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Аэропорт во Владикавказе заработал в штатном режиме - РИА Новости, 17.01.2025
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14:10 17.01.2025 (обновлено: 14:29 17.01.2025)
https://ria.ru/20250117/vladikavkaz-1994194587.html
Аэропорт во Владикавказе заработал в штатном режиме
Аэропорт во Владикавказе заработал в штатном режиме - РИА Новости, 17.01.2025
Аэропорт во Владикавказе заработал в штатном режиме
Угрозы беспилотной опасности в Северной Осетии нет, режим "Ковер" снят, аэропорт Владикавказа работает в штатном режиме, сообщил глава республики Сергей Меняйло РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T14:10:00+03:00
2025-01-17T14:29:00+03:00
владикавказ
происшествия
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ПЯТИГОРСК, 17 янв - РИА Новости. Угрозы беспилотной опасности в Северной Осетии нет, режим "Ковер" снят, аэропорт Владикавказа работает в штатном режиме, сообщил глава республики Сергей Меняйло в Telegram-канале."Отбой беспилотной опасности. Режим "Ковер" также снят - аэропорт работает по обычному графику", - написал Меняйло.Ранее сообщалось, что режим опасности БПЛА объявлен в Северной Осетии, был введен режим "Ковер", аэропорт Владикавказа был закрыт на прием и отправку воздушных судов.
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владикавказ, происшествия
Владикавказ, Происшествия
Аэропорт во Владикавказе заработал в штатном режиме

Во Владикавказе сняли режим "Ковер", аэропорт заработал в штатном режиме

© Sputnik / Мария СанакоеваМеждународный аэропорт "Владикавказ"
Международный аэропорт Владикавказ - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© Sputnik / Мария Санакоева
Международный аэропорт "Владикавказ". Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 17 янв - РИА Новости. Угрозы беспилотной опасности в Северной Осетии нет, режим "Ковер" снят, аэропорт Владикавказа работает в штатном режиме, сообщил глава республики Сергей Меняйло в Telegram-канале.
"Отбой беспилотной опасности. Режим "Ковер" также снят - аэропорт работает по обычному графику", - написал Меняйло.
Ранее сообщалось, что режим опасности БПЛА объявлен в Северной Осетии, был введен режим "Ковер", аэропорт Владикавказа был закрыт на прием и отправку воздушных судов.
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