Глава МИД Японии отправится на инаугурацию Трампа
Глава МИД Японии Такэси Ивая отправится в США на инаугурацию Трампа
© AP Photo / Hiro KomaeТакэси Ивая
© AP Photo / Hiro Komae
Такэси Ивая. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 17 янв – РИА Новости. Глава МИД Японии Такэси Ивая заявил на пресс-конференции в пятницу, что с 19 по 23 января отправится в США на инаугурацию Дональда Трампа и воспользуется этим для встреч с представителями новой администрации, чтобы подготовить встречу лидеров.
"На следующей неделе по приглашению американской стороны для того, чтобы присутствовать на церемонии инаугурации президента США Дональда Трампа, с 19 по 23 января я отправлюсь с визитом в США. Прежде всего я хочу использовать это как шанс установить доверительные отношения с представителями новой администрации. А также с учетом ситуации по утверждению Конгрессом мы рассматриваем встречу с кандидатом на должность госсекретаря и другими представителями администрации, я хотел бы провести с ними откровенный обмен мнениями и прийти к взаимопониманию с тем, чтобы предстоящая встреча на высшем уровне была исполнена смысла", - сказал Ивая.
Ивая станет первым министром, представляющим Японию на инаугурации американского президента. Обычно эту роль выполняет посол Японии в США.
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США в 2017-2021 годах, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Трамп 17 декабря получил необходимые для победы на выборах президента США голоса коллегии выборщиков. Инаугурация пройдет 20 января.