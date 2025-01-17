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Орловское отделение ЕР передало внедорожник десантникам на СВО
Орловское отделение ЕР передало внедорожник десантникам на СВО - РИА Новости, 17.01.2025
Орловское отделение ЕР передало внедорожник десантникам на СВО
Члены орловского регионального отделения партии "Единая Россия" передали внедорожник "Нива" и комплект армейских спальных мешков десантникам 106 дивизии ВДВ в... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T15:40:00+03:00
2025-01-17T15:40:00+03:00
2025-01-17T15:40:00+03:00
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Члены орловского регионального отделения партии "Единая Россия" передали внедорожник "Нива" и комплект армейских спальных мешков десантникам 106 дивизии ВДВ в зоне СВО, сообщили в партии. "Орловские единороссы передали внедорожник бойцам СВО... Пятидверная "Нива" поможет выполнять боевые задачи десантникам 106 дивизии ВДВ", - говорится в Telegram-канале регионального отделения ЕР. В партии отметили, что решение передать автомобиль военным принял коллектив ОАО "Сосновка" из Ливенского района Орловской области. "Руководитель агрофирмы, член политического совета Ливенского местного отделения "Единой России" Николай Ревин рассказал, что коллектив регулярно принимает участие в отправке помощи нашим бойцам: отправляются продукты питания, теплая одежда, транспорт", - обратили внимание в партии. Секретарь орловского регионального отделения "Единой России", председатель областного совета народных депутатов Леонид Музалевский поблагодарил всех, кто принимает участие в комплектовании и отправке гуманитарных грузов в Донбасс. "Дополнительная поддержка военнослужащих, мирных жителей новых регионов всегда востребована. Вся эта работа, которая проходит практически в ежедневном режиме, - серьезный вклад в нашу общую Победу. Спасибо всем, кто сегодня делает все возможное для ее приближения", - приводятся в сообщении слова Музалевского.
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единая россия, воздушно-десантные войска россии, орловская область
Надежные люди, Единая Россия, Воздушно-десантные войска России, Орловская область
Орловское отделение ЕР передало внедорожник десантникам на СВО
Орловское отделение ЕР передало внедорожник и спальные мешки бойцам СВО
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Члены орловского регионального отделения партии "Единая Россия" передали внедорожник "Нива" и комплект армейских спальных мешков десантникам 106 дивизии ВДВ в зоне СВО, сообщили в партии.
"Орловские единороссы передали внедорожник бойцам СВО... Пятидверная "Нива" поможет выполнять боевые задачи десантникам 106 дивизии ВДВ", - говорится в Telegram-канале регионального отделения ЕР.
В партии отметили, что решение передать автомобиль военным принял коллектив ОАО "Сосновка" из Ливенского района Орловской области.
"Руководитель агрофирмы, член политического совета Ливенского местного отделения "Единой России" Николай Ревин рассказал, что коллектив регулярно принимает участие в отправке помощи нашим бойцам: отправляются продукты питания, теплая одежда, транспорт", - обратили внимание в партии.
Секретарь орловского регионального отделения "Единой России", председатель областного совета народных депутатов Леонид Музалевский поблагодарил всех, кто принимает участие в комплектовании и отправке гуманитарных грузов в Донбасс.
"Дополнительная поддержка военнослужащих, мирных жителей новых регионов всегда востребована. Вся эта работа, которая проходит практически в ежедневном режиме, - серьезный вклад в нашу общую Победу. Спасибо всем, кто сегодня делает все возможное для ее приближения", - приводятся в сообщении слова Музалевского.