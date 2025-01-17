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ЕР организовала поездку в Москву для детей участников СВО - РИА Новости, 17.01.2025
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Надежные люди
 
15:44 17.01.2025
https://ria.ru/20250117/svo-1994222751.html
ЕР организовала поездку в Москву для детей участников СВО
ЕР организовала поездку в Москву для детей участников СВО - РИА Новости, 17.01.2025
ЕР организовала поездку в Москву для детей участников СВО
Партия "Единая Россия" организовала поездку в Москву для детей участников спецоперации из Ульяновской области, они посетили рождественскую елку в Гостином... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T15:44:00+03:00
2025-01-17T15:44:00+03:00
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Партия "Единая Россия" организовала поездку в Москву для детей участников спецоперации из Ульяновской области, они посетили рождественскую елку в Гостином Дворе, сообщили в региональном отделении партии. "При поддержке секретаря регионального отделения "Единой России" Владимира Камеко, благотворительного фонда "Феникс", а также правительств Ульяновской области и Москвы была организована поездка детей участников специальной военной операции в столицу нашей страны. Елку в Гостином Дворе посетили ребята, чьи отцы сейчас защищают Родину в составе 104-й дивизии ВДВ и именного батальона "Свияга", - говорится на сайте ЕР. В партии отметили, что ребята поучаствовали в новогодних играх и мастер-классах, посетили благотворительную ярмарку, попробовали сладкие угощения, стали зрителями тематического рождественского спектакля и получили подарки от Деда Мороза и Снегурочки, а после завершения праздничной программы всех детей ждала прогулка по Москве. "В это непростое время все мы должны помнить, как важна поддержка семей наших героев-участников специальной военной операции. Это не просто слова, это наша ответственность и долг. Поездка в Москву на новогоднее представление - это прекрасная возможность для ребят окунуться в атмосферу праздника и получить положительные эмоции", - приводятся в сообщении слова Камеко.
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единая россия
Надежные люди, Единая Россия
ЕР организовала поездку в Москву для детей участников СВО

ЕР организовала поездку в Москву для детей участников СВО из Ульяновской области

© Фото : Единая Россия. Ульяновская область"Единая Россия" организовала поездку в Москву для детей участников СВО
Единая Россия организовала поездку в Москву для детей участников СВО - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© Фото : Единая Россия. Ульяновская область
"Единая Россия" организовала поездку в Москву для детей участников СВО
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Партия "Единая Россия" организовала поездку в Москву для детей участников спецоперации из Ульяновской области, они посетили рождественскую елку в Гостином Дворе, сообщили в региональном отделении партии.
"При поддержке секретаря регионального отделения "Единой России" Владимира Камеко, благотворительного фонда "Феникс", а также правительств Ульяновской области и Москвы была организована поездка детей участников специальной военной операции в столицу нашей страны. Елку в Гостином Дворе посетили ребята, чьи отцы сейчас защищают Родину в составе 104-й дивизии ВДВ и именного батальона "Свияга", - говорится на сайте ЕР.
В партии отметили, что ребята поучаствовали в новогодних играх и мастер-классах, посетили благотворительную ярмарку, попробовали сладкие угощения, стали зрителями тематического рождественского спектакля и получили подарки от Деда Мороза и Снегурочки, а после завершения праздничной программы всех детей ждала прогулка по Москве.
"В это непростое время все мы должны помнить, как важна поддержка семей наших героев-участников специальной военной операции. Это не просто слова, это наша ответственность и долг. Поездка в Москву на новогоднее представление - это прекрасная возможность для ребят окунуться в атмосферу праздника и получить положительные эмоции", - приводятся в сообщении слова Камеко.
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