https://ria.ru/20250117/varshava-1993824571.html

Освобождение Варшавы от немецко-фашистских захватчиков (1945)

Освобождение Варшавы от немецко-фашистских захватчиков (1945) - РИА Новости, 17.01.2025

Освобождение Варшавы от немецко-фашистских захватчиков (1945)

17 января 1945 года в ходе Висло-Одерской наступательной операции силами 1-го Белорусского фронта и 1-й армии Войска Польского была освобождена столица Польши – РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T00:23:00+03:00

2025-01-17T00:23:00+03:00

2025-01-17T00:23:00+03:00

справки

ссср

варшава

великая отечественная война (1941-1945)

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17 января 1945 года в ходе Висло-Одерской наступательной операции силами 1-го Белорусского фронта и 1-й армии Войска Польского была освобождена столица Польши – Варшава. Город находился в немецкой оккупации с 28 сентября 1939 года.С 1940 года на территории Польши действовали силы сопротивления, которые не переставая вели борьбу с оккупантами. За освобождение страны боролись различные вооруженные формирования: Гвардия Людова, Армия Людова, Армия Крайова, Батальоны хлопские. Были и смешанные партизанские отряды, руководимые советскими офицерами, оказавшимися по разным причинам на вражеской территории. Эти группы состояли из людей различных политических взглядов, но объединенных одной целью борьбы с общим врагом. Основными силами были: ориентированная на польское эмигрантское правительство в Лондоне Армия Крайова (АК) и просоветская Армия Людова. Отношение представителей АК к вступившим на территорию Польши советским войскам хорошо охарактеризовал командующий 1-м Белорусским фронтом маршал Советского Союза Константин Рокоссовский. Он вспоминал, что офицеры-аковцы, носившие польскую форму, держались надменно, отвергли предложение о взаимодействии в боях против немецко-фашистских войск, заявили, что АК подчиняется только распоряжениям польского лондонского правительства и его уполномоченных… Они так определили отношение к нам: "Против Красной армии оружие применять не будем, но и никаких контактов иметь не хотим". Но в дальнейшем "аковцы" неоднократно противодействовали частям Красной армии, в т.ч. совершая террористические акты и диверсии в тылу наступавших советских войск.1 августа 1944 года силы АК в соответствии со своим планом под кодовым названием "Буря" подняли восстание в Варшаве с целью освободить ее без помощи советских войск и обеспечить польскому эмигрантскому правительству возможность вернуться в Польшу. В случае успеха это могло быть использовано польским эмигрантским правительством в качестве аргумента в политической борьбе с Польским комитетом национального освобождения, созданным в июле 1944 года, и Крайовой Радой Народовой, а также в переговорах с союзниками, прежде всего с СССР, о послевоенном государственном устройстве Польши.Однако хорошо вооруженный немецкий гарнизон Варшавы, насчитывавший около 15 тысяч человек, оказал серьезное сопротивление. Вскоре он был усилен частями СС и полиции и доведен до 50 тысяч человек. Попытка войск 1-го Белорусского фронта форсировать Вислу и соединиться с повстанцами окончилась неудачей. Обескровленная после Белорусской операции Красная армия и действующая в ее составе 1-я армия Войска Польского не могли в полной мере оказать помощь восставшим. 2 октября командование АК капитулировало. Восстание, длившееся 63 дня, потерпело поражение. Левобережная Варшава почти на 90% была разрушена.Советская Ставка в рамках стратегической Висло-Одерской операции подготовило Варшавско-Познанскую операцию. К началу января 1945 года войска 1-го Белорусского фронта (БФ) под командованием маршала Жукова занимали рубеж по реке Висла (от Сероцка до Юзефува), удерживая на ее западном берегу плацдармы в районах Магнушева и Пулавы. В состав 1-го БФ входили: 47-я, 61-я, 5-я ударная, 8-я гвардейская, 69-я, 33-я и 3-я ударная армия, 2-я и 1-я гвардейские танковые армии, 1-я армия Войска Польского, 16-я воздушная армия, 2-й и 7-й гвардейские кавалерийские корпуса, 11-й и 9-й танковые корпус. На варшавском направлении оборонялись войска немецкой 9-й полевой армии из состава группы армий "А".Советское командование планировало расчленить группировку противника и разгромить ее по частям. Главный удар наносили с магнушевского плацдарма в направлении на Кутно – Познань, силами 61-й, 5-й Ударной, 8-й гвардейской армий, 1-й и 2-й гвардейских танковых армий и 2-го гвардейского кавкорпуса. Для развития успеха на главном направлении выдвигался второй эшелон фронта – 3-я ударная армия. Второй удар должны были нанести с пулавского плацдарма в направлении на Радом и Лодзь 69-я и 33-я армии, 7-й гвардейский кавкорпус. Севернее Варшавы наступала 47-я армия, она должна была обойти польскую столицу в направлении на Блоне. 1-я армия Войска Польского получила задачу во взаимодействии с войсками 47-й, 61-й армий и 2-й гвардейской танковой армии разгромить варшавскую группировку вермахта и освободить польскую столицу. Первыми в город должны были войти польские части.Варшавско-Познанская наступательная операция началась 14 января 1945 года. Передовые батальоны советских армий атаковали на магнушевском и пулавском плацдармах на фронте свыше 100 километров. В первый же день части 61-й, 5-й ударной и 8-й гвардейской армий вклинились в оборону противника, а части 69-й и 33-й армий, 9-й и 11-й танковые корпуса прорвали оборону противника на глубину до 20 километров. 15-16 января оборона противника была окончательно прорвана, брешь значительно расширена.61-я армия под командованием генерал-полковника Белова обходила польскую столицу с юга. 15 января севернее Варшавы начала наступление 47-я армия генерал-майора Франца Перхоровича. 16 января армия Перхоровича отбросила противника за реку Вислу и с ходу форсировала реку севернее Варшавы. В тот же день в полосе 5-й Ударной армии с плацдарма на левом берегу реки Пилица была введена в прорыв 2-я гвардейская танковая армия Семена Богданова. Также в прорыв ввели 2-й гвардейский кавалерийский корпус Владимира Крюкова. Наши танкисты совершили стремительный рейд на 80 км, охватывая правый фланг немецкого 46-го танкового корпуса. Армия Богданова вышла в район Сохачева и отрезая пути отхода варшавской группировке вермахта. Немецкое командование стало спешно отводить войска в северо-западном направлении.16 января на варшавском участке фронта, после артиллерийской подготовки, пошли в наступление и польские части. Части 1-й польской армии форсировали Вислу, захватили плацдармы в районе Варшавы, и завязали бои на ее окраинах. На правом крыле 1-й армии Войска Польского 2-я пехотная дивизия, используя успех частей 47-й советской армии, начала переправу через Вислу в районе Кэмпы Келпинской и захватила плацдарм на западном берегу. Комдив Ян Роткевич быстро перебросил на западный берег главные силы дивизии. На левом крыле армии активные действия начались во второй половине дня атакой кавалерийской бригады (кавалеристы воевали как пехота). Передовые отряды 2-го и 3-го уланских полков смогли зацепиться за противоположный берег и тесня гитлеровцев, захватить плацдарм. За ними переправились основные силы кавбригады полковника Владимира Радзивановича. Польские уланы развили первый успех и к концу дня освободили пригородные поселки Оборки, Опач, Пяски. Это облегчило движение 4-й пехотной дивизии. В центре польской армии наступала 6-я пехотная дивизия полковника Геннадия Шейпака. Первую попытку форсировать Вислу по льду днем 16 января гитлеровцы отбили сильным пулеметно-артиллерийским огнем. Возобновить наступление удалось только в темноте.Наступление частей 61-й и 47-й армий с юга и севера облегчило и движение польской армии. Были освобождены Гура Кальвария и Пясечно. Стремительно шли вперед главные силы 2-й гвардейской танковой армии, немцы стали отводить войска из Варшавы. В 8 часов утра 17 января 4-й пехотный полк 2-й дивизии первым ворвался на улицы Варшавы. Уже через 2 часа он продвинулся до самой большой столичной улицы – Маршалковской. Вошли в город и другие войска – 4-я, 1-я и 4-я дивизии, кавбригада. Немцы оказали особенно упорное сопротивление в районе старой цитадели и Главном вокзале. Многие гитлеровцы, видя безнадежность положения, бежали или сдавались в плен, другие дрались до конца. К 3 часам Варшава была освобождена.Обойденный с юга и севера советскими армиями, танковой армией, сомкнувшей кольцо окружения в Сохачеве, немецкий варшавский гарнизон был добит ударами польских частей. Вслед за польской армией в Варшаву вошли части 47-й и 61-й армий.Город был очень сильно разрушен во время Варшавского восстания и в ходе последних боев. Военный совет фронта докладывал Верховному Главнокомандующему: "Фашистские варвары уничтожили столицу Польши – Варшаву". Маршал Жуков вспоминал: "С ожесточенностью изощренных садистов гитлеровцы разрушали квартал за кварталом. Крупнейшие промышленные предприятия стерты с лица земли. Жилые дома взорваны или сожжены. Городское хозяйство разрушено. Десятки тысяч жителей уничтожены, остальные были изгнаны. Город мертв. Слушая рассказы жителей Варшавы о зверствах, которые творили немецкие фашисты во время оккупации и особенно перед отступлением, трудно было даже понять психологию и моральный облик вражеских войск". Город был заминирован. Наши солдаты провели большую работу по обезвреживанию немецких мин и боеприпасов.В ходе 4-дневного наступления войска 1-го БФ нанесли поражение главным силам 9-й немецкой армии. Прорыв вражеской обороны, начавшийся на трех направлениях, к 17 января слился в единый удар на всем 270-километровом участке фронта. Первый этап Висло-Одерской операции, в ходе которого была освобождена польская столица – Варшава, был успешно завершен. Остатки разгромленных под ударами наших войск спешно отходили на запад. Немецкое командование пыталось выправить ситуацию вводом в бой резервов (19-я и 25-я танковые дивизии и часть сил 10-й моторизованной), но они были разбиты, оказать серьезного влияния на исход битвы не смогли и также отступали. Однако армиям Жукова не удалось окружить и уничтожить главные силы немецких 46-го танкового корпуса (в районе Варшавы) и 56-го танкового корпуса (между магнушевским и пулавским плацдармами). Немцы смогли избежать полного уничтожения.17 января в 19 часов в честь освобождения столицы Польши Москва салютовала двадцатью четырьмя артиллерийскими залпами из 324-х орудий.За героизм в боях по освобождению Варшавы советское Верховное Главнокомандование присвоило почетное наименование Варшавских 70 корпусам, дивизиям, бригадам, полкам и батальонам Красной армии и 12 дивизиям, бригадам, полкам и батальонам 1-й армии Войска Польского.Президиумом Верховного Совета СССР была учреждена медаль "За освобождение Варшавы", которой были удостоены свыше 690 тысяч участников боев за столицу Польши. По состоянию на январь 1995 года, медалью было награждено более 700 тысяч человек. По мнению военных историков, в боях на варшавском направлении погибли около 200 тысяч советских солдат. В память о павших воинах в столице Польши на улице Жвирки и Вигуры было создано крупнейшее военное кладбище-мавзолей, где похоронены около 21,5 тысячи солдат Первого белорусского фронта Красной Армии. Мемориал площадью в 19,2 гектара был открыт в 1950 году, в пятую годовщину капитуляции Германии.Центральной частью комплекса являются скульптурные группы, изображающие солдат Красной Армии, и 21-метровый гранитный обелиск с надписью "Вечная слава героическим солдатам непобедимой Советской армии, павшим в боях с гитлеровскими захватчиками за освобождение Польши и нашей столицы Варшавы".При этом в риторике польских официальных лиц освобождение Варшавы и всей Польши советскими воинами в 1945 году уже несколько лет называется оккупацией. Так пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин в свое время заявил, что "1945 год не принес полякам ни свободы, ни мира, а только очередную жестокую оккупацию". Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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справки, ссср, варшава, великая отечественная война (1941-1945)