https://ria.ru/20250117/spetsoperatsiya-1994275905.html

Спецоперация, 17 января: ВС РФ за неделю освободили семь населенных пунктов

Спецоперация, 17 января: ВС РФ за неделю освободили семь населенных пунктов - РИА Новости, 17.01.2025

Спецоперация, 17 января: ВС РФ за неделю освободили семь населенных пунктов

Российские военнослужащие за неделю на разных направлениях освободили семь населенных пунктов в ДНР и в Харьковской области, сообщило в пятницу Минобороны РФ. РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T19:10:00+03:00

2025-01-17T19:10:00+03:00

2025-01-17T19:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Российские военнослужащие за неделю на разных направлениях освободили семь населенных пунктов в ДНР и в Харьковской области, сообщило в пятницу Минобороны РФ. Потери украинских войск за неделю на разных направлениях составили до 12945 человек, следует из сводки военного ведомства. ВСУ 16 января попытались нанести удар по объектам в Белгородской области шестью американскими ракетами ATACMS. Все ракеты сбиты, жертв и разрушений нет. Будут предприняты меры по нанесению ответного удара, сообщило Минобороны России. Российские войска за две недели января освободили четыре населенных пункта в Курской области, сообщило МО РФ. Подразделения российской армии в курском пограничье уничтожили за сутки более 230 боевиков ВСУ, танк, три бронетранспортера, из них два БТР Stryker производства США, сообщило в пятницу Минобороны РФ. ВСУ потеряли на курском направлении с начала года более 5,6 тысячи человек и свыше 570 единиц военной техники, в том числе 40 танков, сообщили в российском оборонном ведомстве. Пособники Украины задержаныДело о госизмене возбудили против жителя Севастополя, пересылавшего военной разведке Украины данные о расположении средств ПВО и подразделений Черноморского флота, сообщили в ЦОС ФСБ. Действуя по заданию иностранной спецслужбы, задержанный собирал информацию о местоположении постов воздушного наблюдения, ПВО, подразделений Черноморского флота в Севастополе и передавал указанные сведения украинским кураторам. Данные предназначались для последующего нанесения противником огневого поражения российским военным объектам. Кроме того, жителя Брянской области задержали по подозрению в сотрудничестве с главным управлением разведки (ГУР) минобороны Украины, он склонял участников спецоперации сдаваться в плен и переходить на сторону противника, заведено уголовное дело, сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону. Британия продолжает враждебный курсВеликобритания является страной НАТО, возможное продвижение ее военной инфраструктуры к границам РФ не может не беспокоить, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Кроме того, Песков подчеркнул, что договор о столетнем партнерстве Великобритании и Украины не гарантирует Киеву членство в НАТО. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что в случае размещения британских военных баз на территории Украины они будут расцениваться как законные цели для нанесения ударов и уничтожения. По его словам, Британия продолжает свой враждебный курс в отношении России, но РФ, в отличие от порабощенных стран-колоний, способна "дать по зубам" любому агрессору. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов призвал Британию не мнить себя империей, добавив, что появление ее военных баз на территории Украины будет стоит жизни британским солдатам. Ранее британское правительство сообщило, что Великобритания изучит варианты размещения на Украине элементов оборонной инфраструктуры, включая военные базы, в рамках соглашения о "столетнем партнерстве" с Украиной. Трое киевлян пытались сбежать в МолдавиюУкраинские пограничники задержали трех мужчин, которые незаконно пытались бежать в Молдавию, переодевшись в военную форму, сообщила госпогранслужба страны. В сообщении говорится, что в Одесской области пограничники задержали трех мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу в военной форме. Киевляне приобрели тактическую одежду - камуфляж, варежки и берцы - по совету организатора их "путешествия". За содействие в преодолении приднестровского сегмента украинско-молдавской границы они заплатили ему по 4 тысячи долларов на криптокошелек. За попытку незаконного пересечения государственной границы в отношении мужчин составлены административные протоколы. Дела направлены в суд. Представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко ранее сообщал, что более 40 украинских мужчин призывного возраста погибли с февраля 2022 года при попытке незаконно пересечь границу. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.

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Задержание жителя Севастополя, который пересылал военной разведке Украины данные о расположении средств ПВО Задержан житель Севастополя, который пересылал военной разведке Украины данные о расположении средств ПВО и подразделений Черноморского флота, сообщила ФСБ. Заведено дело о госизмене. 2025-01-17T19:10 true PT0M44S

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Наталья Макарова

украина, дмитрий песков, россия, молдавия, михаил шеремет, владимир рогов, вооруженные силы украины