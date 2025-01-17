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Калужская область передала в зону СВО "УАЗы" и комплекты шин - РИА Новости, 17.01.2025
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Надежные люди
 
16:59 17.01.2025
https://ria.ru/20250117/svo-1994239278.html
Калужская область передала в зону СВО "УАЗы" и комплекты шин
Калужская область передала в зону СВО "УАЗы" и комплекты шин - РИА Новости, 17.01.2025
Калужская область передала в зону СВО "УАЗы" и комплекты шин
Калужская область передала бойцам в зону СВО три "УАЗа" и комплекты грязевых шин, сообщил губернатор Владислав Шапша. РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T16:59:00+03:00
2025-01-17T16:59:00+03:00
надежные люди
калужская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 янв – РИА Новости. Калужская область передала бойцам в зону СВО три "УАЗа" и комплекты грязевых шин, сообщил губернатор Владислав Шапша. "Три автомобиля УАЗ "Пикап" - для наших мотострелков, которые сражаются на сватовском направлении. Передали машины, а также комплекты грязевых шин подразделениям на СВО, в которых служат наши земляки", - написал Шапша в своем Telegram-канале. Он поблагодарил сенатора Александра Савина, а также Народный фронт за помощь в приобретении техники. "Хорошая поддержка для бойцов. Высокопроходимая техника поможет парням выполнять боевые задачи и приближать нашу победу", - подчеркнул губернатор.
https://ria.ru/20250117/svo-1994237653.html
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калужская область
Надежные люди, Калужская область
Калужская область передала в зону СВО "УАЗы" и комплекты шин

Калужская область передала в зону СВО три "УАЗа" и комплекты шин

© Фото : пресс-служба губернатора Калужской областиКалужская область передала бойцам в зону СВО три "УАЗа"
Калужская область передала бойцам в зону СВО три УАЗа - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© Фото : пресс-служба губернатора Калужской области
Калужская область передала бойцам в зону СВО три "УАЗа"
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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 янв – РИА Новости. Калужская область передала бойцам в зону СВО три "УАЗа" и комплекты грязевых шин, сообщил губернатор Владислав Шапша.
"Три автомобиля УАЗ "Пикап" - для наших мотострелков, которые сражаются на сватовском направлении. Передали машины, а также комплекты грязевых шин подразделениям на СВО, в которых служат наши земляки", - написал Шапша в своем Telegram-канале.
Он поблагодарил сенатора Александра Савина, а также Народный фронт за помощь в приобретении техники.
"Хорошая поддержка для бойцов. Высокопроходимая техника поможет парням выполнять боевые задачи и приближать нашу победу", - подчеркнул губернатор.
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Надежные людиКалужская область
 
 
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