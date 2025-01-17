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На Украине проводят рейды на фоне незаконного выезда военнообязанных - РИА Новости, 17.01.2025
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10:48 17.01.2025 (обновлено: 10:58 17.01.2025)
https://ria.ru/20250117/ukraina-1994143980.html
На Украине проводят рейды на фоне незаконного выезда военнообязанных
На Украине проводят рейды на фоне незаконного выезда военнообязанных - РИА Новости, 17.01.2025
На Украине проводят рейды на фоне незаконного выезда военнообязанных
Более 200 обысков проводится на Украине в рамках отработки каналов организации незаконного выезда военнообязанных за границу, сообщили в пятницу в... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T10:48:00+03:00
2025-01-17T10:58:00+03:00
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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Более 200 обысков проводится на Украине в рамках отработки каналов организации незаконного выезда военнообязанных за границу, сообщили в пятницу в Telegram-канале Национальной полиции.Подобные мероприятия проводились 10 января, тогда украинская полиция сообщала более чем о 600 обысках."Нацполиция проводит более 200 обысков по делам о незаконном пересечении границы военнообязанными. Указанные правонарушения совершаются путем совершения мошенничеств, подделки документов, несанкционированного вмешательства в работу электронных реестров и подкупа должностных лиц", - говорится в сообщении полиции.Там добавили, что обыски проводятся в 19 регионах Украины.Представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко 16 декабря сообщал, что около 700 организованных групп, помогавших незаконно выехать из страны, выявлено на Украине с февраля 2022 года. Глава комитета Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха ранее заявил, что ежедневно порядка 200 мужчин призывного возраста пытаются покинуть Украину.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
https://ria.ru/20250116/ukraina-1993976380.html
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украина, в мире
Украина, В мире
На Украине проводят рейды на фоне незаконного выезда военнообязанных

На Украине проводят обыски по делам о незаконном выезде военнообязанных

© AP Photo / Anton ShtukaУкраинский полицейский
Украинский полицейский - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© AP Photo / Anton Shtuka
Украинский полицейский. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Более 200 обысков проводится на Украине в рамках отработки каналов организации незаконного выезда военнообязанных за границу, сообщили в пятницу в Telegram-канале Национальной полиции.
Подобные мероприятия проводились 10 января, тогда украинская полиция сообщала более чем о 600 обысках.
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"Нацполиция проводит более 200 обысков по делам о незаконном пересечении границы военнообязанными. Указанные правонарушения совершаются путем совершения мошенничеств, подделки документов, несанкционированного вмешательства в работу электронных реестров и подкупа должностных лиц", - говорится в сообщении полиции.
Там добавили, что обыски проводятся в 19 регионах Украины.
Представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко 16 декабря сообщал, что около 700 организованных групп, помогавших незаконно выехать из страны, выявлено на Украине с февраля 2022 года. Глава комитета Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха ранее заявил, что ежедневно порядка 200 мужчин призывного возраста пытаются покинуть Украину.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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