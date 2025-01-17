https://ria.ru/20250117/ugrozy-1994310312.html

Словацкий активист заявил, об угрозах "украинских патриотов"

Словацкий активист заявил, об угрозах "украинских патриотов" - РИА Новости, 17.01.2025

Словацкий активист заявил, об угрозах "украинских патриотов"

Председатель словацкого гражданского объединения "Брат за брата" Матуш Алекса, чьи активисты собирали подписи для референдума за отмену санкций против РФ,... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T23:01:00+03:00

2025-01-17T23:01:00+03:00

2025-01-17T23:01:00+03:00

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БРАТИСЛАВА, 17 янв - РИА Новости. Председатель словацкого гражданского объединения "Брат за брата" Матуш Алекса, чьи активисты собирали подписи для референдума за отмену санкций против РФ, сообщил, что некие "украинские патриоты" угрожают ему расправой, если он не прекратит свою деятельность. "Вчера мы получили письмо по электронной почте с угрозой, что если мы будем продолжать свою деятельность, то с нами произойдет то же, что и с премьером Фицо (на премьера Словакии Роберта Фицо в мае 2024 года было совершено покушение - ред.). Это последнее предупреждение с их стороны. Письмо пришло от "украинских патриотов", - сказал Алекса на видео, опубликованном в социальной сети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская). Он подчеркнул, что запугать его не удастся, и призвал авторов угроз назначить место и время для встречи. "Угрожайте своим, а не нашему народу и нашей организации", - обратился активист к отправителям письма. В декабре 2024 года представитель объединения "Брат за Брата" Юрай Држик заявил РИА Новости, что в Словакии более 361 тысячи человек подписали петицию об отмене европейских санкций против России, это больше необходимого количества подписей для проведения референдума в стране. По его словам, в январе планируется передача собранных подписей президенту для дальнейшей проверки. Алекса ранее рассказывал, что причиной создания такой петиции стало то, что "народ Словакии устал от экономических проблем, рестрикций и отмены российской культуры". Активисты считают, что санкции, которые были введены против России, на практике наносят ущерб самой Словакии. Активисты из объединения "Брат за брата" также неоднократно устраняли последствия вандализма на памятниках, установленных в честь красноармейцев. В декабре 2024 года они закрасили нанесенную вандалами надпись на советском танке на востоке страны. В августе 2024 года они закрасили несколько украинских флагов на советском танке и противотанковой самоходной артиллерийской установке в районе населенного пункта Даргов на юго-востоке Словакии. Во время Второй мировой войны здесь происходили ожесточенные бои между советской и немецкой армиями. Советская техника установлена в память о погибших в кровопролитных сражениях за Дарговский перевал.

https://ria.ru/20241223/slovakija-1990835135.html

https://ria.ru/20250110/fitso-1993208443.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, словакия, россия, роберт фицо, технологии