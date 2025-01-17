https://ria.ru/20250117/svo-1994239278.html

Калужская область передала в зону СВО "УАЗы" и комплекты шин

Калужская область передала в зону СВО "УАЗы" и комплекты шин - РИА Новости, 17.01.2025

Калужская область передала в зону СВО "УАЗы" и комплекты шин

Калужская область передала бойцам в зону СВО три "УАЗа" и комплекты грязевых шин, сообщил губернатор Владислав Шапша. РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T16:59:00+03:00

2025-01-17T16:59:00+03:00

2025-01-17T16:59:00+03:00

надежные люди

калужская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 янв – РИА Новости. Калужская область передала бойцам в зону СВО три "УАЗа" и комплекты грязевых шин, сообщил губернатор Владислав Шапша. "Три автомобиля УАЗ "Пикап" - для наших мотострелков, которые сражаются на сватовском направлении. Передали машины, а также комплекты грязевых шин подразделениям на СВО, в которых служат наши земляки", - написал Шапша в своем Telegram-канале. Он поблагодарил сенатора Александра Савина, а также Народный фронт за помощь в приобретении техники. "Хорошая поддержка для бойцов. Высокопроходимая техника поможет парням выполнять боевые задачи и приближать нашу победу", - подчеркнул губернатор.

https://ria.ru/20250117/svo-1994237653.html

калужская область

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калужская область