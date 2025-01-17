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В SpaceX заявили о потере корабля Starship во время тестового запуска - РИА Новости, 17.01.2025
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Наука
 
02:30 17.01.2025 (обновлено: 07:48 17.01.2025)
https://ria.ru/20250117/starship-1994104238.html
В SpaceX заявили о потере корабля Starship во время тестового запуска
В SpaceX заявили о потере корабля Starship во время тестового запуска - РИА Новости, 17.01.2025
В SpaceX заявили о потере корабля Starship во время тестового запуска
Представитель компании SpaceX заявила о "потере" космического корабля Starship во время тестового запуска. РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T02:30:00+03:00
2025-01-17T07:48:00+03:00
наука
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Представитель компании SpaceX заявила о "потере" космического корабля Starship во время тестового запуска. Седьмой тестовый запуск ракеты-носителя с космодрома Starbase в Техасе состоялся в 1.37 мск.&quot;На данный момент мы можем подтвердить, что мы действительно потеряли корабль&quot;, — заявила представитель компании, которая вела трансляцию.В SpaceX уточнили позднее, что во время выведения корабля на орбиту произошел "быстрый внеплановый демонтаж". В апреле 2023 года специалисты SpaceX таким же образом описали взрыв Starship после старта.Чуть позже владелец SpaceX миллиардер Илон Маск заявил, что крушение космического корабля Starship во время тестового запуска произошло из-за утечки кислорода или топлива.Первый тестовый запуск корабля состоялся в апреле 2023 года — тогда через несколько минут после запуска корабль начал неконтролируемое вращение и вскоре разрушился. Второй испытательный запуск провели в ноябре 2023 года, но вскоре после успешного разделения ступеней корабль также разрушился, не достигнув орбиты. Третье испытание состоялось в марте 2024 года и было признано успешным. Четвертое прошло в июне 2024 года. SpaceX 13 октября сообщила, что Starship успешно приводнился в Индийском океане по итогам пятого тестового полета, шестой полет 20 ноября прошлого года также был успешным.
https://ria.ru/20250116/cosmos-1993698613.html
https://ria.ru/20250117/starship-1994103747.html
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космос - риа наука, техас, индийский океан, spacex
Наука, Космос - РИА Наука, Техас, Индийский океан, SpaceX
В SpaceX заявили о потере корабля Starship во время тестового запуска

Представитель SpaceX заявила о потере Starship во время тестового запуска

© AP Photo / Eric GayКосмический корабль Starship
Космический корабль Starship - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© AP Photo / Eric Gay
Космический корабль Starship. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Представитель компании SpaceX заявила о "потере" космического корабля Starship во время тестового запуска.
Седьмой тестовый запуск ракеты-носителя с космодрома Starbase в Техасе состоялся в 1.37 мск.
«

"На данный момент мы можем подтвердить, что мы действительно потеряли корабль", — заявила представитель компании, которая вела трансляцию.

В SpaceX уточнили позднее, что во время выведения корабля на орбиту произошел "быстрый внеплановый демонтаж". В апреле 2023 года специалисты SpaceX таким же образом описали взрыв Starship после старта.
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Чуть позже владелец SpaceX миллиардер Илон Маск заявил, что крушение космического корабля Starship во время тестового запуска произошло из-за утечки кислорода или топлива.
Первый тестовый запуск корабля состоялся в апреле 2023 года — тогда через несколько минут после запуска корабль начал неконтролируемое вращение и вскоре разрушился. Второй испытательный запуск провели в ноябре 2023 года, но вскоре после успешного разделения ступеней корабль также разрушился, не достигнув орбиты.
Третье испытание состоялось в марте 2024 года и было признано успешным. Четвертое прошло в июне 2024 года. SpaceX 13 октября сообщила, что Starship успешно приводнился в Индийском океане по итогам пятого тестового полета, шестой полет 20 ноября прошлого года также был успешным.
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