https://ria.ru/20250117/svo-1994239278.html
Калужская область передала в зону СВО "УАЗы" и комплекты шин
Калужская область передала в зону СВО "УАЗы" и комплекты шин - РИА Новости, 17.01.2025
Калужская область передала в зону СВО "УАЗы" и комплекты шин
Калужская область передала бойцам в зону СВО три "УАЗа" и комплекты грязевых шин, сообщил губернатор Владислав Шапша. РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T16:59:00+03:00
2025-01-17T16:59:00+03:00
2025-01-17T16:59:00+03:00
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калужская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 янв – РИА Новости. Калужская область передала бойцам в зону СВО три "УАЗа" и комплекты грязевых шин, сообщил губернатор Владислав Шапша. "Три автомобиля УАЗ "Пикап" - для наших мотострелков, которые сражаются на сватовском направлении. Передали машины, а также комплекты грязевых шин подразделениям на СВО, в которых служат наши земляки", - написал Шапша в своем Telegram-канале. Он поблагодарил сенатора Александра Савина, а также Народный фронт за помощь в приобретении техники. "Хорошая поддержка для бойцов. Высокопроходимая техника поможет парням выполнять боевые задачи и приближать нашу победу", - подчеркнул губернатор.
https://ria.ru/20250117/svo-1994237653.html
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калужская область
Надежные люди, Калужская область
Калужская область передала в зону СВО "УАЗы" и комплекты шин
Калужская область передала в зону СВО три "УАЗа" и комплекты шин
ЯРОСЛАВЛЬ, 17 янв – РИА Новости. Калужская область передала бойцам в зону СВО три "УАЗа" и комплекты грязевых шин, сообщил губернатор Владислав Шапша.
"Три автомобиля УАЗ "Пикап" - для наших мотострелков, которые сражаются на сватовском направлении. Передали машины, а также комплекты грязевых шин подразделениям на СВО, в которых служат наши земляки", - написал Шапша в своем Telegram-канале.
Он поблагодарил сенатора Александра Савина, а также Народный фронт за помощь в приобретении техники.
"Хорошая поддержка для бойцов. Высокопроходимая техника поможет парням выполнять боевые задачи и приближать нашу победу", - подчеркнул губернатор.