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Глава МИД Японии отправится на инаугурацию Трампа - РИА Новости, 17.01.2025
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06:42 17.01.2025
https://ria.ru/20250117/yaponiya-1994114723.html
Глава МИД Японии отправится на инаугурацию Трампа
Глава МИД Японии отправится на инаугурацию Трампа - РИА Новости, 17.01.2025
Глава МИД Японии отправится на инаугурацию Трампа
Глава МИД Японии Такэси Ивая заявил на пресс-конференции в пятницу, что с 19 по 23 января отправится в США на инаугурацию Дональда Трампа и воспользуется этим... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T06:42:00+03:00
2025-01-17T06:42:00+03:00
в мире
сша
япония
дональд трамп
такэси ивая
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ТОКИО, 17 янв – РИА Новости. Глава МИД Японии Такэси Ивая заявил на пресс-конференции в пятницу, что с 19 по 23 января отправится в США на инаугурацию Дональда Трампа и воспользуется этим для встреч с представителями новой администрации, чтобы подготовить встречу лидеров. "На следующей неделе по приглашению американской стороны для того, чтобы присутствовать на церемонии инаугурации президента США Дональда Трампа, с 19 по 23 января я отправлюсь с визитом в США. Прежде всего я хочу использовать это как шанс установить доверительные отношения с представителями новой администрации. А также с учетом ситуации по утверждению Конгрессом мы рассматриваем встречу с кандидатом на должность госсекретаря и другими представителями администрации, я хотел бы провести с ними откровенный обмен мнениями и прийти к взаимопониманию с тем, чтобы предстоящая встреча на высшем уровне была исполнена смысла", - сказал Ивая. Ивая станет первым министром, представляющим Японию на инаугурации американского президента. Обычно эту роль выполняет посол Японии в США. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США в 2017-2021 годах, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Трамп 17 декабря получил необходимые для победы на выборах президента США голоса коллегии выборщиков. Инаугурация пройдет 20 января.
https://ria.ru/20250116/politico-1994044921.html
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в мире, сша, япония, дональд трамп, такэси ивая
В мире, США, Япония, Дональд Трамп, Такэси Ивая
Глава МИД Японии отправится на инаугурацию Трампа

Глава МИД Японии Такэси Ивая отправится в США на инаугурацию Трампа

© AP Photo / Hiro KomaeТакэси Ивая
Такэси Ивая - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© AP Photo / Hiro Komae
Такэси Ивая. Архивное фото
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ТОКИО, 17 янв – РИА Новости. Глава МИД Японии Такэси Ивая заявил на пресс-конференции в пятницу, что с 19 по 23 января отправится в США на инаугурацию Дональда Трампа и воспользуется этим для встреч с представителями новой администрации, чтобы подготовить встречу лидеров.
"На следующей неделе по приглашению американской стороны для того, чтобы присутствовать на церемонии инаугурации президента США Дональда Трампа, с 19 по 23 января я отправлюсь с визитом в США. Прежде всего я хочу использовать это как шанс установить доверительные отношения с представителями новой администрации. А также с учетом ситуации по утверждению Конгрессом мы рассматриваем встречу с кандидатом на должность госсекретаря и другими представителями администрации, я хотел бы провести с ними откровенный обмен мнениями и прийти к взаимопониманию с тем, чтобы предстоящая встреча на высшем уровне была исполнена смысла", - сказал Ивая.
Официальный портрет избранного президента Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
СМИ раскрыли, кого Трамп пригласил на инаугурацию
Вчера, 17:30
Ивая станет первым министром, представляющим Японию на инаугурации американского президента. Обычно эту роль выполняет посол Японии в США.
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США в 2017-2021 годах, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Трамп 17 декабря получил необходимые для победы на выборах президента США голоса коллегии выборщиков. Инаугурация пройдет 20 января.
Хань Чжэн - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
Зампредседатель КНР примет участие в церемонии инаугурации Трампа
04:30
 
В миреСШАЯпонияДональд ТрампТакэси Ивая
 
 
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