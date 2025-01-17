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В Турции распространился новый вид фальшивого золота - РИА Новости, 17.01.2025
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15:00 17.01.2025 (обновлено: 15:55 17.01.2025)
https://ria.ru/20250117/turtsija-1994209096.html
В Турции распространился новый вид фальшивого золота
В Турции распространился новый вид фальшивого золота - РИА Новости, 17.01.2025
В Турции распространился новый вид фальшивого золота
Поддельное золото, которое даже ювелиры с трудом могут отличить, широко распространилось на рынках Турции, ситуация вызвала панику у граждан, передает телеканал РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T15:00:00+03:00
2025-01-17T15:55:00+03:00
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АНКАРА, 17 янв – РИА Новости. Поддельное золото, которое даже ювелиры с трудом могут отличить, широко распространилось на рынках Турции, ситуация вызвала панику у граждан, передает телеканал CNN Türk. "Тревога по поводу фальшивого золота на рынке достигла наивысшего уровня. Команда CNN TÜRK провела расследование нового метода мошенников. Поддельное золото, которое даже ювелиры с трудом могут отличить, также вызвало панику у граждан", - говорится в сообщении телеканала. Эксперт по золоту и денежным рынкам Исам Мемиш заявил, что появление поддельного золота на рынках может быть спровоцировано подъемами и спадами цен на него в летний сезон. "Они открывают мастерские, например, ювелирные мастерские, выставляют на рынок имитацию, низкопробные или полностью поддельные изделия. Обычно они продают их через интернет", - уточнил эксперт. Сообщается, что владельцы ювелирных магазинов также становятся жертвами мошенников. Торговцы разработали свой метод защиты. "Когда приходит мошенник, мы делаем его видео-фото и отправляем в группу (в соцсетях - ред.)", - сказал Мемиш.
https://ria.ru/20250116/turtsiya-1994060513.html
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в мире, турция
В мире, Турция
В Турции распространился новый вид фальшивого золота

В Турции появилось поддельное золото, которое сложно отличить от настоящего

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЦепочки из золота
Цепочки из золота - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Цепочки из золота. Архивное фото
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АНКАРА, 17 янв – РИА Новости. Поддельное золото, которое даже ювелиры с трудом могут отличить, широко распространилось на рынках Турции, ситуация вызвала панику у граждан, передает телеканал CNN Türk.
"Тревога по поводу фальшивого золота на рынке достигла наивысшего уровня. Команда CNN TÜRK провела расследование нового метода мошенников. Поддельное золото, которое даже ювелиры с трудом могут отличить, также вызвало панику у граждан", - говорится в сообщении телеканала.
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16 января, 19:16
Эксперт по золоту и денежным рынкам Исам Мемиш заявил, что появление поддельного золота на рынках может быть спровоцировано подъемами и спадами цен на него в летний сезон.
"Они открывают мастерские, например, ювелирные мастерские, выставляют на рынок имитацию, низкопробные или полностью поддельные изделия. Обычно они продают их через интернет", - уточнил эксперт.
Сообщается, что владельцы ювелирных магазинов также становятся жертвами мошенников. Торговцы разработали свой метод защиты. "Когда приходит мошенник, мы делаем его видео-фото и отправляем в группу (в соцсетях - ред.)", - сказал Мемиш.
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