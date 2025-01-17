https://ria.ru/20250117/vsu-1994164178.html

ВС России за сутки уничтожили более 230 военных ВСУ в Курской области

ВС России за сутки уничтожили более 230 военных ВСУ в Курской области - РИА Новости, 17.01.2025

ВС России за сутки уничтожили более 230 военных ВСУ в Курской области

Подразделения российской армии в курском пограничье уничтожили за сутки более 230 боевиков ВСУ, танк, три бронетранспортера, из них два БТР Stryker производства РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T12:20:00+03:00

2025-01-17T12:20:00+03:00

2025-01-17T12:20:00+03:00

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сша

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Подразделения российской армии в курском пограничье уничтожили за сутки более 230 боевиков ВСУ, танк, три бронетранспортера, из них два БТР Stryker производства США, две боевые бронированные машины, четыре артиллерийских орудия и миномет, сообщило в пятницу Минобороны РФ. "За прошедшие сутки потери ВСУ на курском направлении составили более 230 военнослужащих. Уничтожены танк, три бронетранспортера, в т.ч. два БТР Stryker производства США, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, четыре артиллерийских орудия и миномет", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства. Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 52450 военнослужащих, 304 танка, 231 боевую машину пехоты, 173 бронетранспортера, 1562 боевые бронированные машины, 1493 автомобиля, 371 артиллерийское орудие, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США, 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 93 станции РЭБ, 14 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 30 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, а также восемь бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину. "Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - сообщили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20250117/economist-1994119999.html

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сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)