Рейтинг@Mail.ru
Проект "Свой бизнес" для бойцов СВО откроется в Оренбургской области - РИА Новости, 17.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Твой бизнес - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Твой бизнес
 
13:05 17.01.2025
https://ria.ru/20250117/svo-1994181764.html
Проект "Свой бизнес" для бойцов СВО откроется в Оренбургской области
Проект "Свой бизнес" для бойцов СВО откроется в Оренбургской области - РИА Новости, 17.01.2025
Проект "Свой бизнес" для бойцов СВО откроется в Оренбургской области
В Оренбургской области в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика" открывается комплексная разработка "Свой бизнес", направленная на... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T13:05:00+03:00
2025-01-17T13:05:00+03:00
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156267/59/1562675948_0:144:2048:1296_1920x0_80_0_0_1f43938f13fe692e3c01e2b25e8b0505.jpg
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. В Оренбургской области в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика" открывается комплексная разработка "Свой бизнес", направленная на поддержку участников СВО и членов их семей, стремящихся начать собственное дело, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Также проект направлен на бойцов и членов их семей, которые осуществляют патриотические проекты, социальные инициативы и желают найти работу на предприятиях региона. "Свой бизнес" реализовывается экономическим блоком регионального правительства и центром "Мой бизнес". "В Год защитника Отечества начинаем в регионе системную работу по развитию личностного потенциала наших участников специальной военной операции. Одним из этапов станет проект "Свой бизнес". Он направлен на обучение и сопровождение участников специальной военной операции и членов их семей", – сказал губернатор региона Денис Паслер, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что данный проект запрашивали сами участники СВО, так как не у всех есть нужный для своего дела опыт и знания. Бойцы смогут получить все необходимые навыки в процессе общения с наставниками проекта, на семинарах и практических занятиях. Также новая программа включает в себя помощь в запуске собственного дела, возможность в дальнейшем получении стартового капитала в виде гранта до 500 тысяч рублей и последующего сопровождения начинающего предпринимателя по программам поддержки бизнеса. По словам главы Минэкономразвития Оренбургской области Игната Петухова, желающие участвовать в программе намерены создавать новые рабочие места, на которые будут трудоустраиваться другие бойцы, возвращающиеся с СВО.
https://ria.ru/20250117/gosuslugi-1994141702.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156267/59/1562675948_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_89f51e956e89eec4d3bfe91bf1895af5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
Проект "Свой бизнес" для бойцов СВО откроется в Оренбургской области

В Оренбуржье появится проект "Свой бизнес" для бойцов СВО

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкДенис Паслер во время встречи с Владимиром Путиным
Денис Паслер во время встречи с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Денис Паслер во время встречи с Владимиром Путиным. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. В Оренбургской области в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика" открывается комплексная разработка "Свой бизнес", направленная на поддержку участников СВО и членов их семей, стремящихся начать собственное дело, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Также проект направлен на бойцов и членов их семей, которые осуществляют патриотические проекты, социальные инициативы и желают найти работу на предприятиях региона.
"Свой бизнес" реализовывается экономическим блоком регионального правительства и центром "Мой бизнес".
"В Год защитника Отечества начинаем в регионе системную работу по развитию личностного потенциала наших участников специальной военной операции. Одним из этапов станет проект "Свой бизнес". Он направлен на обучение и сопровождение участников специальной военной операции и членов их семей", – сказал губернатор региона Денис Паслер, его слова приводит пресс-служба.
Он отметил, что данный проект запрашивали сами участники СВО, так как не у всех есть нужный для своего дела опыт и знания. Бойцы смогут получить все необходимые навыки в процессе общения с наставниками проекта, на семинарах и практических занятиях.
Также новая программа включает в себя помощь в запуске собственного дела, возможность в дальнейшем получении стартового капитала в виде гранта до 500 тысяч рублей и последующего сопровождения начинающего предпринимателя по программам поддержки бизнеса.
По словам главы Минэкономразвития Оренбургской области Игната Петухова, желающие участвовать в программе намерены создавать новые рабочие места, на которые будут трудоустраиваться другие бойцы, возвращающиеся с СВО.
Мобильное приложение справочно-информационного интернет-портала Госуслуги - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
Меры поддержки Цифровой платформы МСП.РФ стали доступны на портале госуслуг
Вчера, 10:40
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиПоддержка бизнеса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала