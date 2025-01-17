https://ria.ru/20250117/vladikavkaz-1994194587.html

Аэропорт во Владикавказе заработал в штатном режиме

Аэропорт во Владикавказе заработал в штатном режиме - РИА Новости, 17.01.2025

Аэропорт во Владикавказе заработал в штатном режиме

Угрозы беспилотной опасности в Северной Осетии нет, режим "Ковер" снят, аэропорт Владикавказа работает в штатном режиме, сообщил глава республики Сергей Меняйло РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T14:10:00+03:00

2025-01-17T14:10:00+03:00

2025-01-17T14:29:00+03:00

владикавказ

происшествия

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ПЯТИГОРСК, 17 янв - РИА Новости. Угрозы беспилотной опасности в Северной Осетии нет, режим "Ковер" снят, аэропорт Владикавказа работает в штатном режиме, сообщил глава республики Сергей Меняйло в Telegram-канале."Отбой беспилотной опасности. Режим "Ковер" также снят - аэропорт работает по обычному графику", - написал Меняйло.Ранее сообщалось, что режим опасности БПЛА объявлен в Северной Осетии, был введен режим "Ковер", аэропорт Владикавказа был закрыт на прием и отправку воздушных судов.

https://ria.ru/20250114/ufa-1993636581.html

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

владикавказ, происшествия