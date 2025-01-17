https://ria.ru/20250117/tsar-1994169830.html

ЦАР пригласила российский бизнес инвестировать в экономику страны

ЦАР пригласила российский бизнес инвестировать в экономику страны - РИА Новости, 17.01.2025

ЦАР пригласила российский бизнес инвестировать в экономику страны

Президент Центральноафриканской Республики Фостен Арканж Туадера сообщил, что ЦАР пригласила российских инвесторов в страну. РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T12:37:00+03:00

2025-01-17T12:37:00+03:00

2025-01-17T13:11:00+03:00

россия

цар

экономика

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Президент Центральноафриканской Республики Фостен Арканж Туадера сообщил, что ЦАР пригласила российских инвесторов в страну.Туадера находится в Москве с официальным визитом."Мы воспользовались визитом, чтобы пригласить российских инвесторов приехать в ЦАР", - сказал Туадера журналистам.

https://ria.ru/20250116/putin-1994020012.html

россия

цар

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

россия, цар, экономика