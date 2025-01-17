https://ria.ru/20250117/sovfed-1994107775.html

В Совфеде предложили заблокировать в России сериал "Игра в кальмара"

В Совфеде предложили заблокировать в России сериал "Игра в кальмара" - РИА Новости, 17.01.2025

В Совфеде предложили заблокировать в России сериал "Игра в кальмара"

Сенатор Наталия Косихина предложила заблокировать в российских соцсетях и интернет-сервисах южнокорейский сериал "Игра в кальмара", пиратские копии которого там РИА Новости, 17.01.2025

2025-01-17T04:12:00+03:00

2025-01-17T04:12:00+03:00

2025-01-17T04:12:00+03:00

технологии

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958723714_0:0:3392:1908_1920x0_80_0_0_faa1f58fa4e2986897935fa40ff90cca.jpg

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Сенатор Наталия Косихина предложила заблокировать в российских соцсетях и интернет-сервисах южнокорейский сериал "Игра в кальмара", пиратские копии которого там распространяются, или ввести строгие возрастные ограничения для просмотра данного сериала. "Очевидно, что данная кинолента содержит в себе неприкрытые сцены насилия, а также пропагандирует нечеловеческую жестокость и полное обесценивание человеческой жизни. Оправдание таких аморальных норм неправильно ни с точки зрения нравственности, ни с точки зрения российского законодательства. Считаю, что нам необходимо либо заблокировать для просмотра данный сериал в российских социальных сетях и других интернет-сервисах, либо поставить строгие требования к просмотру с подтверждением возраста зрителя. Данная мера позволит оградить наших детей от виртуальной реальности, где убийство и жестокость является нормой и формой развлечения", - сказала она РИА Новости. Косихина подчеркнула, что этот сериал "заполонил все пространство социальных сетей, хотя официально в России он не показывается". Сенатор также отметила, что жестокость, пропагандируемая в сериале, может "способствовать неправильному восприятию моральной картины мира у детей". "И многие родители вместо того, чтобы объяснить неправильность данной формы поведения у героев сериала, покупают костюмы убийц и игрушечное оружие, поощряя такие игры. А это, по моему мнению, огромная ошибка!" - подчеркнула парламентарий. Косихина добавила, что на формирование мировоззрения ребенка и его отношение к окружающему миру влияют родители и специальные образовательные организации. "Только совместными усилиями и положительными примерами из личной жизни, книг и кинематографа мы сможем воспитать в подрастающем поколении доброту, милосердие, уважение к старшим и патриотизм к Родине", - резюмировала она.

https://ria.ru/20241224/roskomnadzor-1991066609.html

https://ria.ru/20250116/discord-1994056704.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, россия