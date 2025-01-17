https://ria.ru/20250117/tsar-1994169830.html
ЦАР пригласила российский бизнес инвестировать в экономику страны
ЦАР пригласила российский бизнес инвестировать в экономику страны - РИА Новости, 17.01.2025
ЦАР пригласила российский бизнес инвестировать в экономику страны
Президент Центральноафриканской Республики Фостен Арканж Туадера сообщил, что ЦАР пригласила российских инвесторов в страну. РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T12:37:00+03:00
2025-01-17T12:37:00+03:00
2025-01-17T13:11:00+03:00
россия
цар
экономика
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Президент Центральноафриканской Республики Фостен Арканж Туадера сообщил, что ЦАР пригласила российских инвесторов в страну.Туадера находится в Москве с официальным визитом."Мы воспользовались визитом, чтобы пригласить российских инвесторов приехать в ЦАР", - сказал Туадера журналистам.
https://ria.ru/20250116/putin-1994020012.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, цар, экономика
ЦАР пригласила российский бизнес инвестировать в экономику страны
Президент Туадера пригласил российский бизнес инвестировать в экономику ЦАР