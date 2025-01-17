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Проект "Свой бизнес" для бойцов СВО откроется в Оренбургской области
Проект "Свой бизнес" для бойцов СВО откроется в Оренбургской области - РИА Новости, 17.01.2025
Проект "Свой бизнес" для бойцов СВО откроется в Оренбургской области
В Оренбургской области в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика" открывается комплексная разработка "Свой бизнес", направленная на... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T13:05:00+03:00
2025-01-17T13:05:00+03:00
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. В Оренбургской области в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика" открывается комплексная разработка "Свой бизнес", направленная на поддержку участников СВО и членов их семей, стремящихся начать собственное дело, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Также проект направлен на бойцов и членов их семей, которые осуществляют патриотические проекты, социальные инициативы и желают найти работу на предприятиях региона. "Свой бизнес" реализовывается экономическим блоком регионального правительства и центром "Мой бизнес". "В Год защитника Отечества начинаем в регионе системную работу по развитию личностного потенциала наших участников специальной военной операции. Одним из этапов станет проект "Свой бизнес". Он направлен на обучение и сопровождение участников специальной военной операции и членов их семей", – сказал губернатор региона Денис Паслер, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что данный проект запрашивали сами участники СВО, так как не у всех есть нужный для своего дела опыт и знания. Бойцы смогут получить все необходимые навыки в процессе общения с наставниками проекта, на семинарах и практических занятиях. Также новая программа включает в себя помощь в запуске собственного дела, возможность в дальнейшем получении стартового капитала в виде гранта до 500 тысяч рублей и последующего сопровождения начинающего предпринимателя по программам поддержки бизнеса. По словам главы Минэкономразвития Оренбургской области Игната Петухова, желающие участвовать в программе намерены создавать новые рабочие места, на которые будут трудоустраиваться другие бойцы, возвращающиеся с СВО.
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Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
Проект "Свой бизнес" для бойцов СВО откроется в Оренбургской области
В Оренбуржье появится проект "Свой бизнес" для бойцов СВО
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. В Оренбургской области в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика" открывается комплексная разработка "Свой бизнес", направленная на поддержку участников СВО и членов их семей, стремящихся начать собственное дело, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Также проект направлен на бойцов и членов их семей, которые осуществляют патриотические проекты, социальные инициативы и желают найти работу на предприятиях региона.
"Свой бизнес" реализовывается экономическим блоком регионального правительства и центром "Мой бизнес".
"В Год защитника Отечества начинаем в регионе системную работу по развитию личностного потенциала наших участников специальной военной операции. Одним из этапов станет проект "Свой бизнес". Он направлен на обучение и сопровождение участников специальной военной операции и членов их семей", – сказал губернатор региона Денис Паслер, его слова приводит пресс-служба.
Он отметил, что данный проект запрашивали сами участники СВО, так как не у всех есть нужный для своего дела опыт и знания. Бойцы смогут получить все необходимые навыки в процессе общения с наставниками проекта, на семинарах и практических занятиях.
Также новая программа включает в себя помощь в запуске собственного дела, возможность в дальнейшем получении стартового капитала в виде гранта до 500 тысяч рублей и последующего сопровождения начинающего предпринимателя по программам поддержки бизнеса.
По словам главы Минэкономразвития Оренбургской области Игната Петухова, желающие участвовать в программе намерены создавать новые рабочие места, на которые будут трудоустраиваться другие бойцы, возвращающиеся с СВО.