https://ria.ru/20250117/spetsoperatsiya-1994211526.html

ВС России за неделю нанесли восемь групповых ударов по объектам на Украине

ВС России за неделю нанесли восемь групповых ударов по объектам на Украине - РИА Новости, 17.01.2025

ВС России за неделю нанесли восемь групповых ударов по объектам на Украине

ВС РФ за неделю нанесли восемь групповых ударов по инфраструктуре ВСУ и критически важным объектам газо-энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающим... РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T15:07:00+03:00

2025-01-17T15:07:00+03:00

2025-01-17T15:14:00+03:00

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. ВС РФ за неделю нанесли восемь групповых ударов по инфраструктуре ВСУ и критически важным объектам газо-энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающим работу украинского ВПК, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."С 11 по 17 января т.г. Вооруженными силами Российской Федерации нанесены восемь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены критически важные объекты газо-энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающие работу украинского ВПК, склады вооружения, база горючего и инфраструктура военных аэродромов. Кроме того, поражались цеха сборки, места хранения ударных беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, в мире, россия