20250115/kompanii-1993805755.html

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