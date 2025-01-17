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ЦАР пригласила российский бизнес инвестировать в экономику страны - РИА Новости, 17.01.2025
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12:37 17.01.2025 (обновлено: 13:11 17.01.2025)
https://ria.ru/20250117/tsar-1994169830.html
ЦАР пригласила российский бизнес инвестировать в экономику страны
ЦАР пригласила российский бизнес инвестировать в экономику страны - РИА Новости, 17.01.2025
ЦАР пригласила российский бизнес инвестировать в экономику страны
Президент Центральноафриканской Республики Фостен Арканж Туадера сообщил, что ЦАР пригласила российских инвесторов в страну. РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T12:37:00+03:00
2025-01-17T13:11:00+03:00
россия
цар
экономика
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Президент Центральноафриканской Республики Фостен Арканж Туадера сообщил, что ЦАР пригласила российских инвесторов в страну.Туадера находится в Москве с официальным визитом."Мы воспользовались визитом, чтобы пригласить российских инвесторов приехать в ЦАР", - сказал Туадера журналистам.
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россия, цар, экономика
Россия, ЦАР, Экономика
ЦАР пригласила российский бизнес инвестировать в экономику страны

Президент Туадера пригласил российский бизнес инвестировать в экономику ЦАР

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент ЦАР Фостен Арканж Туадера во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент ЦАР Фостен Арканж Туадера во время встречи - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин и президент ЦАР Фостен Арканж Туадера во время встречи
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Президент Центральноафриканской Республики Фостен Арканж Туадера сообщил, что ЦАР пригласила российских инвесторов в страну.
Туадера находится в Москве с официальным визитом.
"Мы воспользовались визитом, чтобы пригласить российских инвесторов приехать в ЦАР", - сказал Туадера журналистам.
Путин на встрече с президентом ЦАР - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
Путин на переговорах с главой ЦАР анонсировал подписание новых документов
16 января, 15:51
 
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