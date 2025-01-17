https://ria.ru/20250117/starship-1994103747.html

Ракетный ускоритель Starship успешно вернулся на стартовую площадку

Ракетный ускоритель Starship успешно вернулся на стартовую площадку - РИА Новости, 17.01.2025

Ракетный ускоритель Starship успешно вернулся на стартовую площадку

Ракетный ускоритель Super Heavy космического корабля Starship успешно вернулся на стартовую площадку, следует из трансляции компании-разработчика SpaceX. РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T02:20:00+03:00

2025-01-17T02:20:00+03:00

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наука

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Ракетный ускоритель Super Heavy космического корабля Starship успешно вернулся на стартовую площадку, следует из трансляции компании-разработчика SpaceX. Запуск ракеты-носителя с космодрома Starbase в Техасе состоялся в 1.37 мск. "Мехазилла (Mechazilla) поймала ускоритель Super Heavy!", - сообщила компания в соцсети Х, где велась трансляция. Мехазилла – это стартовый комплекс в виде гигантской башни с механизированной рукой для поимки ускорителя. Первый тестовый запуск корабля состоялся в апреле 2023 года - тогда через несколько минут после запуска корабль начал неконтролируемое вращение и вскоре был разрушен. Второй испытательный запуск провели в ноябре 2023 года, но вскоре после успешного разделения ступеней корабль разрушился, не достигнув орбиты. Третье испытание состоялось в марте 2024 года и было признано успешным. Четвертое испытание прошло в июне 2024 года. SpaceX 13 октября сообщила, что Starship успешно приводнился в Индийском океане по итогам пятого тестового полета.

https://ria.ru/20250117/norvegiya-1994100077.html

техас

индийский океан

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космос - риа наука, техас, индийский океан, spacex