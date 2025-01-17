https://ria.ru/20250117/turtsija-1994209096.html

В Турции распространился новый вид фальшивого золота

В Турции распространился новый вид фальшивого золота - РИА Новости, 17.01.2025

В Турции распространился новый вид фальшивого золота

Поддельное золото, которое даже ювелиры с трудом могут отличить, широко распространилось на рынках Турции, ситуация вызвала панику у граждан, передает телеканал РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T15:00:00+03:00

2025-01-17T15:00:00+03:00

2025-01-17T15:55:00+03:00

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АНКАРА, 17 янв – РИА Новости. Поддельное золото, которое даже ювелиры с трудом могут отличить, широко распространилось на рынках Турции, ситуация вызвала панику у граждан, передает телеканал CNN Türk. "Тревога по поводу фальшивого золота на рынке достигла наивысшего уровня. Команда CNN TÜRK провела расследование нового метода мошенников. Поддельное золото, которое даже ювелиры с трудом могут отличить, также вызвало панику у граждан", - говорится в сообщении телеканала. Эксперт по золоту и денежным рынкам Исам Мемиш заявил, что появление поддельного золота на рынках может быть спровоцировано подъемами и спадами цен на него в летний сезон. "Они открывают мастерские, например, ювелирные мастерские, выставляют на рынок имитацию, низкопробные или полностью поддельные изделия. Обычно они продают их через интернет", - уточнил эксперт. Сообщается, что владельцы ювелирных магазинов также становятся жертвами мошенников. Торговцы разработали свой метод защиты. "Когда приходит мошенник, мы делаем его видео-фото и отправляем в группу (в соцсетях - ред.)", - сказал Мемиш.

https://ria.ru/20250116/turtsiya-1994060513.html

https://ria.ru/20250116/zoloto-1762019885.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, турция