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Российские разведчики уничтожили передовой отряд ВСУ под Красноармейском - РИА Новости, 17.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:09 17.01.2025 (обновлено: 08:32 17.01.2025)
https://ria.ru/20250117/spetsoperatsiya-1994109376.html
Российские разведчики уничтожили передовой отряд ВСУ под Красноармейском
Российские разведчики уничтожили передовой отряд ВСУ под Красноармейском - РИА Новости, 17.01.2025
Российские разведчики уничтожили передовой отряд ВСУ под Красноармейском
Разведчики группировки войск "Центр" устроили засаду и уничтожили передовой отряд ВСУ под Красноармейском в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T05:09:00+03:00
2025-01-17T08:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
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ЛУГАНСК, 17 янв — РИА Новости. Разведчики группировки войск "Центр" устроили засаду и уничтожили передовой отряд ВСУ под Красноармейском в ДНР, сообщили в Минобороны."Военнослужащие соединения специального назначения группировки войск "Центр" устроили засаду и уничтожили передовой отряд ВСУ, передвигавшийся на боевой бронированной технике на Красноармейском направлении специальной военной операции", — рассказали в ведомстве.Разведчики получили сведения от расчетов БПЛА о скрытой переброске живой силы и техники противника в районе населенного пункта Архангельское для контратаки на российские позиции."В ходе ночного наблюдения было обнаружено перемещение подразделений ВСУ на бронетранспортере М113 производства США, боевая машина, подойдя к перекрестку была уничтожена огнем из 12,7-миллимитровых крупнокалиберных пулеметов "Корд" и "Утес", — заявили в Минобороны.Противник попытался эвакуировать подбитую технику, для чего использовал другие боевые машины и десант, которые также уничтожили прицельным огнем.
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, сша
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, США
Российские разведчики уничтожили передовой отряд ВСУ под Красноармейском

Минобороны: разведчики "Центра" уничтожили отряд ВСУ под Красноармейском

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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ЛУГАНСК, 17 янв — РИА Новости. Разведчики группировки войск "Центр" устроили засаду и уничтожили передовой отряд ВСУ под Красноармейском в ДНР, сообщили в Минобороны.
"Военнослужащие соединения специального назначения группировки войск "Центр" устроили засаду и уничтожили передовой отряд ВСУ, передвигавшийся на боевой бронированной технике на Красноармейском направлении специальной военной операции", — рассказали в ведомстве.
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Разведчики получили сведения от расчетов БПЛА о скрытой переброске живой силы и техники противника в районе населенного пункта Архангельское для контратаки на российские позиции.
"В ходе ночного наблюдения было обнаружено перемещение подразделений ВСУ на бронетранспортере М113 производства США, боевая машина, подойдя к перекрестку была уничтожена огнем из 12,7-миллимитровых крупнокалиберных пулеметов "Корд" и "Утес", — заявили в Минобороны.
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Противник попытался эвакуировать подбитую технику, для чего использовал другие боевые машины и десант, которые также уничтожили прицельным огнем.

Красноармейск (Покровск) — важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе, находится в 66 километрах к северо-западу от Донецка. До начала СВО здесь проживало около 60 тысяч человек.

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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФСША
 
 
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