Российские разведчики уничтожили передовой отряд ВСУ под Красноармейском
Минобороны: разведчики "Центра" уничтожили отряд ВСУ под Красноармейском
Военнослужащие ВС России. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 17 янв — РИА Новости. Разведчики группировки войск "Центр" устроили засаду и уничтожили передовой отряд ВСУ под Красноармейском в ДНР, сообщили в Минобороны.
"Военнослужащие соединения специального назначения группировки войск "Центр" устроили засаду и уничтожили передовой отряд ВСУ, передвигавшийся на боевой бронированной технике на Красноармейском направлении специальной военной операции", — рассказали в ведомстве.
Разведчики получили сведения от расчетов БПЛА о скрытой переброске живой силы и техники противника в районе населенного пункта Архангельское для контратаки на российские позиции.
"В ходе ночного наблюдения было обнаружено перемещение подразделений ВСУ на бронетранспортере М113 производства США, боевая машина, подойдя к перекрестку была уничтожена огнем из 12,7-миллимитровых крупнокалиберных пулеметов "Корд" и "Утес", — заявили в Минобороны.
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Противник попытался эвакуировать подбитую технику, для чего использовал другие боевые машины и десант, которые также уничтожили прицельным огнем.
Красноармейск (Покровск) — важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе, находится в 66 километрах к северо-западу от Донецка. До начала СВО здесь проживало около 60 тысяч человек.
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