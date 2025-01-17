https://ria.ru/20250117/spetsoperatsiya-1994109376.html

Российские разведчики уничтожили передовой отряд ВСУ под Красноармейском

Российские разведчики уничтожили передовой отряд ВСУ под Красноармейском - РИА Новости, 17.01.2025

Российские разведчики уничтожили передовой отряд ВСУ под Красноармейском

Разведчики группировки войск "Центр" устроили засаду и уничтожили передовой отряд ВСУ под Красноармейском в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T05:09:00+03:00

2025-01-17T05:09:00+03:00

2025-01-17T08:32:00+03:00

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ЛУГАНСК, 17 янв — РИА Новости. Разведчики группировки войск "Центр" устроили засаду и уничтожили передовой отряд ВСУ под Красноармейском в ДНР, сообщили в Минобороны."Военнослужащие соединения специального назначения группировки войск "Центр" устроили засаду и уничтожили передовой отряд ВСУ, передвигавшийся на боевой бронированной технике на Красноармейском направлении специальной военной операции", — рассказали в ведомстве.Разведчики получили сведения от расчетов БПЛА о скрытой переброске живой силы и техники противника в районе населенного пункта Архангельское для контратаки на российские позиции."В ходе ночного наблюдения было обнаружено перемещение подразделений ВСУ на бронетранспортере М113 производства США, боевая машина, подойдя к перекрестку была уничтожена огнем из 12,7-миллимитровых крупнокалиберных пулеметов "Корд" и "Утес", — заявили в Минобороны.Противник попытался эвакуировать подбитую технику, для чего использовал другие боевые машины и десант, которые также уничтожили прицельным огнем.

https://ria.ru/20250113/dnr-1993553620.html

https://ria.ru/20241224/pushilin-1991012548.html

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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, сша