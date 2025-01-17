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В Совфеде предложили заблокировать в России сериал "Игра в кальмара" - РИА Новости, 17.01.2025
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04:12 17.01.2025
https://ria.ru/20250117/sovfed-1994107775.html
В Совфеде предложили заблокировать в России сериал "Игра в кальмара"
В Совфеде предложили заблокировать в России сериал "Игра в кальмара" - РИА Новости, 17.01.2025
В Совфеде предложили заблокировать в России сериал "Игра в кальмара"
Сенатор Наталия Косихина предложила заблокировать в российских соцсетях и интернет-сервисах южнокорейский сериал "Игра в кальмара", пиратские копии которого там РИА Новости, 17.01.2025
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2025-01-17T04:12:00+03:00
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россия
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Сенатор Наталия Косихина предложила заблокировать в российских соцсетях и интернет-сервисах южнокорейский сериал "Игра в кальмара", пиратские копии которого там распространяются, или ввести строгие возрастные ограничения для просмотра данного сериала. "Очевидно, что данная кинолента содержит в себе неприкрытые сцены насилия, а также пропагандирует нечеловеческую жестокость и полное обесценивание человеческой жизни. Оправдание таких аморальных норм неправильно ни с точки зрения нравственности, ни с точки зрения российского законодательства. Считаю, что нам необходимо либо заблокировать для просмотра данный сериал в российских социальных сетях и других интернет-сервисах, либо поставить строгие требования к просмотру с подтверждением возраста зрителя. Данная мера позволит оградить наших детей от виртуальной реальности, где убийство и жестокость является нормой и формой развлечения", - сказала она РИА Новости. Косихина подчеркнула, что этот сериал "заполонил все пространство социальных сетей, хотя официально в России он не показывается". Сенатор также отметила, что жестокость, пропагандируемая в сериале, может "способствовать неправильному восприятию моральной картины мира у детей". "И многие родители вместо того, чтобы объяснить неправильность данной формы поведения у героев сериала, покупают костюмы убийц и игрушечное оружие, поощряя такие игры. А это, по моему мнению, огромная ошибка!" - подчеркнула парламентарий. Косихина добавила, что на формирование мировоззрения ребенка и его отношение к окружающему миру влияют родители и специальные образовательные организации. "Только совместными усилиями и положительными примерами из личной жизни, книг и кинематографа мы сможем воспитать в подрастающем поколении доброту, милосердие, уважение к старшим и патриотизм к Родине", - резюмировала она.
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технологии, россия
Технологии, Россия
В Совфеде предложили заблокировать в России сериал "Игра в кальмара"

Сенатор Косихина предложила заблокировать в России сериал "Игра в кальмара"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкФойе здания Совета Федерации
Фойе здания Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Сенатор Наталия Косихина предложила заблокировать в российских соцсетях и интернет-сервисах южнокорейский сериал "Игра в кальмара", пиратские копии которого там распространяются, или ввести строгие возрастные ограничения для просмотра данного сериала.
"Очевидно, что данная кинолента содержит в себе неприкрытые сцены насилия, а также пропагандирует нечеловеческую жестокость и полное обесценивание человеческой жизни. Оправдание таких аморальных норм неправильно ни с точки зрения нравственности, ни с точки зрения российского законодательства. Считаю, что нам необходимо либо заблокировать для просмотра данный сериал в российских социальных сетях и других интернет-сервисах, либо поставить строгие требования к просмотру с подтверждением возраста зрителя. Данная мера позволит оградить наших детей от виртуальной реальности, где убийство и жестокость является нормой и формой развлечения", - сказала она РИА Новости.
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Косихина подчеркнула, что этот сериал "заполонил все пространство социальных сетей, хотя официально в России он не показывается". Сенатор также отметила, что жестокость, пропагандируемая в сериале, может "способствовать неправильному восприятию моральной картины мира у детей".
"И многие родители вместо того, чтобы объяснить неправильность данной формы поведения у героев сериала, покупают костюмы убийц и игрушечное оружие, поощряя такие игры. А это, по моему мнению, огромная ошибка!" - подчеркнула парламентарий.
Косихина добавила, что на формирование мировоззрения ребенка и его отношение к окружающему миру влияют родители и специальные образовательные организации.
"Только совместными усилиями и положительными примерами из личной жизни, книг и кинематографа мы сможем воспитать в подрастающем поколении доброту, милосердие, уважение к старшим и патриотизм к Родине", - резюмировала она.
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